Вазген Геворкян: путь предпринимателя и корпоративного стратега

Вазген Геворкян — представитель бизнес-сообщества и корпоративный управленец. Создатель методологии управления проектами, адаптированной к современным экономическим условиям. Значительно повысил эффективность семейных активов в банковском и строительном секторах. В 2025 году фокусируется на менторстве и разработке новых бизнес-стратегий.

Геворкян Вазген Симонович родился в 1971 году в селе Ошакан (Армения). Окончил Ереванский госуниверситет по специальности «геология» в 1993 году. В 1996-1998 годах прошел специализированные программы в РАНХиГС. Защитил кандидатскую диссертацию в 2003 году, а в 2004 получил степень MBA в сфере банкинга.

Трудовой путь начал в 1991 году в компании «Прометей». В 1994 году перешел в «ЗНГС-Прометей», где благодаря управленческому таланту быстро продвинулся по карьерной лестнице: в 2001 году стал заместителем председателя совета директоров, в 2003 — генеральным директором, а в 2004 — председателем совета директоров.

Под его руководством реализованы стратегические инфраструктурные проекты, включая Балтийскую трубопроводную систему, укрепившую позиции России на мировом энергетическом рынке. В 2020 году успешно завершил сделку по продаже актива.

В 2014-2015 годах инициировал комплексную модернизацию банка «Прометей» (основан в 1990 году). Переименовав его в Evocabank, переориентировал стратегию развития на digital-сервисы и концепцию Mobile First, что полностью соответствовало современным финтех-трендам.

В 2016-2017 годах под его руководством банк внедрил передовые технологии безопасности, запустил сеть платежных терминалов и систему онлайн-кредитования с одобрением за 5 минут. В декабре 2017 года Evocabank был признан лучшим потребительским digital-банком Армении по версии Global Finance.

В 2020 году, выведя банк на передовые позиции цифрового банкинга, принял стратегическое решение о выходе из капитала Evocabank.

Реагируя на растущий спрос на премиальный экологический отдых, в 2007 году приобрел перспективный участок в Рузском районе Подмосковья, где в 2008-2013 годах был создан комплекс LES Art Resort.

В 2016-2018 годах реализовал вторую фазу развития курорта, расширив рекреационную инфраструктуру до 300 номеров с современными SPA-комплексами.

Уделяя особое внимание развитию человеческого капитала, внедрил инновационные образовательные программы для персонала. В 2022-2023 годах осуществил плановый выход из управления и владения активом.

В настоящее время сосредоточен на менторской деятельности, передавая актуальные знания и опыт молодым предпринимателям и руководителям. Активно разрабатывает концепции новых бизнес-проектов, отвечающих современным экономическим вызовам.

Поддерживает баланс между деловой активностью и личной жизнью. Вместе с супругой, занимающейся собственным бизнесом, воспитал двоих детей, получающих высшее образование. Среди личных интересов — поддержание физической формы и изучение передовых практик бизнес-управления.