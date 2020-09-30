Внешний аккумулятор для телефона

Чтобы обеспечить возможность пользоваться телефоном в течение длительного времени там, где нет розеток, были разработаны внешние аккумуляторы. Эти зарядные портативные устройства позволяют быстро и легко восстановить работоспособность гаджета с разрядившейся батареей.

Основные критерии выбора внешнего аккумулятора

Существует множество моделей внешних аккумуляторов для телефонов, известных также под названием power bank. Чтобы выбрать среди них наиболее подходящую модель, нужно руководствоваться следующими критериями:

Емкость. Это одна из важнейших характеристик. Для комфортного использования телефона в пределах своего города емкость его батареи должна быть в два раза меньше емкости внешнего аккумулятора. Это позволит зарядить телефон полтора-два раза. Для путешествий необходимо приобретать более емкие внешние аккумуляторы.

Число портов. От него непосредственно зависит количество устройств, которые можно заряжать от внешнего аккумулятора одновременно.

Сила тока. Данный параметр определяет скорость подзарядки электронных устройств. Для зарядки телефона требуется сила тока не менее 1 А, для зарядки планшета – не менее 1,5-2 А.

Дополнительные критерии выбора внешнего аккумулятора

Помимо перечисленных выше факторов, которыми надо руководствоваться при выборе внешнего аккумулятора, имеются еще несколько критериев, которые следует учитывать:

Материал изготовления корпуса. Устройства в пластмассовых корпусах легче и дешевле аккумуляторов в металлических корпусах, но являются мене прочными.

Наличие индикатора. Если на миниатюрном встроенном экране отображается уровень оставшегося заряда, это обеспечивает дополнительное удобство.

Беспроводная зарядка. В случае поддержки технологии беспроводной зарядки внешним аккумулятором и телефоном они могут соединяться без использования кабеля.

Защита от воздействий внешних факторов. Портативные внешние аккумуляторы могут иметь защиту от ударов, воды и пыли. Эти свойства полезны для обладателей гаджетов, ведущих активный образ жизни.

Наличие встроенной солнечной панели на корпусе. Данная особенность позволяет аккумулятору автоматически заряжаться в дневное время.

Таким образом, внешние аккумуляторы значительно облегчают жизнь владельцам мобильных телефонов, которые проводят в разъездах много времени. При выборе этих устройств очень важно обеспечить их соответствие своим потребностям.