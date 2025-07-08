ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

Рынок онлайн-обучения по трейдингу в 2025 году перегрет. Курсов десятки, обещаний ещё больше. Мы решили разобраться — где хайп, а где реально полезный контент. В этом обзоре подобрали курсы, которые действительно могут помочь новичку освоиться в теме или прокачать навыки тем, кто уже делает первые сделки.

Как мы выбирали

Мы составили рейтинг на основе 10 критериев: от формата до обратной связи и отзывов. Особое внимание уделили реальной пользе: даёт ли курс практику, обучает ли работе с платформами, помогают ли кураторы и можно ли после окончания действительно торговать.

Кто такой трейдер и как им стать

Трейдер — это не просто человек, нажимающий кнопки «купить/продать». Это специалист, который анализирует рынок, выстраивает стратегии, управляет рисками и действует чётко, а не на эмоциях. Чтобы стать трейдером, нужно:

изучить теорию;

потренироваться на демо-счёте;

освоить терминалы и графики;

разработать свою стратегию;

и, главное, не останавливаться.

Это путь, в котором важно не только учиться, но и применять полученные знания на практике, регулярно анализировать свои действия и держать руку на пульсе рынка.

Лучшие онлайн-курсы по трейдингу: что внутри

1. Николай Солабуто — «Начинающий трейдер»

Формат: видеоуроки, домашки, торговые сигналы.

Бонусы: 1 месяц в закрытом сообществе, доступ к сигналам.

Поддержка: кураторов нет.

Сертификат: отсутствует.

Особенность: уроки остаются навсегда, подходит для самостоятельных учеников.

Плюсы: много практики, автор с 20-летним опытом, подарки и материалы.

Минусы: не хватает поддержки и обратной связи.

2. Школа MoneyFest — «Мастерская трейдинга. Практика и заработок 2.0»

Формат: онлайн-лекции, живые эфиры, записи сохраняются.

Темы: 6 авторских блоков (например, «Quick Trader», «Crypto Stable», «Another View»), можно выбрать под свой стиль торговли.

Длительность: от 2 месяцев.

Объём: более 80 часов теории и практики.

Практика: реальные кейсы, торговые стратегии, сделки в прямом эфире.

Сертификат: государственного образца.

Поддержка: кураторы, чаты, мастер-классы, бонусы и мерч.

Плюсы:

Преподаватели — действующие трейдеры с опытом от 5 до 10 лет;

Школа работает с 2017 года и имеет лицензию;

Много практики и живого взаимодействия;

Поддержка по всем вопросам;

Платформа GetCourse — удобный личный кабинет, контроль прогресса, домашки.

В интернете на школу MoneyFest отзывы в большинстве своем положительные.

Минусы:

Стоимость выше средней;

3. Юрий Чугунов — «Профессия трейдер»

Формат: видео + чат + проверка домашек.

Продолжительность: от 3 месяцев.

Поддержка: преподаватель + студенты.

Сертификат: нет.

Плюсы: структурированная программа, обучение по гибкому графику.

Минусы: не хватает системной поддержки, кураторов и диплома.

4. AlorSchool — «Полное погружение 2.0»

Формат: 100+ часов записей, 20 практик в реальном времени.

Автор: трейдер с 13+ лет опыта.

Сертификат: не указан.

Плюсы: упор на практику, живые сессии, реальные кейсы.

Минусы: нет рассрочки, неясно про поддержку и сопровождение.

5. «Разумный трейдер» — Школа практического инвестирования

Продолжительность: 1,5–6 месяцев.

Поддержка: куратор, чат, сессии.

Бонусы: тренажёры, помощь по фьючерсам.

Сертификат: нет.

Рассрочка: от 4 900₽/мес.

Плюсы: возврат средств в течение 30 дней, доступ к материалам до 2 лет, проработанный учебный план.

Минусы: стартовый тариф даёт меньше практики и поддержки.

Сравнительная таблица