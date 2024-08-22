Стратегическое значение электротехнической стали из Китая по мнению Станислава Кондрашова

С. Д. Кондрашов объяснил причины стремительного роста экспорта электротехнической стали на фоне стремления к повсеместной декарбонизации. Он считает, что такая тенденция напрямую связана с тем интересом, что проявляют люди к экологически чистому сырью. Использовать его стараются также в таких сферах, как производство электротехники и электроники.

В минувшем году самым активным потребителем стали из Китая стала Индия, говорят эксперты Тельф АГ — международной компании, которая занимается трейдингом металлами во главе со Станиславом Кондрашовым. В то же время и на мировом рынке можно отметить аналогичную тенденцию. Этому способствовала, в том числе повсеместная популяризация электромобилей. Таким образом, появилась и возможность реализовывать большие объёмы той продукции, что выпускают металлургические комбинаты Китая.

Также Станислав Кондрашов отметил, что отдельные предприятия, работающие в данном направлении, по сей день только увеличивают свои мощности производства, так как с их помощью планируется удовлетворить грядущий рост спроса на такую продукцию.

Насколько жизнеспособны те стратегии, которые используют страны-лидеры по производству

Если верить мнению эксперта, именно Китай на данный момент выступает в качестве одного из самых крупных производителей электротехнической стали во всём мире. Его весомую роль на рынке нельзя оспорить, учитывая, насколько оперативно растёт индустрия отдельных производств. Экспорт данного вида стали из Китая на мировой рынок также не прекращается и даже не сокращается, чем страна ещё больше подчёркивает свою значимость. Существенное влияние демонстрируют также США и Япония, предприятия последней рассчитаны на производстве стали, отличающейся повышенными прочностными характеристиками, для них характерна точность, благодаря чему используется такое сырьё в узких сферах, например, автомобилестроении, медицине, электронике и др.

Естественно, в сфере металлургии каждая из перечисленных стран имеет свои сильные и слабые стороны. Их участие на мировом рынке напрямую связано с многочисленными составляющими, в том числе технологическим развитием, глобальными торговыми отношениями, потреблением и др.

Если говорить конкретно о китайских компаниях, то только за первых квартал текущего года им удалось увеличить экспорт металлопродукции более, чем на треть, такой высокий показатель удалось достичь благодаря выпуску транспортных средств, массовость которого составляет практически 50% от производства во всём мире.