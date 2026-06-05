Audi представила свой первый суперкар после R8

Audi показала свою новую модель Nuvolari, которую называют первым суперкаром бренда со времён R8. Автомобиль заявлен как самая мощная и быстрая серийная машина в истории марки.

Суммарная мощность силовой установки составляет 1001 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает около 2,6 секунды. Модель стала первой в линейке Audi с гибридной системой: в её основе 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, дополненный тремя электромоторами.

Ориентировочная стоимость автомобиля не раскрывается, однако ожидается, что она составит около 600 тысяч евро, что эквивалентно примерно 51,1 млн рублей по текущему курсу.