Автобренд Soueast уже этой осенью привезет в РФ свои модели авто

Китайская автомобильная марка Soueast планирует официально выйти на российский рынок в осень 2024 года. Она будет представлена компанией «Джетур Мотор Рус», а первые автомобили будут моделями Jetour.

По информации издания «Авторевю», премьера бренда Soueast в России состоится в сентябре, а в октябре поступит к дилерам полноразмерный кроссовер Soueast S09, который является версией Jetour X90 Plus.

Кроме бензиновой модели, будет предложена гибридная версия. В ноябре появится среднеразмерный кроссовер Soueast S07 (аналог Jetour X70), доступный только в бензиновой версии.

В начале 2025 года будет запущен компактный кроссовер Soueast S06 (аналог Jetour Dashing) с бензиновым, гибридным и полностью электрическим вариантами. Все три модели (S09, S07 и S06) будут доступны на российском рынке с полным приводом.

Пока неизвестны сроки появления других моделей Soueast на российском рынке. Из гаммы Chery Group будут представлены седаны Soueast E07 (класс С+, с бензиновым двигателем) и Soueast E05 (класс B+, с электроприводом).

Также будет представлен компактный переднеприводный кроссовер Soueast S05 (бензиновый или электрический привод) длиной 4,4 м, созданный на основе модели Soueast DX5 2019 года.

Наконец, в дальнейшем планируется выпуск среднеразмерного кроссовера Soueast S08 в бензиновом и гибридном исполнениях.