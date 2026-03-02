Главная » Статьи

VoWiFi (Wi-Fi Calling): технология голосовой связи нового поколения в сетях мобильных операторов

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — это современная технология передачи голосовых вызовов через беспроводные Wi-Fi сети с использованием инфраструктуры мобильного оператора. Решение позволяет абонентам совершать и принимать звонки, а также отправлять SMS даже в зонах слабого или отсутствующего сотового покрытия. В условиях растущих требований к качеству связи и плотности застройки технология VoWiFi становится стратегическим инструментом развития телеком-операторов.

В данной статье подробно рассмотрим принципы работы VoWiFi, архитектуру решения, преимущества для операторов и абонентов, особенности внедрения, а также ключевые показатели эффективности.

Что такое VoWiFi и зачем он нужен

VoWiFi — это технология, позволяющая мобильному устройству подключаться к ядру сети оператора через интернет-соединение Wi-Fi. В отличие от OTT-сервисов, VoWiFi интегрирован непосредственно в мобильную сеть и использует стандартную SIM-аутентификацию. Для пользователя это означает, что звонки выполняются через обычный номер телефона без установки дополнительных приложений.

Основная задача VoWiFi — обеспечить непрерывность голосовой связи в следующих условиях:

  • Плотная городская застройка с плохим проникновением радиосигнала внутрь зданий;
  • Подвальные помещения и парковки;
  • Удаленные территории с ограниченным покрытием LTE;
  • Международный роуминг;
  • Высокая нагрузка на базовые станции.

Архитектура VoWiFi в мобильной сети

Технология VoWiFi реализуется через интеграцию Wi-Fi доступа с ядром мобильной сети (EPC/IMS). Основным элементом является шлюз безопасности, который обеспечивает защищенное соединение между устройством абонента и операторской инфраструктурой.

Основные компоненты архитектуры

  1. UE (User Equipment) — мобильное устройство с поддержкой VoWiFi;
  2. Wi-Fi Access Network — точка доступа к интернету;
  3. ePDG (Evolved Packet Data Gateway) — шлюз защищенного доступа;
  4. AAA-сервер — система аутентификации абонента;
  5. IMS (IP Multimedia Subsystem) — платформа голосовых сервисов.

Принцип установления соединения

Процесс подключения можно описать следующим образом:

  1. Абонент подключается к Wi-Fi сети;
  2. Устройство инициирует IPSec-туннель к ePDG;
  3. Проходит аутентификация по SIM (EAP-AKA);
  4. Создается защищенная сессия передачи голоса через IMS.

Шифрование осуществляется по протоколу IPSec, что гарантирует высокий уровень безопасности передачи данных.

Технические параметры и показатели качества

Качество VoWiFi определяется рядом параметров. Наиболее важным показателем является MOS (Mean Opinion Score) — субъективная оценка качества голоса.

Формула расчета MOS (упрощенная модель)

Оценка качества передачи голоса может быть выражена через зависимость от задержки и потерь пакетов:

MOS = 4.5 − (0.1 × D) − (2.5 × P)

Где:

  • D — задержка передачи (в десятках миллисекунд);
  • P — процент потерь пакетов.

Для обеспечения высокого качества связи необходимо:

  • Задержка менее 150 мс;
  • Потери пакетов менее 1%;
  • Стабильная пропускная способность не менее 100 Кбит/с на вызов.

Требования к сети

Параметр Рекомендуемое значение
Задержка (Latency) < 150 мс
Jitter < 30 мс
Потери пакетов < 1%
Пропускная способность 100–200 Кбит/с на сессию

Преимущества VoWiFi для оператора связи

Внедрение VoWiFi позволяет оператору существенно повысить конкурентоспособность и оптимизировать нагрузку на радиодоступ.

Ключевые выгоды

  • Снижение нагрузки на LTE-сеть;
  • Улучшение покрытия без установки дополнительных базовых станций;
  • Сокращение капитальных затрат на развитие инфраструктуры;
  • Повышение удержания абонентов;
  • Возможность монетизации роуминговых сервисов.

Особенно актуально решение для операторов, работающих в условиях плотной городской застройки или ограниченного частотного ресурса.

Преимущества для абонентов

С точки зрения пользователя VoWiFi представляет собой максимально прозрачную технологию. Абонент не замечает перехода между Wi-Fi и LTE при корректной настройке сети.

Основные преимущества

  1. Звонки в местах с плохим покрытием;
  2. Высокое качество HD-голоса;
  3. Отсутствие необходимости в сторонних приложениях;
  4. Автоматическое переключение между Wi-Fi и LTE;
  5. Экономия в международном роуминге.

Сценарии использования VoWiFi

Технология применяется в различных ситуациях, где традиционная сотовая связь не обеспечивает требуемого уровня качества.

Типовые сценарии

  • Многоэтажные офисные здания;
  • Торговые центры;
  • Жилые комплексы с плотной застройкой;
  • Промышленные объекты;
  • Удаленные загородные дома.

Кроме того, VoWiFi активно используется в международном роуминге. Абонент может подключиться к Wi-Fi сети за рубежом и совершать звонки по тарифам домашнего оператора.

Сравнение VoWiFi и VoLTE

Параметр VoWiFi VoLTE
Среда передачи Wi-Fi LTE
Зависимость от покрытия оператора Минимальная Высокая
Работа в роуминге Да Ограничено
Требование к Wi-Fi Обязательно Не требуется

На практике технологии дополняют друг друга и обеспечивают непрерывность голосовой связи (SRVCC / seamless handover).

Этапы внедрения VoWiFi

Процесс внедрения включает несколько последовательных этапов:

  1. Аудит существующей IMS-инфраструктуры;
  2. Развертывание ePDG;
  3. Интеграция с AAA и HSS/UDM;
  4. Настройка политики QoS;
  5. Тестирование handover между Wi-Fi и LTE;
  6. Коммерческий запуск.

Срок реализации проекта зависит от масштаба сети и готовности существующей инфраструктуры.

Безопасность VoWiFi

Безопасность является ключевым аспектом технологии. Использование IPSec-туннелей и SIM-аутентификации исключает несанкционированный доступ к сети оператора.

Основные механизмы защиты

  • Шифрование трафика (IPSec/IKEv2);
  • Аутентификация по SIM-карте;
  • Контроль целостности пакетов;
  • Политики ограничения доступа.

Таким образом, VoWiFi обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с традиционной мобильной сетью.

Перспективы развития технологии

С развитием 5G и Wi-Fi 6/7 технология VoWiFi получает новые возможности. Увеличение пропускной способности и снижение задержек позволяют улучшить качество голосовой связи и расширить спектр мультимедийных сервисов.

В ближайшие годы ожидается:

  • Интеграция с 5G Core;
  • Расширение поддержки eSIM;
  • Автоматизация управления качеством;
  • Глубокая аналитика пользовательского опыта (QoE).

VoWiFi — это стратегически важная технология для современных мобильных операторов. Она обеспечивает расширение покрытия, оптимизацию нагрузки на радиодоступ и повышение удовлетворенности абонентов. Интеграция Wi-Fi в архитектуру мобильной сети позволяет создать гибкую, масштабируемую и экономически эффективную модель предоставления голосовых услуг.

В условиях растущих требований к качеству связи и увеличения потребления мобильного трафика внедрение VoWiFi становится не просто дополнительной услугой, а необходимым элементом конкурентной стратегии оператора связи.

ASTERA

