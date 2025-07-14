Telega.in — обзор популярного сервиса для размещения интеграций в Telegram, отзывы и актуальные акции

Telegram остаётся одной из самых востребованных онлайн-платформ в России и за её пределами — недавно мессенджер превысил 1 миллиард пользователей в месяц. Разработчики активно развивают новые функции, включая искусственный интеллект Grok в партнерстве с Илоном Маском.

Популярность Telegram объясняется не только политикой конфиденциальности, но и удобным форматом каналов — они подходят для новостей, lifestyle и бизнеса. Платформа предлагает расширенные возможности для компаний и предпринимателей, которые используют её для продвижения.

Но есть проблема: не все бизнесы умеют эффективно рекламироваться в Telegram. На этом фоне быстро растет спрос на сервисы, которые помогают размещать рекламу в мессенджере. Об одном из таких сервисов расскажем далее.

Телега.ин — запуск рекламы в Telegram под ключ

Телега.ин помогает бизнесу избавиться от долгого и трудоемкого процесса размещения рекламных публикаций в каналах. Обычно это включает поиск подходящих каналов, анализ их аудитории, переговоры с администраторами, согласование условий, составление плана размещений, оплату и получение отчётов. Всё это требует времени и отвлекает от работы над другими задачами.

Telega.in берёт на себя весь процесс размещения. От заказчика нужно лишь выбрать подходящие каналы из списка и подготовить текст публикации — дальше всё происходит автоматически, без лишних действий с его стороны.

На сайте Телега.ин есть понятная дорожная карта — она подробно объясняет, как работает сервис. Чтобы заказать рекламу, зарегистрированному пользователю нужно выбрать каналы для размещения из каталога, подготовить текст и оплатить заказ. После публикации он получит подробный отчёт о проведённой кампании.

Особенности Телега.ин

Сервис работает только с проверенными Telegram-каналами. В каталоге — более 22 000 площадок, и их число постоянно растёт. Это помогает находить каналы с максимально лояльной аудиторией для продвижения товаров и услуг.

Ещё одно важное отличие Telega.in — запуск рекламы «под ключ». Сервис предлагает пакетные решения для разного бюджета: от небольших компаний до крупных брендов. Все пакеты включают гарантированный охват и дополнительные опции. Например, пакет «Начальный» обеспечивает минимум 60 000 просмотров и уже включает индивидуальный план продвижения. А пакеты «Профессионал» и «Корпорация» рассчитаны на миллионные охваты и дополнительно включают оптимизацию текста, прогноз результатов и детальную аналитику.

Недавно на платформе появился AI-ассистент. Нейросеть помогает за несколько секунд подобрать персональный каталог каналов — достаточно вставить ссылку на продукт. Также ассистент сразу генерирует текст рекламного поста.

Кроме того, Телега.ин помогает на каждом этапе. Для этого работает служба поддержки, где специалисты готовы ответить на любые вопросы о продвижении и запуске рекламы.

Отзывы о Telega in и акции

Телега.ин открыты для обратной связи и всегда приветствует отзывы. Пользователи охотно делятся впечатлениями — на сторонних платформах и прямо на сайте сервиса. В отзывах чаще всего хвалят высокую скорость размещений, заметный эффект от рекламы, быструю окупаемость и экономию времени.

Среди клиентов Telega.in — известные компании, такие как «Ингосстрах Инвестиции», Sravni.ru, Совкомбанк, Эксмо, Sunlight и другие.

Также сервис регулярно проводит акции — как для новых пользователей, так и для постоянных. С помощью горящих предложений можно получить скидку до 70% на размещение. Кроме того, доступны промокоды для участия в акциях. Например, до конца июля действует скидка 5 % на три размещения в каналах из AI-каталога.