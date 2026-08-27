Виды эндоскопических исследований

Когда у ребенка постоянно болит живот, затянулся кашель или он случайно проглотил монету, врачу нужно посмотреть, что происходит внутри. УЗИ и рентген видят не все: они хорошо показывают плотные ткани, но слизистые оболочки на них почти не разглядеть. В таких случаях назначают эндоскопию.

Врач осматривает желудок, кишечник или бронхи изнутри с помощью гибкой трубки с крошечной камерой. Сегодня эту процедуру стараются сделать максимально бережной. Узнать, как именно проходят обследования и как к ним готовят малышей, можно на сайте.

Давайте посмотрим, какие виды эндоскопии бывают и зачем педиатры на нее направляют.

Гастроскопия (ЭГДС): если болит живот

Это самый частый вид эндоскопии. Врач осматривает пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Обычно процедуру назначают при частых болях в животе, тошноте, изжоге или подозрениях на гастрит и язву.

Еще ЭГДС нужна, чтобы исключить целиакию — непереносимость глютена. Без осмотра слизистой и взятия крошечного кусочка ткани на анализ этот диагноз не подтвердить. И конечно, гастроскопия спасает, когда ребенок проглотил батарейку или деталь лего. Детские эндоскопы очень тонкие, их подбирают по возрасту, чтобы не повредить пищевод.

Колоноскопия: осмотр кишечника

Исследование толстого кишечника. Назначают его реже, и причины обычно серьезные: длительные запоры или диарея, которые не проходят от обычного лечения.

Врач может направить на колоноскопию, если ребенок теряет вес, у него долго держится температура или в стуле появилась кровь. Процедура помогает вовремя заметить полипы или воспаления, например болезнь Крона. Камера передает на экран детальное изображение, поэтому специалист видит малейшие изменения тканей.

Бронхоскопия: проверка дыхательных путей

Осмотр трахеи и бронхов. Часто бронхоскопия — это экстренная мера. Дети тянут в рот всё подряд и могут случайно вдохнуть семечку, бусину или кусок пластика. Гибкий эндоскоп позволяет врачу быстро найти и достать предмет, пока он не вызвал сильное воспаление.

Планово исследование назначают при затяжных пневмониях, непонятном хроническом кашле или подозрении на врожденные проблемы с дыхательными путями.

Эндоскопия носоглотки: если замучили простуды

Обычная история: ребенок дышит ртом, сопит по ночам или часто болеет отитами. Стандартный осмотр у лора с зеркальцем не всегда показывает, насколько сильно выросли аденоиды.

Через нос врач аккуратно вводит тонкий эндоскоп и видит носоглотку на мониторе. Становится понятно, перекрывают ли аденоиды слуховые трубы и что с ними делать дальше — лечить каплями или удалять.

Капсульная эндоскопия: если проблемы с тонким кишечником

Нужна для осмотра тонкого кишечника, куда обычным зондом добраться очень сложно. Ребенок просто проглатывает небольшую капсулу со встроенной камерой, похожую на крупную витаминку. Она сама проходит через пищеварительный тракт, делает тысячи снимков и передает их на датчик, закрепленный на теле малыша. Как правило, этот способ не доставляет дискомфорта. Но есть нюанс: он подходит только тем детям, которые уже умеют глотать таблетки целиком.

Как дети переносят обследование

Глотать зонд или терпеть осмотр кишечника неприятно. Ребенок может испугаться, заплакать и начать вырываться. А двигаться во время процедуры нельзя — это мешает врачу и может травмировать слизистую.

Поэтому сложные обследования вроде колоноскопии, бронхоскопии, а часто и гастроскопии детям проводят во сне. Это не тяжелый наркоз, а легкая седация. Малыш засыпает на 15–20 минут, не испытывает стресса и спокойно просыпается, когда всё закончилось. Перед процедурой анестезиолог обязательно проверяет здоровье ребенка, чтобы правильно подобрать препарат.

Как подготовиться

К большинству исследований нужна подготовка. Гастроскопию делают строго натощак, чтобы врач смог всё разглядеть. Перед колоноскопией нужно очистить кишечник специальными препаратами — их выпишет лечащий врач.

Но главное — подготовить ребенка психологически. Если процедура проходит без седации (например, лор-осмотр), спокойно объясните, что его ждет. Без страшных слов. Скажите, что врач просто посмотрит носик специальным гибким фонариком, чтобы помочь быстрее поправиться.

Эндоскопия дает врачу информацию, которую не получить другими способами. Она помогает быстро поставить диагноз и вовремя начать лечение.

Если ребенку назначили такое обследование, паниковать не нужно. Главное — найти клинику с современным оборудованием и врачами, которые умеют бережно работать с детьми. Записаться на прием, уточнить нюансы подготовки и записаться на прием к специалистам можно по ссылке: https://www.smdoctor.ru/diagnosis/endoskopiya/.