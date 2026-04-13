Владимир Путин подписал Указ о награждении АО «Мосводоканал» Орденом «За доблестный труд»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, Орденом «За доблестный труд» был награжден коллектив «Мосводоканала». В Указе подчеркивается важность работы жилищно-коммунального комплекса для государства и общества. Высокой правительственной наградой Президент оценил достигнутые трудовые успехи предприятия.

Коллектив АО «Мосводоканал» успешно работает под руководством генерального директора Пономаренко Александра Михайловича. Компании неоднократно присуждались различные ведомственные и правительственные награды. Достижению высоких результатов способствует постоянное внедрение передовых технологий подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. «Мосводоканал» занимается масштабной модернизацией сетей и сооружений в столице, внедрением инноваций и реализацией масштабных программ по совершенствованию инженерной инфраструктуры. Особое внимание уделяется и развитию экологичного производства благодаря принципу замкнутого безотходного технологического цикла.

Орден «За доблестный труд», присужденный Президентом Российской Федерации, – это высокая оценка работы руководителя предприятия, топ-менеджеров, инженеров, рабочих и всех, кто ежедневно трудится над обеспечением водоснабжения многомиллионного мегаполиса и улучшением качества жизни жителей столицы. Для 15-тысячного коллектива АО «Мосводоканал» эта высокая правительственная награда стала важной вехой в трудовой деятельности и стимулом для дальнейшего улучшения показателей в сфере коммунального хозяйства Москвы.

