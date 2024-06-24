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Автобренд Renault сделает новый кроссовер на базе Sandero для РФ

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По данным инсайдеров, Renault планирует выпустить новый кроссовер на основе Sandero для российского рынка под маркой Dacia.

Автобренд Renault сделает новый кроссовер на базе Sandero для РФ

Этот кроссовер будет занимать нишу под Duster и будет иметь длину около 4,15 метра. Он будет построен на платформе CMF-B и будет предлагать как электрические, так и бензиновые версии.

Также сообщается, что с новым кроссовером исчезнет приставка Stepway из линеек Dacia и Renault. Однако актуальная модель Sandero будет продолжать продаваться, так как она находится в середине своего жизненного цикла и пользуется популярностью на рынке. В 2023 году только во Франции было продано 69,4 тысячи машин Sandero.

Важно отметить, что информация о планах и деталях нового кроссовера на основе Sandero для российского рынка представлена на основе утечек и инсайдерской информации, и пока нет официального подтверждения со стороны Renault или Dacia.

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