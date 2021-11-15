Зачем МФО выдают кредит без процентов в Казахстане?

Микрофинансовые компании в Казахстане – это мощная отрасль бизнеса, которая призвана, не только помогать людям в трудную минуту, но и способствовать заработку своего владельца. Тогда откуда появляются предложения взять займ без процентов? Неужели МФО не хочет заработать, а готова давать в пользование свои деньги на добровольных началах? И действительно, достаточно зайти на Nacredit.KZ, чтобы поразиться, какое количество кредиторов готовы выдать кредит без процентов прямо сейчас. Почему так происходит?

Зачем выдаются бесплатные займы в Казахстане?

Займы, которые не предусматривают дополнительных оплат, кроме последующего возврата тела долга, только кажутся невыгодными для МФО. На самом деле, подобная практика является эффективной рекламой. Она позволяет быстро расположить клиента к себе, ведь каждому хочется получить в долг без переплат.

Зачастую МФО идут на подобные акции разово. Самыми распространенными предложениями с займом под 0 процентов, являются программы для новичков. Пробный кредит позволяет оценить юзеру удобство, скорость и надежность компании. Это повышает вероятность того, что в следующий раз заемщик снова придет сюда, понимая, что ему не откажут и обеспечат честными условиями сделки.

Бесплатные кредиты также инструмент для популяризации малоизвестных и новых МФО. На фоне своих опытных коллег, им очень тяжело парировать. Но заманчивые программы кредитования оперативно поднимают рейтинг свежих кредиторов.

Как понять, что перед тобой не мошенник?

Игра на желаниях клиента сэкономить часто становится орудием в руках мошенников, которые громкой рекламой про онлайн займ без процентов заманивают доверчивых граждан. В итоге нет бесплатного кредита, а к отказу добавляется еще масса проблем, например, утечка личной информации.

Чтобы такого не происходило, стоит тщательно подбирать себе партнера.

Лицензию компании всегда можно проверить в открытых списках МинФина, где база с зарегистрированными МФО не прячется. Нужно внимательно просматривать сайт кредитора. Здесь должна быть вся информация об условиях, требованиях к клиентам, имелись сканы разрешающих документов на деятельность. Честные МФО не требуют денег за рассмотрение заявки. У компании в строке адреса должен быть замочек, который свидетельствует о защищенном соединении, а значит, гарантирована сохранность данных. Мошенники о такой безопасности пользователей не переживают.

Всегда предложения от проверенных компаний на Nacredit.KZ. Портал тщательно следит за новостями микрокредитного рынка и обновляет информацию только от легальных МФО.

Особенности кредитов под 0%

Оформляя бесплатный займ, нужно понимать, что у подобной программы кредитования есть свои нюансы.

Например, получить большую сумму точно не выйдет. Обычно речь идет о сумме до 145 тыс. тенге, а иногда она может быть и того меньше. Сроки часто ограничены, при этом нарушать их строго не рекомендуется. Если клиент уйдет в просрочку либо продлит действие кредитного договора услугой пролонгации, то льгота потеряется. Вследствие чего весь расчетный период будет просчитан по стандартной ставке, а это совершенно другие суммы.

Право на бесплатный займ нельзя сочетать с другими акционными предложениями для клиента. Приходится выбирать что-то одно.