Стоит ли покупать iPad Air? Все плюсы и минусы в одной статье

Планшеты Apple — это уже почти культ. Кто-то считает их бесполезными игрушками, другие — идеальными рабочими инструментами. А вот Apple iPad Air — это такая золотая середина: не самый дорогой, но и далеко не «бюджетка». Так в чём же его сила, а где, наоборот, подводные камни? Давай разбираться по-человечески, без сухих спецификаций и маркетинга. Только честно — плюсы, минусы и реальный пользовательский опыт.

Что такое iPad Air и для кого он вообще?

Если представить себе линейку iPad как семью, то Air — это такой умный средний брат. Он мощнее обычного iPad, но дешевле и легче, чем навороченный iPad Pro. Подходит и для студентов, и для дизайнеров, и для тех, кто просто любит качественные гаджеты. С ним можно и рисовать, и монтировать, и книги читать, и сериалы смотреть — всё в одном устройстве.

Но как у любого устройства, у iPad Air есть свои сильные и слабые стороны. Давай разложим по полочкам.

Плюсы iPad Air — почему он реально крут

1. Мощный процессор — как у ноутбука

Последние версии iPad Air идут с процессором Apple M1 или M2 — таким же, как в MacBook Air. Это означает, что ты получаешь ноутбучную мощность в тонком и лёгком корпусе.

Редактирование фото и видео без тормозов

Плавная работа в десятках приложений одновременно

Поддержка сложных задач, типа 3D-моделирования или анимации

Если раньше планшеты были больше для потребления контента, то теперь iPad Air — это уже полноценный инструмент для создания.

2. Отличный дисплей

Экран у Air — просто конфетка. 10.9 дюйма Liquid Retina с технологией True Tone. Цвета — яркие, но не кислотные, чёрный — глубокий, белый — не слепит.

Идеально для:

Просмотра фильмов

Работы с цветом

Чтения и рисования

А ещё — антибликовое покрытие, что спасает, когда работаешь при ярком свете или на улице.

3. Совместимость с аксессуарами

Apple наконец-то услышали пользователей и сделали Air совместимым с Apple Pencil 2 поколения и Magic Keyboard. Это не просто удобства — это новые возможности:

Аксессуар Преимущества Apple Pencil 2 Превращает iPad в блокнот, графический планшет или холст Magic Keyboard Делает iPad полноценным ноутбуком с трекпадом USB-C порт Можно подключить флешки, жёсткие диски, камеры и даже мониторы

4. Лёгкий и портативный

Весит около 460 грамм. Это меньше, чем большинство книг в твёрдом переплёте. Он легко помещается в сумку или рюкзак, а если надеть чехол с клавиатурой — всё равно остаётся компактным.

Если ты много путешествуешь, учишься или просто любишь работать не только дома — iPad Air станет верным спутником.

5. Долгая поддержка и безопасность

Apple славится тем, что обновляет свои устройства годами. Купив iPad Air сейчас, ты можешь быть уверен, что он будет актуален ещё лет 5–6.

И ещё:

Шифрование данных

Touch ID — удобно и быстро

Стабильные обновления iPadOS

Минусы iPad Air — без них никуда

Да, он хорош. Но давай будем честными — идеальных устройств не существует. Есть моменты, которые могут напрягать.

1. Цена

Начальная стоимость iPad Air — не самая гуманная, особенно если хочешь купить ещё и Pencil с клавиатурой. А они, между прочим, стоят как отдельный планшет.

Формула бюджета: iPad Air ≈ 85 000 ₽ + Apple Pencil 2 ≈ 15 000 ₽ + Magic Keyboard ≈ 30 000 ₽ = 130 000 ₽ (а это уже MacBook!)

Если для тебя цена — ключевой фактор, стоит подумать дважды.

2. Отсутствие Face ID

Да, есть Touch ID — в кнопке включения. Работает хорошо. Но всё же Face ID, как в Pro-версии, был бы удобнее. Особенно если руки грязные или влажные — сенсор может подвести.

3. Нет 120 Гц

Экран хороший, но у него частота обновления 60 Гц. Вроде и не критично, но если ты раньше пользовался iPad Pro или смартфоном с 120 Гц — разницу почувствуешь.

Прокрутка, анимации, рисование — всё кажется немного менее плавным. Это не баг, это фича, как говорится.

4. Многозадачность — пока не как на ноутбуке

Apple активно улучшает iPadOS, и многозадачность становится лучше. Но всё ещё не дотягивает до полноценного десктопа.

Открыть несколько окон? Можно. Но работать с ними — не всегда удобно. Особенно, если ты привык к полноценному файловому менеджеру, окнам и вкладкам, как на macOS.

5. Ограничения iOS

Ты не можешь просто взять и скачать торрент. Или открыть сайт, требующий Flash. Или установить любое ПО, как на Android или Windows. Всё строго через App Store.

С одной стороны — это безопасность. С другой — несвобода.

Вывод — брать или не брать?

Если ты ищешь мощный, лёгкий и надёжный планшет, который справится почти с любыми задачами — iPad Air — один из лучших вариантов на рынке. Он не перегружен “фишками ради фишек”, как Pro, но и не урезан, как базовый iPad.

Отлично подойдёт:

Студентам

Дизайнерам и художникам

Предпринимателям

Контент-мейкерам

Тем, кто работает в дороге

Но если ты хочешь сэкономить, тебе важна максимальная многозадачность и десктопные возможности — возможно, стоит посмотреть в сторону MacBook или даже Android-планшетов с клавиатурой.

Краткое сравнение плюсов и минусов

Плюсы Минусы Мощный процессор M1/M2 Дорогие аксессуары Крутой дисплей Нет 120 Гц Поддержка Pencil и клавиатуры Нет Face ID Компактность и лёгкость Ограничения iPadOS Долгая поддержка Apple Не для всех задач замена ноутбуку

Итоговая формула:

Если ты хочешь: Мощность + Портативность + Надёжность – компромиссы по цене и гибкости = iPad Air