ТОП 10 мест, где можно отпраздновать Новый год в России

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек!

Встретить Новый Год в горах Алтая

Или посетить Байкала брег?

Россия предлагает множество возможностей для незабываемой встречи Нового года. От снежных гор до уютных коттеджей с каминами – каждый найдет вариант по душе. Мы подготовили список из 10 лучших мест для празднования, включая как популярные направления, так и оригинальные варианты.

1. Москва: Красная площадь и катки

Традиционный выбор для тех, кто хочет окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. Красная площадь с ярмарками, огнями и фейерверками станет центром праздника. Любители активного отдыха могут посетить знаменитый каток на ВДНХ или в Парке Горького.

Примерные цены: билеты на каток – от 500 до 1500 ₽, проживание в отеле – от 4000 ₽ за ночь.

2. Санкт-Петербург: новогодний блеск на Неве

Северная столица очаровывает своей архитектурой и праздничной иллюминацией. В новогоднюю ночь можно прогуляться по Невскому проспекту, посетить ярмарки на Дворцовой площади или покататься на коньках в Ледовом дворце.

Примерные цены: катание на коньках – от 400 ₽, отели – от 3500 ₽ за ночь.

3. Сочи: Новый год на море

Теплый климат, морской бриз и горы делают Сочи уникальным местом для праздника. Можно выбрать прогулку по морскому побережью или провести время на горнолыжных курортах Красной Поляны.

Примерные цены: проживание – от 5000 ₽, ски-пассы – от 3000 ₽ в день.

4. Байкал: магия зимнего озера

Для тех, кто ищет уникальные впечатления, Байкал станет отличным выбором. Прозрачный лед, прогулки на коньках по озеру и катание на собачьих упряжках – настоящий праздник для души.

Примерные цены: туры – от 20 000 ₽ на человека за 3–5 дней.

5. Великий Устюг: родина Деда Мороза

Идеальное место для семей с детьми. В резиденции Деда Мороза можно встретить сказочных персонажей, покататься на санях и посетить мастер-классы.

Примерные цены: вход в резиденцию – от 2000 ₽ на человека, проживание – от 3000 ₽ за ночь.

6. Казань: восточная сказка

Казань впечатляет своим сочетанием восточных традиций и европейской культуры. Новогодняя ночь в Кремле или на праздничных улицах города будет яркой и незабываемой.

Примерные цены: проживание – от 4000 ₽ за ночь, экскурсии – от 1500 ₽.

7. Карелия: зимняя сказка

Заснеженные леса, поездки на снегоходах и посещение знаменитых водопадов делают Карелию отличным выбором для праздника на природе. Здесь можно также остановиться в уютных коттеджах на берегу озер.

Примерные цены: аренда коттеджа – от 10 000 ₽ за ночь, экскурсии – от 2000 ₽.

8. Горный Алтай: природа и покой

Алтай привлекает любителей активного отдыха и природной красоты. Здесь можно отправиться в горы, покататься на лыжах или просто наслаждаться тишиной и потрясающими видами.

Примерные цены: проживание – от 4000 ₽ за ночь, туры – от 15 000 ₽ за человека.

9. Владимир и Суздаль: путешествие в прошлое

Золотое кольцо России – это возможность встретить Новый год среди древних церквей и монастырей. Ярмарки, традиционные русские гуляния и уютные отели делают Владимир и Суздаль популярным выбором для праздника.

Примерные цены: проживание – от 3000 ₽ за ночь, экскурсии – от 1000 ₽.

10. Аренда коттеджа неподалёку: уют и семейная атмосфера

Для тех, кто предпочитает уединённый отдых, отличный выбор – снять коттедж за городом. Современные дома оборудованы всем необходимым для комфортного праздника: просторные комнаты, кухня для праздничного ужина, камин для создания уютной атмосферы и, конечно, деревянная лестница, ведущая на второй этаж, где можно расположиться в спальнях. Это идеальное место для семейного отдыха или праздника с друзьями.

Примерные цены назвать сложно. Аренда коттеджа может стоить от 15 000 до 250 000 ₽ за ночь (в зависимости от региона и размера).

Заключение

Россия предлагает огромное разнообразие мест для встречи Нового года – от ярких мегаполисов до уединённых природных уголков. Независимо от выбора, главное – провести праздник в тёплой и радостной атмосфере. С наступающими праздниками Вас поздравляет мастерская Новая Лестница в Москве. Пусть ваш Новый год станет незабываемым!