Услуги по ремонту грузовиков в Москве

Этот выездной автосервис стремится обеспечить удобную диагностику и ремонт на месте для различных коммерческих автомобилей, используя свои специальные знания и оборудование.

Услуги:

Помощь при поломке: они предоставляют мобильные услуги по ремонту грузовиков, приезжая на место поломки, чтобы устранить проблему на месте. Сюда входят такие услуги, как устранение неисправностей двигателя, замена стартера, запуск аккумулятора и т. д. для широкого спектра моделей грузовиков.

Диагностика и ремонт: они могут выполнять комплексную диагностику грузовиков, двигателей, прицепов и других компонентов перед покупкой. Они также предлагают общие услуги по ремонту, такие как замена сцепления, ремонт тормозной системы, работа подвески и многое другое для различных марок грузовиков.

Специализированные услуги: выездной автосервис в москве предоставляет специализированные услуги, такие как ремонт КОМ, замена турбокомпрессора, ремонт компрессора и многое другое для определенных моделей грузовиков и компонентов.

Помощь на дороге: они работают как круглосуточная мобильная служба по ремонту грузовиков, способная быстро реагировать на поломки и возвращать транспортное средство на дорогу.

Удобство: приезжая к клиенту, они экономят время и деньги владельца грузовика по сравнению с необходимостью буксировки транспортного средства в мастерскую. Они также могут найти и установить запасные части.

Экспертиза: компания утверждает, что у нее работают высококвалифицированные специалисты с опытом ремонта широкого спектра коммерческих автомобилей, от КАМАЗ и МАЗ до Volvo, Mercedes и Scania.

Зона обслуживания: они предоставляют услуги в пределах Москвы и в радиусе до 300 км по городу.

Цены: на веб-сайте указаны примерные цены, при этом вызов мобильного сервиса начинается от 6000 рублей и дополнительно 50 рублей за км за пределами Москвы.

Появление такой службы, как помощь на дорогах москва стало переломным моментом в сфере транспорта и логистики. Одним из таких образцовых поставщиков услуг является «Грузовой сервис» из Москвы, Россия, предлагающий полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию на месте для грузовиков и большегрузных автомобилей.

Преимущества: