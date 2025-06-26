Выбор недорогого жилья в Великом Новгороде: советы туристам

Великий Новгород – не просто город, а целая сокровищница, где камни, деревья, улочки помнят истории тысячелетней давности. Но как выбрать идеальное место для жилья в этом уютном городке? В нашей статье вы найдёте несколько отличных вариантов отелей, гостиниц, хостелов и глэмпингов как в самом городе, так и в Новгородской области и её центре. Каждое место предлагает неповторимую атмосферу и свои фишки, которые сделают ваше пребывание в Великом Новгороде комфортным и незабываемым. Давайте смотреть!

Где остановиться в Великом Новгороде и Новгородской области недорого?

Если ваш бюджет на поездку ограничен – это не значит, что вам не удастся отдохнуть и почувствовать всё очарование Великого Новгорода, напротив! Начнём с изучения хостелов – это самое простое и доступное решение. Итак, главные критерии: чистота и уют.

Ярослав – является одним из первых хостелов в Великом Новгороде. Он расположен в историческом центре города, на берегу реки Волхов, что открывает гостям возможность посетить более 30 основных туристических объектов в шаговой доступности. Комфортный вариант экономного проживания.

Sleep&Go – ещё один вариант в хорошем районе. Хостел находится в жилом доме, поэтому здесь всегда тихо и спокойно. Чистые номера, просторная кухня и приятные элементы декора, которые создают уют. Через 200 метров – набережная реки Волхов, а через дорогу от хостела – культурный центр «Диалог», где проходят различные выставки и мероприятия.

Турист – хостел, который расположен в самом центре города, через дорогу от Кремлёвского парка. В светлых номерах располагаются двухъярусные кровати. Благодаря удобному месторасположению в пяти минутах ходьбы главная достопримечательность Великого Новгорода – Кремль, а также популярные кафе и рестораны.

PodSpot – ещё один хостел расположился напротив Кремлёвского парка ближе к реке. Так как он находится во дворе – шума от дороги будет вовсе не слышно. Совсем рядом располагается ресторан «Сказка», где можно попробовать мороженое «как в детстве». Хостел предлагает гостям проживание в капсулах, каждая из которых оснащена розетками, светильниками, держателями для смартфонов, полками и перекладинами для вещей. Кроме того, у этого места есть общая мангальная зона и беседка для приятных вечеров после неспешной прогулки по городу.

Где остановиться с семьёй

Чтобы отпуск с семьёй получился незабываемым, важно внимательно спланировать путешествие и заранее подобрать места для отдыха. В Великом Новгороде можно остановиться в комфортном отеле с просторными номерами, а отправившись в поездку по области – выбрать места для остановок, находящиеся среди красот природы этого края.

Люкс-отель «Бианки» – отель располагается в особняке XIX века и находится в районе старого города на тихой улице. Номера комфортные и изысканные, отличное место для семейного отдыха. Неподалёку от отеля одна из самых красивых улиц города – улица Ильина, магазины с сувенирами, древние храмы.

Просто Квашино – гостевой дом как из сказки! Низенькие деревянные домики с прелестным декором, просторная территория, пруд и уютный вид из окна. Детям – раздолье и радость. А ещё гостевой дом находится недалеко от бескрайнего древнего озера Ильмень и песчаного пляжа.

База отдыха «Любытино-хутор» – прекрасное решение для отдыха с семьёй, ведь здесь есть всё. Удивительная природа Новгородского края, комфортные домики для отдыха, ресторан с традиционной русской кухней, спа-комплекс и даже контактный зоопарк! Дети точно останутся в восторге.

Truvor Glamping расположился среди уникальной природы Валдайского края. Домики на разное количество человек стоят здесь среди деревьев, на берегу чистейшего Середейского озера. Свежий воздух, эко-тропа, высокие сосны, баня, лодки ждут гостей. А ещё глэмпинг находится неподалёку от Большой Валдайской тропы – живописного пешеходного маршрута, где можно остановиться на ночь с палатками. Для такого путешествия каждые 10 км на тропе оборудованы базовые лагеря.

Отели в самом центре Великого Новгорода

Бутик-отель Truvor – необычные номера с дизайнерским оформлением создадут особую атмосферу в вашем пребывании в Великом Новгороде. Отель располагается в нескольких метрах от Ярославова дворища с древними церквями и от пешеходного моста, ведущего Кремль.

Отель Palazzo – расположился с современные номера с лаконичным дизайном, светлые и уютные. На первом этаже отеля размещается ресторан Palazzo с двумя просторными залами и разнообразной кухней. Во дворе – терраса ресторана, на которой так приятно проводить летние вечера. Все главные достопримечательности в пешей доступности.

History – гостиница, которая находится прямо в Кремлёвском парке! Уютные номера на втором этаже, на первом – городской ресторан «География» с панорамными окнами на террассе с видом на парк. Летом, сидя за столиком, через открытые двери можно услышать звучание любимого у новгородцев фонтана «Садко».

Отель Акрон – элегантные и комфортные номера с приятным лаконичным дизайном. На последнем этаже располагается приятный ресторан с видом на город. Удобное месторасположение, до Кремля 600 метров. Это первый пятизвездочный отель в Великом Новгороде. К услугам гостей есть спа-зона, тренажерный зал, бассейн.

Проживание с животными

Welcome inn VN – приятный отель располагается на тихой улице рядом с памятниками архитектуры. Помещения в хостеле чистые и светлые. Есть варианты отдельных номеров. В нескольких метрах от хостела стоят старинные церкви, рядом красивая улица Фёдоровский ручей, ведущая к набережной реки Волхов и мосту Александра Невского. Неподалёку находятся магазины и кафе. В пешей доступности район старого города с низкой застройкой и милыми улицами. Приветствуется размещение с животными.

Гостиница «Три кота» любит животных и приглашает погостить с четвероногими друзьями. Располагается она в тихом районе города неподалёку от двух достопримечательностей: Белой башни и Десятинного монастыря. На первом этаже есть двухкомнатные апартаменты, которые отлично подойдут для отдыха с детьми. В гостевом доме есть русская баня на дровах, солевая баня с купелью и финская сауна с бассейном, а также зона барбекю с беседкой.

Sofia – уютный отель через дорогу от парка, где из окон можно увидеть Новгородский кремль. К созданию стиля владельцы подошли с вниманием и любовью, чтобы гости чувствовали себя как дома. Здесь можно разместиться с животными.

Lake park – гостиница с шикарным расположением – на берегу озера Ильмень. Вы можете расположиться здесь с питомцем в гостиничном номере, либо в отдельном домике. Если приехать сюда с собакой – ваш четвероногий друг будет безумно счастлив пробежать по полю вдоль длинного берега озера. Именно в этой местности находится древний природный памятник – Ильменский глинт.

Надеемся, вы нашли ответ на вопрос «Где остановиться в Великом Новгороде» и уже планируете незабываемую поездку! Обо всех достопримечательностях и популярных отелях этого края вы можете узнать на туристическом портале Новгородской области. В одном месте для вас собраны маршруты, бесплатные аудиогиды, экскурсии, сувенирные магазины, рестораны, гостиницы и афиша событий. Желаем вам незабываемого и доброго приключения!