Заказать видео для бизнеса: как превратить ролик в машину продаж

Признайтесь, вы ведь тоже ловили себя на мысли: «Ну зачем мне тратить деньги на то что бы заказать видео для бизнеса? Лучше ещё пару постов в соцсети запилю». А потом видите, как конкурент запускает стильный ролик, и к нему в офис выстраивается очередь клиентов. Почему так? Потому что видео сегодня — это не просто «красивый контент», а полноценный инструмент продаж, который работает 24/7 без выходных и кофе-брейков.
В этой статье разберём, зачем вашему бизнесу нужно видео, как его заказать так, чтобы не выбросить деньги на ветер, и какие форматы реально приносят результат.
Зачем бизнесу видео в 2025 году?
Если коротко — потому что люди перестали читать. Серьёзно. Вы бы сами выбрали скучный текст о продукте или минутный ролик с яркими визуалами и понятным посылом? Вот и ваши клиенты тоже.
Вот несколько цифр, чтобы снять все сомнения:
|Показатель
|Данные
|Рост конверсии после внедрения видео на сайт
|+80%
|Вероятность покупки после просмотра видео
|1.8 раза выше
|Доля мобильного трафика, предпочитающего видео
|75%
Формула проста:
Эффективность продаж = Качественный ролик × Грамотное продвижение
И да, без первого слагаемого второе работать не будет. Так что давайте разберёмся, как заказать видео, которое действительно работает.
Как выбрать студию или подрядчика для создания видео
Представьте: вы решили заказать торт на день рождения. Что вы делаете? Смотрите портфолио кондитера, читаете отзывы, спрашиваете цену и сроки. С видео ровно та же история. Вот пошаговый чек-лист:
- Посмотрите портфолио. Есть ли там работы в вашем сегменте?
- Проверьте отзывы. Лучше всего на независимых площадках — там меньше «накрученных» комментариев.
- Обсудите сценарий. Хорошая студия не только «снимает», но и помогает с концепцией и текстом.
- Уточните сроки. Средний срок производства ролика — от 2 до 6 недель в зависимости от сложности.
- Согласуйте бюджет. Ниже — примерная таблица цен по типам видео.
Виды видео для бизнеса и их стоимость
|Тип видео
|Описание
|Средняя стоимость
|Рекламный ролик
|До 60 секунд, для соцсетей и YouTube
|от 50 000 ₽
|Имиджевое видео
|Показывает компанию и ценности бренда
|от 100 000 ₽
|Анимация (2D/3D)
|Инфографика, объясняющие ролики
|от 70 000 ₽
|Обучающее видео
|Инструкции, вебинары, курсы
|от 40 000 ₽
Лайфхак: если бюджет ограничен, начните с анимационного ролика — он дешевле съемок и подходит для большинства ниш.
Тренды видеоконтента в 2025 году
Мир не стоит на месте, и то, что работало в 2020, сегодня уже может выглядеть «устаревшим». Вот что сейчас в топе:
- Вертикальные видео — для Reels, Shorts и TikTok
- Интерактивные ролики — с возможностью выбора сценария
- Кинематографическая съемка с дронами и FPV
- Использование AI для генерации частей контента
Хотите быть на волне? Заказывайте видео с прицелом на эти тренды.
Типичные ошибки при заказе видео (и как их избежать)
Ошибка №1. Сэкономить на всём
Дешёвая съемка часто означает: отсутствие сценария, плохой звук и монтаж на коленке. Такой ролик может только навредить.
Ошибка №2. Игнорировать целевую аудиторию
Видео «для всех» в итоге оказывается «ни для кого». Чётко определите, кому вы хотите его показать.
Ошибка №3. Отсутствие продвижения
Снять ролик и выложить на YouTube без рекламы — всё равно что напечатать визитки и держать их в ящике стола.
Стоит ли заказывать видео для бизнеса?
Ответ однозначный: да, если вы хотите, чтобы о вас узнали, вам доверяли и у вас покупали. Видео сегодня — это как сайт в начале 2000-х: без него бизнес выглядит странно.
А если сделать всё грамотно, ролик может стать вашей самой выгодной инвестицией, которая возвращает вложения в десятки раз. Главное — выбрать профессионалов и не бояться экспериментировать с форматами.
Источник — https://huntermob.ru/