Топ-5 сервисов с красивыми шаблонами для презентаций

Нужна была презентация для внутреннего мероприятия — двенадцать слайдов, ничего сложного. Открыл PowerPoint, посмотрел на стандартные шаблоны и закрыл. Выглядит как 2012 год.

Начал гуглить «красивые шаблоны для презентаций бесплатно». Нашел несколько сервисов, попробовал один за другим. Среди них попался Slidy AI — он генерирует дизайн сам под тему, без выбора из каталога. Попробовал, удивился, остался.

Итого прошелся по пяти сервисам. Смотрел не как дизайнер, а как человек, которому нужно быстро и красиво — насколько шаблоны выглядят современно, легко ли их подстраивать под себя и что реально достается бесплатно. Ниже — честно про каждый.

Зачем вообще нужны шаблоны в 2026 году

Казалось бы, с приходом AI-генераторов шаблоны должны были умереть. Но нет — они решают разные задачи.

Готовый шаблон удобен, когда знаешь, как должна выглядеть презентация, и хочешь быстро взять подходящую основу. Вы выбираете, заменяете текст и картинки — и готово. Минус: нужно просмотреть десятки вариантов, чтобы найти подходящий.

AI-генерация удобна, когда есть тема, но нет четкого образа результата. Вы вводите тему — получаете структуру, текст и дизайн сразу. Минус: меньше контроля над итоговым видом.

Для большинства задач подходит и то и другое. Вопрос — что быстрее в конкретной ситуации.

1. Slidy AI — AI генерирует уникальный дизайн под тему

slidy.ai | Первая презентация бесплатно, подписка от 899 ₽/мес.

Здесь подход другой, чем у остальных в списке. Slidy AI не дает библиотеку шаблонов на выбор — вместо этого вводишь тему, и нейросеть сама генерирует структуру, текст и оформление. Каждая презентация получается уникальной под конкретную задачу.

Попробовал на теме «Итоги квартала для команды». Через полторы минуты — 8 слайдов с живым текстом, подобранными цветами и аккуратными макетами. Не шаблонный вид «сделано в PowerPoint», а что-то похожее на работу дизайнера с минимальным вкусом.

Что понравилось: можно выбрать стиль оформления перед генерацией — темный, светлый, минималистичный, яркий. Это дает хоть какой-то контроль над визуалом до того, как нейросеть возьмется за работу. После генерации — встроенный редактор: поправить текст, поменять блок, добавить картинку. Экспорт в PPTX, PDF и PNG.

Работает без VPN, интерфейс полностью на русском, оплата МИР.

Что стоит знать: это не библиотека шаблонов — нельзя просмотреть тысячи вариантов и выбрать понравившийся. Если хочется именно выбирать из готового, лучше посмотреть на Slidesgo или Canva.

Для кого: те, кому нужна красивая презентация под конкретную тему быстро, без долгого выбора шаблона.

2. Slidesgo — 30 000+ готовых шаблонов

slidesgo.com | Бесплатный план (3 скачивания/мес.) / от $3/мес.

Крупнейшая библиотека шаблонов в нише — больше 30 000 вариантов. Каждый шаблон обычно содержит 25–30 слайдов с разными макетами: титульный, содержание, слайды с текстом, с графиками, с цитатами. Берешь нужные, остальное удаляешь.

Качество шаблонов высокое — видно, что делали профессиональные дизайнеры. Есть категории: бизнес, образование, маркетинг, медицина, технологии. Фильтры по цвету, стилю, количеству слайдов.

Из минусов: бесплатный план дает только 3 скачивания в месяц. Для разовой задачи — хватает. Для регулярной работы нужна подписка. Интерфейс на английском, русского нет. Шаблоны можно открыть в Google Slides, PowerPoint или через встроенный редактор Wepik.

Отдельно: у Slidesgo есть AI-генератор презентаций — вводишь тему, получаешь слайды. Работает на 25 языках включая русский, хотя качество текста на русском уступает нативным сервисам.

