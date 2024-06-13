Автоэксперт Васильев предупредил о высокой цене утильсбора за машину с пробегом

Рынок подержанных автомобилей в России столкнулся с проблемами, связанными с недобросовестными продавцами, предлагающими авто с минимальным пробегом по низкой цене.

Автоэксперт Егор Васильев предупреждает, что такие сделки могут быть связаны с серьезными проблемами, и покупателям следует быть осторожными.

Несмотря на закрытие государством лазеек для «серых» автомобилей, перекупы по-прежнему пытаются обмануть покупателей, предлагая им автомобили «в хорошем состоянии» по привлекательным ценам. Однако они умалчивают о том, что покупателям придется позже заплатить значительные суммы для легализации транспорта.

Проблемы, связанные с подержанными автомобилями, могут быть разнообразными. Автомобили могут находиться в залоге, быть под арестом или за них может не быть выплачен кредит. Также встречаются автомобили с проблемными документами или неправильной растаможкой.

«Вы не просто не сможете поставить авто на учет, но и буквально рискуете лишиться транспортного средства или большой суммы для уплаты утильсбора», — цитирует «Прайм» слова Васильева.

Во всех этих случаях они продаются по ценам ниже рыночных. Егор Васильев предупреждает, что такую покупку следует осуществлять с осторожностью, несмотря на ее привлекательность, чтобы избежать потери автомобиля или неожиданных расходов на утилизацию.

Технические проблемы также могут возникнуть. Например, автомобиль может быть восстановлен после серьезной аварии, при этом экономится на качестве ремонта, а упор делается на внешнем виде автомобиля, скрывая потенциальные проблемы с безопасностью и ходовыми характеристиками.

Также возможны поломки, когда запчасти дороги и сложно достать. В некоторых случаях мошенники могут пытаться продать угнанные автомобили.

Автоэксперт подводит итог, заявляя, что не стоит стремиться к мгновенной выгоде, которая в будущем может превратиться в серьезные проблемы. Покупателям рекомендуется быть более осторожными и осмотрительными при выборе подержанного автомобиля.