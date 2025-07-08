ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

Рынок онлайн-обучения по трейдингу в 2025 году перегрет. Курсов десятки, обещаний ещё больше. Мы решили разобраться — где хайп, а где реально полезный контент. В этом обзоре подобрали курсы, которые действительно могут помочь новичку освоиться в теме или прокачать навыки тем, кто уже делает первые сделки.
Как мы выбирали
Мы составили рейтинг на основе 10 критериев: от формата до обратной связи и отзывов. Особое внимание уделили реальной пользе: даёт ли курс практику, обучает ли работе с платформами, помогают ли кураторы и можно ли после окончания действительно торговать.
Кто такой трейдер и как им стать
Трейдер — это не просто человек, нажимающий кнопки «купить/продать». Это специалист, который анализирует рынок, выстраивает стратегии, управляет рисками и действует чётко, а не на эмоциях. Чтобы стать трейдером, нужно:
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изучить теорию;
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потренироваться на демо-счёте;
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освоить терминалы и графики;
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разработать свою стратегию;
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и, главное, не останавливаться.
Это путь, в котором важно не только учиться, но и применять полученные знания на практике, регулярно анализировать свои действия и держать руку на пульсе рынка.
Лучшие онлайн-курсы по трейдингу: что внутри
1. Николай Солабуто — «Начинающий трейдер»
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Формат: видеоуроки, домашки, торговые сигналы.
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Бонусы: 1 месяц в закрытом сообществе, доступ к сигналам.
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Поддержка: кураторов нет.
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Сертификат: отсутствует.
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Особенность: уроки остаются навсегда, подходит для самостоятельных учеников.
Плюсы: много практики, автор с 20-летним опытом, подарки и материалы.
Минусы: не хватает поддержки и обратной связи.
2. Школа MoneyFest — «Мастерская трейдинга. Практика и заработок 2.0»
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Формат: онлайн-лекции, живые эфиры, записи сохраняются.
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Темы: 6 авторских блоков (например, «Quick Trader», «Crypto Stable», «Another View»), можно выбрать под свой стиль торговли.
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Длительность: от 2 месяцев.
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Объём: более 80 часов теории и практики.
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Практика: реальные кейсы, торговые стратегии, сделки в прямом эфире.
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Сертификат: государственного образца.
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Поддержка: кураторы, чаты, мастер-классы, бонусы и мерч.
Плюсы:
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Преподаватели — действующие трейдеры с опытом от 5 до 10 лет;
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Школа работает с 2017 года и имеет лицензию;
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Много практики и живого взаимодействия;
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Поддержка по всем вопросам;
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Платформа GetCourse — удобный личный кабинет, контроль прогресса, домашки.
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В интернете на школу MoneyFest отзывы в большинстве своем положительные.
Минусы:
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Стоимость выше средней;
3. Юрий Чугунов — «Профессия трейдер»
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Формат: видео + чат + проверка домашек.
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Продолжительность: от 3 месяцев.
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Поддержка: преподаватель + студенты.
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Сертификат: нет.
Плюсы: структурированная программа, обучение по гибкому графику.
Минусы: не хватает системной поддержки, кураторов и диплома.
4. AlorSchool — «Полное погружение 2.0»
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Формат: 100+ часов записей, 20 практик в реальном времени.
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Автор: трейдер с 13+ лет опыта.
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Сертификат: не указан.
Плюсы: упор на практику, живые сессии, реальные кейсы.
Минусы: нет рассрочки, неясно про поддержку и сопровождение.
5. «Разумный трейдер» — Школа практического инвестирования
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Продолжительность: 1,5–6 месяцев.
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Поддержка: куратор, чат, сессии.
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Бонусы: тренажёры, помощь по фьючерсам.
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Сертификат: нет.
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Рассрочка: от 4 900₽/мес.
Плюсы: возврат средств в течение 30 дней, доступ к материалам до 2 лет, проработанный учебный план.
Минусы: стартовый тариф даёт меньше практики и поддержки.
Сравнительная таблица
Наш ТОП курсов по трейдингу 2025
На основе критериев, отзывов и личного опыта — наш финальный рейтинг выглядит так:
1 место — MoneyFest: «Мастерская трейдинга. Практика и заработок 2.0»
Курс с практикой, поддержкой, экспертами и глубокой проработкой. Дороговато, но оправдано. Особенно подойдёт тем, кто готов работать и хочет реального результата.
2 место — AlorSchool: «Полное погружение 2.0»
Сильный упор на практику, живые сессии, реальные кейсы. Подходит для тех, кто уже немного в теме и хочет докрутить навык.
3 место — Николай Солабуто: «Начинающий трейдер»
Простой, доступный курс без давления. Для самостоятельных новичков, кто хочет войти в тему без лишней суеты.
4 место — Школа практического инвестирования: «Разумный трейдер»
Хорошая система, много бонусов, кураторская поддержка. Минус — стартовый тариф ограничен.
5 место — Юрий Чугунов: «Профессия трейдер»
Структурированный курс, всё по полочкам. Но слабо выстроенная поддержка и нет сертификата.
Вывод
Выбрать курс по трейдингу — это как собрать свой первый инвестиционный портфель: важно понять, чего вы хотите, на что готовы тратить время и сколько готовы вложить.
Если вы ищете просто «посмотреть пару видео и стать миллионером» — не та история. Почти все курсы из подборки требуют вовлечённости, терпения и желания разбираться. Но зато дают инструмент, который при умелом применении действительно работает.
Выбирайте с холодной головой. Мы протестировали и убедились, что не всё, что продаётся в мире трейдинга, — инфошум. Но и лёгких путей тут нет. Особенно если хотите реальных результатов.