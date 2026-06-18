Водяное охлаждение для ЦОД: гидравлические схемы и подготовка воды

Центр обработки данных (ЦОД) работает круглосуточно, поэтому отвод тепла является одной из ключевых инженерных задач. Серверное и сетевое оборудование выделяет большое количество тепловой энергии, поэтому при высокой плотности нагрузки воздушного охлаждения может оказаться недостаточно. В таких случаях применяется водяное охлаждение для ЦОД. Оно эффективно там, где требуются более высокая энергоэффективность, хорошая управляемость системы, точность поддержки температуры и высокая мощность охлаждения, которую воздушными методами не достичь.

Типовые гидравлические схемы водяного охлаждения

Гидравлическая схема системы охлаждения определяет, как теплоноситель движется между источниками холода, теплообменниками, внутренними блоками и потребителями. Выбор схемы зависит от размера ЦОД, тепловой нагрузки, требований к резервированию, доступной площади, уровня надёжности и бюджета проекта.

В небольших серверных применяют относительно простые решения. В крупных ЦОД используют многоуровневые схемы с промежуточными контурами, резервными насосами, автоматикой и постоянным мониторингом рабочих параметров.

Чиллер + фанкойлы: классика для небольших ЦОД

Схема «чиллер + фанкойлы» – один из наиболее распространённых вариантов для небольших серверных. Чиллер охлаждает воду или водно-гликолевый раствор, после чего теплоноситель подаётся к внутренним блокам, которые отводят тепло из помещения. При этом обычные комфортные фанкойлы не всегда подходят для помещений с высокой тепловой нагрузкой и требованиями к круглосуточной работе.

Такая схема имеет ряд преимуществ:

относительно простая архитектура, понятная в проектировании и монтаже;

оборудование доступно на рынке;

возможность поэтапного наращивания мощности;

обслуживание не требует узкоспециализированных компетенций;

применима для небольших серверных и вспомогательных зон.

Для ЦОД важны не только холодопроизводительность, но и резервирование, контроль влажности, стабильность температуры и аварийное питание насосов и автоматики.

Центральные системы с промежуточным контуром

В крупных ЦОД чаще применяют центральную систему охлаждения с промежуточным контуром. Такая схема разделяет оборудование, производящее холод и внутренние контуры, которые работают ближе к серверным помещениям. Это увеличивает отказоустойчивость системы, упрощает её обслуживание и позволяет гибко управлять рабочими режимами.

Промежуточный контур решает несколько задач:

разделяет наружную и внутреннюю части системы;

снижает риск попадания загрязнённого теплоносителя в чувствительные зоны;

позволяет обслуживать отдельные участки без остановки всего ЦОД;

даёт возможность организовать резервирование насосов и теплообменников;

обеспечивает точный контроль температуры, давления и расхода.

Промежуточный контур повышает сложность проекта, но помогает сделать систему более безопасной и управляемой. Как отмечают специалисты, при выборе гидравлической схемы важно учитывать не только текущую тепловую нагрузку, но и возможный рост ЦОД – подобные консультации и помощь можно получить в компании АГК.

Требования к качеству воды в контурах охлаждения

Качество воды напрямую влияет на надёжность системы. Даже правильно подобранное оборудование может быстро потерять эффективность, если в контуре появятся отложения, коррозия, биологические загрязнения или механические частицы.

В системах охлаждения важно контролировать химический состав воды, жёсткость, солесодержание, pH, электропроводность, уровень растворённого кислорода, наличие взвесей и биологических загрязнений. Эти параметры определяют, как долго прослужат теплообменники, насосы, арматура и трубопроводы.

Химический состав и борьба с коррозией

Коррозия в контурах охлаждения может нанести непоправимый вред трубопроводам, теплообменникам, насосам и запорно-регулирующей арматуре. Риск возрастает при неправильном pH, избытке растворённого кислорода, высокой минерализации, контакте разнородных металлов и отсутствии ингибиторов.

Для защиты системы применяют следующие меры:

подготовку воды перед первым заполнением контура;

контроль pH и электропроводности в процессе эксплуатации;

дозирование ингибиторов коррозии;

удаление механических примесей через фильтрацию;

регулярный лабораторный анализ теплоносителя;

промывку контура при обнаружении загрязнений.

Химическая обработка должна подбираться под конкретные материалы системы и режим работы – универсальные решения здесь не работают.

Биообрастания и системы очистки

В водяных системах охлаждения могут развиваться биологические загрязнения: бактерии, слизь, биоплёнки, органические отложения. Они ухудшают теплообмен, повышают гидравлическое сопротивление, загрязняют фильтры и создают условия для коррозии.

Для борьбы с биообрастаниями применяют фильтрацию, дозирование реагентов, периодическую промывку, контроль температуры теплоносителя и регулярный анализ воды. Закрытые контуры менее подвержены внешним загрязнениям, но также требуют периодического контроля состояния теплоносителя.

Аварийные ситуации: протечки и их последствия

Протечка воды рядом с серверным оборудованием – один из главных рисков при водяном охлаждении ЦОД. Даже небольшое количество влаги может привести к короткому замыканию, отключению серверных стоек, сбою сервисов, повреждению кабельных трасс и длительным простоям.

Чтобы снизить риски протечек, потребуется комплекс мер: правильная трассировка трубопроводов, качественные соединения, датчики протечки, аварийные клапаны, дренаж, защитные лотки и постоянный мониторинг.

Защита серверного оборудования от воды

Трубопроводы с водой не должны проходить над или под критически важными серверными стойками, распределительными щитами, источниками бесперебойного питания (ИБП) и кабельными трассами. При необходимости применяют защитные поддоны, дренажные линии и автоматическое перекрытие контуров.

Практические меры защиты предусматривают следующее:

размещать трубопроводы вне зон максимального риска;

устанавливать датчики протечки под фальшполом и рядом с узлами соединений;

предусматривать аварийное перекрытие контуров;

обеспечивать доступ к местам обслуживания и ревизии;

не размещать запорную арматуру в труднодоступных зонах;

проводить регулярный осмотр соединений, насосов и теплообменников.

Водяное охлаждение может быть надёжным только тогда, когда проект учитывает не только отвод тепла, но и сценарии аварий.

Для ЦОД важны не только мощность охлаждения и энергоэффективность, но и качество воды, безопасная гидравлическая схема, резервирование и защита от протечек. Это системная задача, где каждый элемент влияет на надёжность всей инфраструктуры.