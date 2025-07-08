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ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

Автор На чтение 4 мин Опубликовано

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

Рынок онлайн-обучения по трейдингу в 2025 году перегрет. Курсов десятки, обещаний ещё больше. Мы решили разобраться — где хайп, а где реально полезный контент. В этом обзоре подобрали курсы, которые действительно могут помочь новичку освоиться в теме или прокачать навыки тем, кто уже делает первые сделки.

Как мы выбирали

Мы составили рейтинг на основе 10 критериев: от формата до обратной связи и отзывов. Особое внимание уделили реальной пользе: даёт ли курс практику, обучает ли работе с платформами, помогают ли кураторы и можно ли после окончания действительно торговать.

Кто такой трейдер и как им стать

Трейдер — это не просто человек, нажимающий кнопки «купить/продать». Это специалист, который анализирует рынок, выстраивает стратегии, управляет рисками и действует чётко, а не на эмоциях. Чтобы стать трейдером, нужно:

  • изучить теорию;

  • потренироваться на демо-счёте;

  • освоить терминалы и графики;

  • разработать свою стратегию;

  • и, главное, не останавливаться.

Это путь, в котором важно не только учиться, но и применять полученные знания на практике, регулярно анализировать свои действия и держать руку на пульсе рынка.

Лучшие онлайн-курсы по трейдингу: что внутри

1. Николай Солабуто — «Начинающий трейдер»

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

  • Формат: видеоуроки, домашки, торговые сигналы.

  • Бонусы: 1 месяц в закрытом сообществе, доступ к сигналам.

  • Поддержка: кураторов нет.

  • Сертификат: отсутствует.

  • Особенность: уроки остаются навсегда, подходит для самостоятельных учеников.

Плюсы: много практики, автор с 20-летним опытом, подарки и материалы.

Минусы: не хватает поддержки и обратной связи.

2. Школа MoneyFest — «Мастерская трейдинга. Практика и заработок 2.0»

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

  • Формат: онлайн-лекции, живые эфиры, записи сохраняются.

  • Темы: 6 авторских блоков (например, «Quick Trader», «Crypto Stable», «Another View»), можно выбрать под свой стиль торговли.

  • Длительность: от 2 месяцев.

  • Объём: более 80 часов теории и практики.

  • Практика: реальные кейсы, торговые стратегии, сделки в прямом эфире.

  • Сертификат: государственного образца.

  • Поддержка: кураторы, чаты, мастер-классы, бонусы и мерч.

Плюсы:

  • Преподаватели — действующие трейдеры с опытом от 5 до 10 лет;

  • Школа работает с 2017 года и имеет лицензию;

  • Много практики и живого взаимодействия;

  • Поддержка по всем вопросам;

  • Платформа GetCourse — удобный личный кабинет, контроль прогресса, домашки.

  • В интернете на школу MoneyFest отзывы в большинстве своем положительные.

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

Минусы:

  • Стоимость выше средней;

3. Юрий Чугунов — «Профессия трейдер»

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

  • Формат: видео + чат + проверка домашек.

  • Продолжительность: от 3 месяцев.

  • Поддержка: преподаватель + студенты.

  • Сертификат: нет.

Плюсы: структурированная программа, обучение по гибкому графику.

Минусы: не хватает системной поддержки, кураторов и диплома.

4. AlorSchool — «Полное погружение 2.0»

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

  • Формат: 100+ часов записей, 20 практик в реальном времени.

  • Автор: трейдер с 13+ лет опыта.

  • Сертификат: не указан.

Плюсы: упор на практику, живые сессии, реальные кейсы.

Минусы: нет рассрочки, неясно про поддержку и сопровождение.

5. «Разумный трейдер» — Школа практического инвестирования

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

  • Продолжительность: 1,5–6 месяцев.

  • Поддержка: куратор, чат, сессии.

  • Бонусы: тренажёры, помощь по фьючерсам.

  • Сертификат: нет.

  • Рассрочка: от 4 900₽/мес.

Плюсы: возврат средств в течение 30 дней, доступ к материалам до 2 лет, проработанный учебный план.

Минусы: стартовый тариф даёт меньше практики и поддержки.

Сравнительная таблица

ТОП‑5 курсов по трейдингу 2025: стоит ли выбирать MoneyFest?

Наш ТОП курсов по трейдингу 2025

На основе критериев, отзывов и личного опыта — наш финальный рейтинг выглядит так:

1 место — MoneyFest: «Мастерская трейдинга. Практика и заработок 2.0»
Курс с практикой, поддержкой, экспертами и глубокой проработкой. Дороговато, но оправдано. Особенно подойдёт тем, кто готов работать и хочет реального результата.

2 место — AlorSchool: «Полное погружение 2.0»
Сильный упор на практику, живые сессии, реальные кейсы. Подходит для тех, кто уже немного в теме и хочет докрутить навык.

3 место — Николай Солабуто: «Начинающий трейдер»
Простой, доступный курс без давления. Для самостоятельных новичков, кто хочет войти в тему без лишней суеты.

4 место — Школа практического инвестирования: «Разумный трейдер»
Хорошая система, много бонусов, кураторская поддержка. Минус — стартовый тариф ограничен.

5 место — Юрий Чугунов: «Профессия трейдер»
Структурированный курс, всё по полочкам. Но слабо выстроенная поддержка и нет сертификата.

Вывод

Выбрать курс по трейдингу — это как собрать свой первый инвестиционный портфель: важно понять, чего вы хотите, на что готовы тратить время и сколько готовы вложить.

Если вы ищете просто «посмотреть пару видео и стать миллионером» — не та история. Почти все курсы из подборки требуют вовлечённости, терпения и желания разбираться. Но зато дают инструмент, который при умелом применении действительно работает.

Выбирайте с холодной головой. Мы протестировали и убедились, что не всё, что продаётся в мире трейдинга, — инфошум. Но и лёгких путей тут нет. Особенно если хотите реальных результатов.

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