Для кого: те, кому нужен большой выбор профессиональных шаблонов и не критичен английский интерфейс.

3. Canva — шаблоны плюс мощный редактор

canva.com | Бесплатный план / от $12.99/мес.

Canva — не специализированный сервис для презентаций, а универсальная дизайн-платформа. Для презентаций там больше 28 000 шаблонов — плюс огромная библиотека элементов, иконок, фото и шрифтов.

Главное отличие от Slidesgo: редактор у Canva гораздо мощнее. Шаблон здесь — это стартовая точка, которую можно перекраивать как угодно. Перетаскивать элементы, менять цвета, добавлять анимации — все интуитивно. Русский интерфейс есть.

Минус для пользователей из России: Canva заблокирована с 2022 года, нужен VPN. На бесплатном плане ограниченные AI-функции и часть шаблонов доступна только на платном.

Для кого: те, у кого есть VPN и кто хочет максимальную свободу в редактировании шаблона.

4. Visme — инфографические шаблоны

visme.co | Бесплатный план (с водяным знаком) / от $12.25/мес.

Visme специализируется на визуализации данных — инфографика, диаграммы, интерактивные элементы. Шаблоны презентаций здесь заточены именно под это: много слайдов с графиками, схемами, таймлайнами.

Если нужна презентация с аналитикой, отчетами или сложными данными — Visme даст готовые красивые макеты под это. Для обычной текстовой презентации — избыточно.

Интерфейс на английском. Бесплатный план оставляет водяной знак на экспорте — для финального файла нужна подписка.

Для кого: маркетологи и аналитики, которым нужны красивые шаблоны с акцентом на данные и инфографику.

5. Flyvi — русскоязычные шаблоны

flyvi.io | Бесплатный план / от 599 ₽/мес.

Flyvi — российский аналог Canva. Шаблонов меньше, чем у западных сервисов, но все они изначально сделаны для русскоязычной аудитории: кириллические шрифты подобраны нормально, тексты-заглушки на русском, ничего не выглядит «переведенным».

Редактор удобный, интуитивный. Есть шаблоны для презентаций, постов, баннеров — все в одном месте. Работает без VPN, оплата МИР.

Из ограничений: AI-генерации «введи тему — получи слайды» нет или она в зачаточном состоянии. Flyvi — это про ручную работу с шаблонами, не про автоматическую генерацию.

Для кого: те, кому нужны качественные русскоязычные шаблоны и полный контроль над редактированием.

Шаблоны vs AI-генерация — что лучше

Зависит от того, как вы работаете.

Выбирайте готовые шаблоны (Slidesgo, Canva, Flyvi), если:

у вас есть время просмотреть варианты и выбрать подходящий

важен конкретный стиль или цветовая схема

хотите максимальный контроль над каждым элементом

Выбирайте AI-генерацию (Slidy AI), если:

нужен быстрый результат под конкретную тему

нет времени листать тысячи шаблонов

устраивает, что структура и текст тоже будут сгенерированы автоматически

На практике часто работает комбо: AI-генерация дает черновик, потом доводишь в редакторе. Именно так у меня и получилось с презентацией для мероприятия — тему ввел в Slidy, получил основу, немного подправил тексты и скачал файл.

Если коротко: за количеством шаблонов — Slidesgo или Canva. За удобством без VPN и на русском — Slidy AI или Flyvi. За инфографикой — Visme.

Я для быстрых задач чаще всего захожу в Slidy: не нужно тратить время на выбор из тысяч вариантов, просто ввел тему — и через пару минут есть основа для работы. Для задач, где важен конкретный визуальный стиль, смотрю Slidesgo — там точно найдется нужное.

Обзор составлен на основе личного тестирования сервисов в 2026 году. Цены и условия могут меняться — актуальные тарифы проверяйте на сайтах сервисов.