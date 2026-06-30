В России запустили сервис, где можно оживить фото и создать ИИ-аватар без VPN

Доступ к генеративному видео для российских пользователей долго оставался неудобным. Популярные зарубежные сервисы могли требовать VPN, иностранную банковскую карту, отдельный аккаунт или номер телефона. При этом оживление фотографии, создание новой сцены и синхронизацию речи с лицом нередко приходилось делать на разных площадках.

В 2026 году в России запустили сервис на базе нейросетей ReVideo.AI, который объединил эти сценарии в одном браузерном редакторе. Пользователь загружает один снимок и выбирает результат: живое фото с мимикой, видеоклип в новой обстановке или говорящий ИИ-аватар. Платформа работает без VPN, понимает промпты на русском языке и поддерживает оплату российской картой или через СБП.

Запуск совпал с ростом интереса к коротким AI-роликам. Их используют в семейных архивах, социальных сетях, обучении, рекламе и карточках товаров. Для небольших компаний особенно важно, что один исходный портрет можно превратить сразу в несколько форматов, не организуя новую съёмку для каждого сюжета.

Как оживить фото с помощью нейросети

В режиме живого фото исходная композиция сохраняется, но в кадре появляется движение. Человек может моргнуть, улыбнуться, кивнуть, поднять брови, повернуть голову или слегка двигаться в ритм музыки. Алгоритм строит анимацию автоматически, поэтому пользователю не нужно вручную расставлять ключевые кадры.

На платформе можно оживить фото из семейного архива, современный портрет, изображение питомца, иллюстрацию или товар. Для старых снимков обычно выбирают спокойную мимику, чтобы сохранить атмосферу оригинала. Современные кадры допускают более заметные реакции и динамику фона. Чем чётче видны лицо и важные детали, тем стабильнее получается результат.

Старый снимок после анимации превращается в короткую живую сцену

Говорящий ИИ-аватар из одной фотографии

Второй режим превращает портрет в короткое видеообращение. Пользователь вводит текст и выбирает один из шести русских голосов либо загружает собственную аудиозапись. Движения губ и мимика подстраиваются под речь: аватар моргает, улыбается, двигает бровями, кивает и делает небольшие естественные жесты.

Одновременно с речью можно вывести синхронные субтитры. Это удобно для YouTube Shorts, TikTok и VK Клипов, которые часто смотрят без звука. Продолжительность говорящего аватара достигает 30 секунд — этого хватает для приветствия, анонса, короткой инструкции, ответа на вопрос или фрагмента урока.

Домашний портрет можно превратить в видеообращение из студии

Видео из фото меняет локацию и сюжет

Третий сценарий — видеоклип по текстовому описанию. В промпте задают, где находится человек, что он делает, какое в кадре освещение и настроение. Домашний портрет можно перенести на городскую улицу, стадион, морское побережье или в современную студию. Один и тот же снимок становится основой для нескольких визуально разных роликов.

Один сервис вместо нескольких подписок

Ранее для этих задач пользователю часто требовались отдельные инструменты: один для анимации, второй для липсинка, третий для генерации новой сцены. ReVideo.AI собрал три режима в одном кабинете, поэтому не нужно переносить файлы между площадками и отдельно разбираться в каждом интерфейсе.

Нейросети пока не заменяют профессиональную съёмочную команду в проектах со сложной режиссурой и точным контролем каждой детали. Однако для коротких роликов, презентаций и регулярного контента запуск такого сервиса меняет саму точку старта: вместо камеры, студии и монтажа достаточно одной фотографии и понятного описания результата. Это делает технологию доступнее пользователям без опыта в видеопроизводстве.