Треснул экран iPad? Рассказываем, как заменить и не попасть на деньги

Айпад упал, треснул экран, и теперь ты смотришь на него так, как на бывшую — с болью и сожалением. Знакомо? Экран — одна из самых хрупких частей планшета, и ремонт часто влетает в копеечку. Но не всё потеряно! В этой статье разберёмся, какие есть варианты замены экрана ipad, сколько это стоит, можно ли сделать всё самому и стоит ли вообще рисковать. Готов? Погнали!

Когда точно пора менять экран?

Сначала давай честно ответим на вопрос: а нужно ли его менять вообще? Бывает, что экран треснул, но тач работает, изображение нормальное, и жить можно. А иногда даже маленькая трещинка превращается в снежный ком проблем.

Признаки, что экран пора менять без отлагательств:

Появились «мёртвые зоны» — не реагирует на прикосновения;

Экран рябит, мигает, появляются полосы;

Сильно повреждено стекло — есть риск пораниться;

Планшет вообще не включается или включается с проблемами.

Если у тебя что-то из этого списка — не тяни, замена экрана неизбежна. А вот что дальше делать — выбираем.

Варианты замены экрана iPad: сервис, DIY или продажа?

Есть три основных пути:

Отнести в авторизованный сервис Apple; Выбрать стороннюю мастерскую; Заказать экран и заменить самостоятельно (если руки не из плеч — не стоит).

Сравнение вариантов в таблице

Вариант Цена Гарантия Сложность Официальный сервис от 20 000 ₽ 12 месяцев Минимум усилий Сторонняя мастерская от 8 000 ₽ 3-6 месяцев Минимум усилий Замена своими руками от 3 000 ₽ (запчасти) Никакой Максимум усилий

Сколько стоит заменить экран iPad?

Цены, как ты уже понял, очень разные. Всё зависит от модели. Вот примерный прайс по самым популярным айпадам:

Примерная стоимость замены экрана (по состоянию на 2025 год):

iPad 9.7″ (2018–2020) — от 6 000 ₽;

iPad Air 4 / 5 — от 10 000 ₽;

iPad Pro 11″ — от 18 000 ₽;

iPad Pro 12.9″ — от 22 000 ₽;

Причём цена зависит не только от диагонали, но и от типа сборки: у некоторых моделей стекло и дисплей идут в сборе (full lamination), и по отдельности не меняются.

Можно ли заменить экран iPad самому?

Технически — да. Практически — только если у тебя дома есть:

инфракрасный фен или сепаратор для снятия стекла,

профессиональные инструменты (шпатели, присоски, фен, лопатки),

опыт пайки и работы с микросхемами,

и нервы из титана.

И даже если ты всё это освоил, гарантия после самостоятельного вскрытия сгорает. Поэтому если у тебя айпад за 100к — лучше не экспериментировать. С другой стороны, для старой модели ради интереса и опыта — почему бы и нет?

Пошаговая формула принятия решения

Вот простая формула, которая поможет тебе понять, стоит ли менять экран и где это лучше делать:

Если (Стоимость ремонта < 50% от стоимости нового iPad) и (iPad используется ежедневно), то ремонт оправдан. Иначе — рассмотреть покупку нового устройства или продажу старого на запчасти.

Пример расчёта:

У тебя iPad Air 4, стоимость нового — 45 000 ₽. Ремонт экрана — 12 000 ₽.

12 000 / 45 000 = 0.267 (то есть 26.7%)

Вывод: Менять экран выгодно — устройство ещё поживёт.

А что если продать или обменять?

Иногда проще продать айпад «как есть» на Авито — за ним ещё кто-то приедет, чтобы разобрать на запчасти. Или воспользоваться программой Trade-In, если планируешь взять новый. Некоторые магазины принимают даже повреждённые устройства с дисконтом.

Плюсы этого подхода:

Не тратишь деньги на ремонт;

Получаешь скидку на новое устройство;

Избавляешься от головной боли.

Как продлить жизнь новому экрану?

Допустим, ты решился на ремонт. Тогда защити свой девайс от будущих бед:

Купи хорошее защитное стекло — желательно от ESR или Spigen; Используй плотный чехол, особенно если планшет часто носится с собой; Не оставляй его на краю стола — закон подлости никто не отменял; Храни в рюкзаке в отдельном отделении без ключей, монет и прочих «врагов»; Если есть дети — купи детский силиконовый кейс. Да, он выглядит странно, но спасает.

Вывод

Замена экрана iPad — это не конец света, а просто задача, которую надо решить с умом. У тебя есть выбор: сдать в сервис, заменить самому или даже продать и взять новый. Всё зависит от модели, бюджета и готовности к приключениям с отвёртками.

А главное — не забудь, что техника всегда ломается не вовремя, поэтому лучше заранее быть готовым. Надень броню на экран, береги гаджет, и пусть он радует тебя ещё много лет!