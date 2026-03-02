VoWiFi (Wi-Fi Calling): технология голосовой связи нового поколения в сетях мобильных операторов

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — это современная технология передачи голосовых вызовов через беспроводные Wi-Fi сети с использованием инфраструктуры мобильного оператора. Решение позволяет абонентам совершать и принимать звонки, а также отправлять SMS даже в зонах слабого или отсутствующего сотового покрытия. В условиях растущих требований к качеству связи и плотности застройки технология VoWiFi становится стратегическим инструментом развития телеком-операторов.

В данной статье подробно рассмотрим принципы работы VoWiFi, архитектуру решения, преимущества для операторов и абонентов, особенности внедрения, а также ключевые показатели эффективности.

Что такое VoWiFi и зачем он нужен

VoWiFi — это технология, позволяющая мобильному устройству подключаться к ядру сети оператора через интернет-соединение Wi-Fi. В отличие от OTT-сервисов, VoWiFi интегрирован непосредственно в мобильную сеть и использует стандартную SIM-аутентификацию. Для пользователя это означает, что звонки выполняются через обычный номер телефона без установки дополнительных приложений.

Основная задача VoWiFi — обеспечить непрерывность голосовой связи в следующих условиях:

Плотная городская застройка с плохим проникновением радиосигнала внутрь зданий;

Подвальные помещения и парковки;

Удаленные территории с ограниченным покрытием LTE;

Международный роуминг;

Высокая нагрузка на базовые станции.

Архитектура VoWiFi в мобильной сети

Технология VoWiFi реализуется через интеграцию Wi-Fi доступа с ядром мобильной сети (EPC/IMS). Основным элементом является шлюз безопасности, который обеспечивает защищенное соединение между устройством абонента и операторской инфраструктурой.

Основные компоненты архитектуры

UE (User Equipment) — мобильное устройство с поддержкой VoWiFi; Wi-Fi Access Network — точка доступа к интернету; ePDG (Evolved Packet Data Gateway) — шлюз защищенного доступа; AAA-сервер — система аутентификации абонента; IMS (IP Multimedia Subsystem) — платформа голосовых сервисов.

Принцип установления соединения

Процесс подключения можно описать следующим образом:

Абонент подключается к Wi-Fi сети; Устройство инициирует IPSec-туннель к ePDG; Проходит аутентификация по SIM (EAP-AKA); Создается защищенная сессия передачи голоса через IMS.

Шифрование осуществляется по протоколу IPSec, что гарантирует высокий уровень безопасности передачи данных.

Технические параметры и показатели качества

Качество VoWiFi определяется рядом параметров. Наиболее важным показателем является MOS (Mean Opinion Score) — субъективная оценка качества голоса.

Формула расчета MOS (упрощенная модель)

Оценка качества передачи голоса может быть выражена через зависимость от задержки и потерь пакетов:

MOS = 4.5 − (0.1 × D) − (2.5 × P)

Где:

D — задержка передачи (в десятках миллисекунд);

— задержка передачи (в десятках миллисекунд); P — процент потерь пакетов.

Для обеспечения высокого качества связи необходимо:

Задержка менее 150 мс;

Потери пакетов менее 1%;

Стабильная пропускная способность не менее 100 Кбит/с на вызов.

Требования к сети

Параметр Рекомендуемое значение Задержка (Latency) < 150 мс Jitter < 30 мс Потери пакетов < 1% Пропускная способность 100–200 Кбит/с на сессию

Преимущества VoWiFi для оператора связи

Внедрение VoWiFi позволяет оператору существенно повысить конкурентоспособность и оптимизировать нагрузку на радиодоступ.

Ключевые выгоды

Снижение нагрузки на LTE-сеть;

Улучшение покрытия без установки дополнительных базовых станций;

Сокращение капитальных затрат на развитие инфраструктуры;

Повышение удержания абонентов;

Возможность монетизации роуминговых сервисов.

Особенно актуально решение для операторов, работающих в условиях плотной городской застройки или ограниченного частотного ресурса.

Преимущества для абонентов

С точки зрения пользователя VoWiFi представляет собой максимально прозрачную технологию. Абонент не замечает перехода между Wi-Fi и LTE при корректной настройке сети.

Основные преимущества

Звонки в местах с плохим покрытием; Высокое качество HD-голоса; Отсутствие необходимости в сторонних приложениях; Автоматическое переключение между Wi-Fi и LTE; Экономия в международном роуминге.

Сценарии использования VoWiFi

Технология применяется в различных ситуациях, где традиционная сотовая связь не обеспечивает требуемого уровня качества.

Типовые сценарии

Многоэтажные офисные здания;

Торговые центры;

Жилые комплексы с плотной застройкой;

Промышленные объекты;

Удаленные загородные дома.

Кроме того, VoWiFi активно используется в международном роуминге. Абонент может подключиться к Wi-Fi сети за рубежом и совершать звонки по тарифам домашнего оператора.

Сравнение VoWiFi и VoLTE

Параметр VoWiFi VoLTE Среда передачи Wi-Fi LTE Зависимость от покрытия оператора Минимальная Высокая Работа в роуминге Да Ограничено Требование к Wi-Fi Обязательно Не требуется

На практике технологии дополняют друг друга и обеспечивают непрерывность голосовой связи (SRVCC / seamless handover).

Этапы внедрения VoWiFi

Процесс внедрения включает несколько последовательных этапов:

Аудит существующей IMS-инфраструктуры; Развертывание ePDG; Интеграция с AAA и HSS/UDM; Настройка политики QoS; Тестирование handover между Wi-Fi и LTE; Коммерческий запуск.

Срок реализации проекта зависит от масштаба сети и готовности существующей инфраструктуры.

Безопасность VoWiFi

Безопасность является ключевым аспектом технологии. Использование IPSec-туннелей и SIM-аутентификации исключает несанкционированный доступ к сети оператора.

Основные механизмы защиты

Шифрование трафика (IPSec/IKEv2);

Аутентификация по SIM-карте;

Контроль целостности пакетов;

Политики ограничения доступа.

Таким образом, VoWiFi обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с традиционной мобильной сетью.

Перспективы развития технологии

С развитием 5G и Wi-Fi 6/7 технология VoWiFi получает новые возможности. Увеличение пропускной способности и снижение задержек позволяют улучшить качество голосовой связи и расширить спектр мультимедийных сервисов.

В ближайшие годы ожидается:

Интеграция с 5G Core;

Расширение поддержки eSIM;

Автоматизация управления качеством;

Глубокая аналитика пользовательского опыта (QoE).

VoWiFi — это стратегически важная технология для современных мобильных операторов. Она обеспечивает расширение покрытия, оптимизацию нагрузки на радиодоступ и повышение удовлетворенности абонентов. Интеграция Wi-Fi в архитектуру мобильной сети позволяет создать гибкую, масштабируемую и экономически эффективную модель предоставления голосовых услуг.

В условиях растущих требований к качеству связи и увеличения потребления мобильного трафика внедрение VoWiFi становится не просто дополнительной услугой, а необходимым элементом конкурентной стратегии оператора связи.