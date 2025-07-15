Заказать видео для бизнеса: как превратить ролик в машину продаж

Признайтесь, вы ведь тоже ловили себя на мысли: «Ну зачем мне тратить деньги на то что бы заказать видео для бизнеса? Лучше ещё пару постов в соцсети запилю». А потом видите, как конкурент запускает стильный ролик, и к нему в офис выстраивается очередь клиентов. Почему так? Потому что видео сегодня — это не просто «красивый контент», а полноценный инструмент продаж, который работает 24/7 без выходных и кофе-брейков.

В этой статье разберём, зачем вашему бизнесу нужно видео, как его заказать так, чтобы не выбросить деньги на ветер, и какие форматы реально приносят результат.

Зачем бизнесу видео в 2025 году?

Если коротко — потому что люди перестали читать. Серьёзно. Вы бы сами выбрали скучный текст о продукте или минутный ролик с яркими визуалами и понятным посылом? Вот и ваши клиенты тоже.

Вот несколько цифр, чтобы снять все сомнения:

Показатель Данные Рост конверсии после внедрения видео на сайт +80% Вероятность покупки после просмотра видео 1.8 раза выше Доля мобильного трафика, предпочитающего видео 75%

Формула проста:

Эффективность продаж = Качественный ролик × Грамотное продвижение

И да, без первого слагаемого второе работать не будет. Так что давайте разберёмся, как заказать видео, которое действительно работает.

Как выбрать студию или подрядчика для создания видео

Представьте: вы решили заказать торт на день рождения. Что вы делаете? Смотрите портфолио кондитера, читаете отзывы, спрашиваете цену и сроки. С видео ровно та же история. Вот пошаговый чек-лист:

Посмотрите портфолио. Есть ли там работы в вашем сегменте? Проверьте отзывы. Лучше всего на независимых площадках — там меньше «накрученных» комментариев. Обсудите сценарий. Хорошая студия не только «снимает», но и помогает с концепцией и текстом. Уточните сроки. Средний срок производства ролика — от 2 до 6 недель в зависимости от сложности. Согласуйте бюджет. Ниже — примерная таблица цен по типам видео.

Виды видео для бизнеса и их стоимость

Тип видео Описание Средняя стоимость Рекламный ролик До 60 секунд, для соцсетей и YouTube от 50 000 ₽ Имиджевое видео Показывает компанию и ценности бренда от 100 000 ₽ Анимация (2D/3D) Инфографика, объясняющие ролики от 70 000 ₽ Обучающее видео Инструкции, вебинары, курсы от 40 000 ₽

Лайфхак: если бюджет ограничен, начните с анимационного ролика — он дешевле съемок и подходит для большинства ниш.

Тренды видеоконтента в 2025 году

Мир не стоит на месте, и то, что работало в 2020, сегодня уже может выглядеть «устаревшим». Вот что сейчас в топе:

Вертикальные видео — для Reels, Shorts и TikTok

— для Reels, Shorts и TikTok Интерактивные ролики — с возможностью выбора сценария

— с возможностью выбора сценария Кинематографическая съемка с дронами и FPV

с дронами и FPV Использование AI для генерации частей контента

Хотите быть на волне? Заказывайте видео с прицелом на эти тренды.

Типичные ошибки при заказе видео (и как их избежать)

Ошибка №1. Сэкономить на всём

Дешёвая съемка часто означает: отсутствие сценария, плохой звук и монтаж на коленке. Такой ролик может только навредить.

Ошибка №2. Игнорировать целевую аудиторию

Видео «для всех» в итоге оказывается «ни для кого». Чётко определите, кому вы хотите его показать.

Ошибка №3. Отсутствие продвижения

Снять ролик и выложить на YouTube без рекламы — всё равно что напечатать визитки и держать их в ящике стола.

Стоит ли заказывать видео для бизнеса?

Ответ однозначный: да, если вы хотите, чтобы о вас узнали, вам доверяли и у вас покупали. Видео сегодня — это как сайт в начале 2000-х: без него бизнес выглядит странно.

А если сделать всё грамотно, ролик может стать вашей самой выгодной инвестицией, которая возвращает вложения в десятки раз. Главное — выбрать профессионалов и не бояться экспериментировать с форматами.

Источник — https://huntermob.ru/