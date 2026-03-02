VoWiFi (Wi-Fi Calling): технология голосовой связи нового поколения в сетях мобильных операторов

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) — это современная технология передачи голосовых вызовов через беспроводные Wi-Fi сети с использованием инфраструктуры мобильного оператора. Решение позволяет абонентам совершать и принимать звонки, а также отправлять SMS даже в зонах слабого или отсутствующего сотового покрытия. В условиях растущих требований к качеству связи и плотности застройки технология VoWiFi становится стратегическим инструментом развития телеком-операторов.
В данной статье подробно рассмотрим принципы работы VoWiFi, архитектуру решения, преимущества для операторов и абонентов, особенности внедрения, а также ключевые показатели эффективности.
Что такое VoWiFi и зачем он нужен
VoWiFi — это технология, позволяющая мобильному устройству подключаться к ядру сети оператора через интернет-соединение Wi-Fi. В отличие от OTT-сервисов, VoWiFi интегрирован непосредственно в мобильную сеть и использует стандартную SIM-аутентификацию. Для пользователя это означает, что звонки выполняются через обычный номер телефона без установки дополнительных приложений.
Основная задача VoWiFi — обеспечить непрерывность голосовой связи в следующих условиях:
- Плотная городская застройка с плохим проникновением радиосигнала внутрь зданий;
- Подвальные помещения и парковки;
- Удаленные территории с ограниченным покрытием LTE;
- Международный роуминг;
- Высокая нагрузка на базовые станции.
Архитектура VoWiFi в мобильной сети
Технология VoWiFi реализуется через интеграцию Wi-Fi доступа с ядром мобильной сети (EPC/IMS). Основным элементом является шлюз безопасности, который обеспечивает защищенное соединение между устройством абонента и операторской инфраструктурой.
Основные компоненты архитектуры
- UE (User Equipment) — мобильное устройство с поддержкой VoWiFi;
- Wi-Fi Access Network — точка доступа к интернету;
- ePDG (Evolved Packet Data Gateway) — шлюз защищенного доступа;
- AAA-сервер — система аутентификации абонента;
- IMS (IP Multimedia Subsystem) — платформа голосовых сервисов.
Принцип установления соединения
Процесс подключения можно описать следующим образом:
- Абонент подключается к Wi-Fi сети;
- Устройство инициирует IPSec-туннель к ePDG;
- Проходит аутентификация по SIM (EAP-AKA);
- Создается защищенная сессия передачи голоса через IMS.
Шифрование осуществляется по протоколу IPSec, что гарантирует высокий уровень безопасности передачи данных.
Технические параметры и показатели качества
Качество VoWiFi определяется рядом параметров. Наиболее важным показателем является MOS (Mean Opinion Score) — субъективная оценка качества голоса.
Формула расчета MOS (упрощенная модель)
Оценка качества передачи голоса может быть выражена через зависимость от задержки и потерь пакетов:
MOS = 4.5 − (0.1 × D) − (2.5 × P)
Где:
- D — задержка передачи (в десятках миллисекунд);
- P — процент потерь пакетов.
Для обеспечения высокого качества связи необходимо:
- Задержка менее 150 мс;
- Потери пакетов менее 1%;
- Стабильная пропускная способность не менее 100 Кбит/с на вызов.
Требования к сети
|Параметр
|Рекомендуемое значение
|Задержка (Latency)
|< 150 мс
|Jitter
|< 30 мс
|Потери пакетов
|< 1%
|Пропускная способность
|100–200 Кбит/с на сессию
Преимущества VoWiFi для оператора связи
Внедрение VoWiFi позволяет оператору существенно повысить конкурентоспособность и оптимизировать нагрузку на радиодоступ.
Ключевые выгоды
- Снижение нагрузки на LTE-сеть;
- Улучшение покрытия без установки дополнительных базовых станций;
- Сокращение капитальных затрат на развитие инфраструктуры;
- Повышение удержания абонентов;
- Возможность монетизации роуминговых сервисов.
Особенно актуально решение для операторов, работающих в условиях плотной городской застройки или ограниченного частотного ресурса.
Преимущества для абонентов
С точки зрения пользователя VoWiFi представляет собой максимально прозрачную технологию. Абонент не замечает перехода между Wi-Fi и LTE при корректной настройке сети.
Основные преимущества
- Звонки в местах с плохим покрытием;
- Высокое качество HD-голоса;
- Отсутствие необходимости в сторонних приложениях;
- Автоматическое переключение между Wi-Fi и LTE;
- Экономия в международном роуминге.
Сценарии использования VoWiFi
Технология применяется в различных ситуациях, где традиционная сотовая связь не обеспечивает требуемого уровня качества.
Типовые сценарии
- Многоэтажные офисные здания;
- Торговые центры;
- Жилые комплексы с плотной застройкой;
- Промышленные объекты;
- Удаленные загородные дома.
Кроме того, VoWiFi активно используется в международном роуминге. Абонент может подключиться к Wi-Fi сети за рубежом и совершать звонки по тарифам домашнего оператора.
Сравнение VoWiFi и VoLTE
|Параметр
|VoWiFi
|VoLTE
|Среда передачи
|Wi-Fi
|LTE
|Зависимость от покрытия оператора
|Минимальная
|Высокая
|Работа в роуминге
|Да
|Ограничено
|Требование к Wi-Fi
|Обязательно
|Не требуется
На практике технологии дополняют друг друга и обеспечивают непрерывность голосовой связи (SRVCC / seamless handover).
Этапы внедрения VoWiFi
Процесс внедрения включает несколько последовательных этапов:
- Аудит существующей IMS-инфраструктуры;
- Развертывание ePDG;
- Интеграция с AAA и HSS/UDM;
- Настройка политики QoS;
- Тестирование handover между Wi-Fi и LTE;
- Коммерческий запуск.
Срок реализации проекта зависит от масштаба сети и готовности существующей инфраструктуры.
Безопасность VoWiFi
Безопасность является ключевым аспектом технологии. Использование IPSec-туннелей и SIM-аутентификации исключает несанкционированный доступ к сети оператора.
Основные механизмы защиты
- Шифрование трафика (IPSec/IKEv2);
- Аутентификация по SIM-карте;
- Контроль целостности пакетов;
- Политики ограничения доступа.
Таким образом, VoWiFi обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с традиционной мобильной сетью.
Перспективы развития технологии
С развитием 5G и Wi-Fi 6/7 технология VoWiFi получает новые возможности. Увеличение пропускной способности и снижение задержек позволяют улучшить качество голосовой связи и расширить спектр мультимедийных сервисов.
В ближайшие годы ожидается:
- Интеграция с 5G Core;
- Расширение поддержки eSIM;
- Автоматизация управления качеством;
- Глубокая аналитика пользовательского опыта (QoE).
VoWiFi — это стратегически важная технология для современных мобильных операторов. Она обеспечивает расширение покрытия, оптимизацию нагрузки на радиодоступ и повышение удовлетворенности абонентов. Интеграция Wi-Fi в архитектуру мобильной сети позволяет создать гибкую, масштабируемую и экономически эффективную модель предоставления голосовых услуг.
В условиях растущих требований к качеству связи и увеличения потребления мобильного трафика внедрение VoWiFi становится не просто дополнительной услугой, а необходимым элементом конкурентной стратегии оператора связи.