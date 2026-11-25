ТехРестор — это выездной сервисный центр, специализирующийся на ремонте и обслуживании промышленного холодильного и теплового оборудования для предприятий сферы HoReCa. С 2014 года компания обеспечивает бесперебойную работу ресторанов, кафе, столовых, магазинов и складских комплексов Москвы и Московской области, предоставляя круглосуточный сервис европейского уровня.

Ключевые услуги

Компания работает с оборудованием как европейского, так и российского производства, обеспечивая максимальную надёжность и эффективность. Сертифицированные мастера с опытом от 5 лет оперативно решают любые технические задачи непосредственно на объекте заказчика.

Ремонт льдогенераторов — одно из приоритетных направлений работы. Специалисты выполняют декальцинацию систем, устранение утечек фреона, замену ТЭНов и электронных блоков управления.

Профессиональный ремонт льдогенераторов критически важен для баров и ресторанов, где лёд является неотъемлемой частью сервиса. Компания понимает, что простой оборудования означает прямые убытки, поэтому обеспечивает выезд мастера в течение нескольких часов.

Также осуществляется качественный ремонт холодильных столов. Эти универсальные единицы оборудования подвергаются интенсивным нагрузкам в условиях профессиональной кухни. Ремонт холодильных столов включает замену компрессоров, устранение неисправностей систем No Frost, ремонт автоматических доводчиков дверей и восстановление герметичности камер. Используются только оригинальные запчасти, что гарантирует их совместимость и долговечность.

Комплексный подход и преимущества

Помимо узкоспециализированных работ, «ТехРестор» предлагает полный спектр услуг по обслуживанию холодильных и морозильных шкафов, витрин, камер, чиллеров, пароконвектоматов и профессиональных плит. Компания берёт на обслуживание всё холодильное и тепловое оборудование заведения по договору, закрепляя за клиентом персонального мастера и обеспечивая приоритетный выезд.

Причины, по которым предприятия Москвы и области доверяют компании:

Скорость: ответ на заявку в течение 5 минут, выезд мастера в день обращения.

ответ на заявку в течение 5 минут, выезд мастера в день обращения. Прозрачность: точная стоимость называется после диагностики, до начала работ.

точная стоимость называется после диагностики, до начала работ. Гарантия: 1 год на выполненные работы, от 2 недель до года на запчасти.

1 год на выполненные работы, от 2 недель до года на запчасти. Официальность: работа с ООО и ИП, предоставление полного пакета документов.

«ТехРестор» призывает доверить свою технику профессионалам. Компания работает круглосуточно, включая ночное время и выходные дни. Для вызова мастера по Москве и Московской области можно звонить по телефону: +7 (926) 999-36-46.