Тренды в сфере строительства беспилотников в 2023 году

Растущий спрос и зависимость от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боевых действиях и специальных операциях по поддержанию и установлению мира в последние годы удвоили темпы исследований и разработок, связанных с беспилотниками.

Имеющие более широкие возможности, беспилотные летательные аппараты сегодня способны играть значительную роль в критически важных миссиях. Достижение информационного превосходства, минимизация сопутствующего ущерба, эффективная борьба в городских районах с широко рассредоточенными силами, нанесение автономных и точных ударов — вот области, в которых будут использоваться беспилотники.

Подробнее о классификации БПЛА, а также их строении и принципах работы можно узнать по ссылке — https://uav-bpla.com/bespilotniki/.

Тенденции в нише строительства БПЛА на 2023 год

Три основных тренда в разработке БПЛА включают увеличение размеров стратегических беспилотников для повышения выносливости и полезной нагрузки, уменьшение размеров тактических беспилотных летательных аппаратов и вооружение БПЛА для обеспечения смертоносных возможностей в боевых миссиях.

Вооруженные силы по всему миру начинают изучать возможности, предоставляемые беспилотными системами в качестве как сенсорных, так и оружейных платформ.

Обещание автономного, живучего и абсолютно бесстрашного беспилотника откроет новую парадигму, в которой главным соображением больше не является ценность жизни пилотов, а скорее миссия, стоимость эффективность беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотные системы должны развиваться таким образом, чтобы они могли работать так же хорошо, если не лучше, чем современные пилотируемые системы, чтобы завоевать доверие военных командиров. Сегодня продолжающийся прогресс в области технологий беспилотных систем расширяет возможности с точки зрения производительности, продвигая беспилотные летательные аппараты в более разнообразные миссии и области применения, чтобы стать настоящими

мультипликаторами силы.

Беспилотники будут отслеживать сдвиг парадигмы в сторону сетецентрической концепции ведения войны, плавно интегрируясь во все три ключевые области оборонных систем, охватывающих датчики, оператора и сеть командования и контроля. БПЛА позволят командующему силами «увидеть первым, понять первым, действовать первым и решительно закончить», предоставляя платформы для развертывания датчиков, оружия и архитектуры связи.

Мировые лидеры ниши производства БПЛА

Став востребованным товаром, БПЛА привлекли на этот рынок множество производителей. Сейчас на рынке много производителей, и каждый из них предлагает множество отличительных продуктов. В то время как некоторые концентрируются на беспилотниках потребительского уровня, другие обслуживают профессиональные и коммерческие отрасли.

Ожидается, что к 2030 году объем продаж на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов составит 102 466,7 млн ​​долларов США, а среднегодовой темп роста вырастет на 19,6% с 2022 по 2030 год, как сообщает Bloomberg. Ожидается, что по конечному использованию к 2030 году наибольший доход будет приносить военный и оборонный подсегмент в размере 65 298,5 млн долларов.

Немецкая исследовательская компания Drone Industry Insights (Droneii) опубликовала свой ежегодный флагманский отчет, в котором перечислены компании, производящие беспилотники. Исследовательская группа оценила около 500 глобальных компаний, основной деятельностью которых является создание дронов, и пришла к выводу, что ведущие производители в мире базируются либо в Китае, либо в США. Пятерка ведущих производителей включает в себя:

DJI. Parrot. Skydio. XAG. JOUAV.

DJI продолжает оставаться ведущим мировым производителем гражданских БПЛА. Основываясь на рейтинговой модели компании Droneii, китайский производитель беспилотников имеет чрезвычайно большой разрыв в 78 пунктов по сравнению с французской компанией Parrot, занявшей второе место.

Droneii также внимательно изучил производителей дронов двойного назначения, то есть тех, кто разрабатывает дроны как для коммерческого, так и для государственного использования, и пришел к выводу, что в первую пятерку в этой категории входят:

AeroVironment. INSITU. Anduril. Aeronautics. Schiebel.

Как видно из инфографики, гонка между первыми пятью местами в этом рейтинге гораздо ближе, чем в сфере гражданских дронов. Также ясно, что американские компании вытесняют все другие страны, когда речь идет о беспилотниках двойного назначения, точно так же, как китайские компании доминируют в рейтингах гражданских дронов.