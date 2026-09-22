Стили игры на гитаре — это устойчивые способы звукоизвлечения и ритма, за которыми стоят разные жанры: классика, фингерстайл, рок, блюз, джаз. Каждый стиль игры задаёт свою постановку рук, свой тип гитары и своё звучание.

Взрослому ученику выбор стиля важнее, чем кажется. От него зависит, какую гитару покупать, чем играть — пальцами или плектром, и какие техники игры изучать в первые месяцы. Ниже разобраны основные стили игры на гитаре, их отличия и план на десять уроков.

Быстрее разобраться помогает преподаватель: на уроки гитары в Москве взрослые приходят именно за постановкой рук и подбором репертуара под свой жанр.

Основные стили игры на гитаре: короткий обзор

Гитарные стили многочисленны, но для начинающих их удобно свести к пяти направлениям. Каждый стиль игры на гитаре опирается на свой тип инструмента, техникой звукоизвлечения и характером долей.

Вот основные стили игры на гитаре, с которых начинают взрослые ученики:

Классический. Нейлоновые струны, игра пальцами, посадка с подставкой под ногу.

Нейлоновые струны, игра пальцами, посадка с подставкой под ногу. Фингерстайл. Акустическая гитара, мелодия и аккомпанемент одновременно.

Акустическая гитара, мелодия и аккомпанемент одновременно. Рок. Электрогитара, медиатор, перегруженный звук и пауэр-аккорды.

Электрогитара, медиатор, перегруженный звук и пауэр-аккорды. Блюз. Подтяжки, слайды и характерный ритм; играют и на акустике, и на электрогитаре.

Подтяжки, слайды и характерный ритм; играют и на акустике, и на электрогитаре. Джаз. Сложные аккорды, свинговый ритм, полуакустические инструменты.

Эти стили которые кажутся далёкими друг от друга, опираются на одну базу: постановка рук на гитаре, чувство доли и знание грифа. Поэтому смена направления через год занятий проходит без потерь.

Классическая гитара: техника и звучание

Классическая гитара — инструмент с нейлоновыми струнами и широким грифом. Кончики пальцев новичка почти не страдают: нейлон мягче стали, поэтому первый месяц проходит без боли.

Что отличает этот стиль игры на гитаре:

звук извлекается ногтями и подушечками, плектром не играют;

каждому пальцу назначена своя струна, отсюда ровное звучание арпеджио;

ноты обязательны: классический репертуар записан не табулатурами;

посадка строго определённая — инструмент стоит на левой ноге.

Классической школе принадлежит и главная польза для новичка: она ставит аккуратную технику звукоизвлечения на гитаре, которая потом работает в любом жанре. Даже рок-гитаристы возвращаются к этим упражнениям, когда нужно очистить подачу.

Акустическая гитара и фингерстайл на гитаре

Фингерстайл — стиль игры на гитаре, в котором один гитарист играет и мелодию, и бас, и ритм одновременно. Звучит это так, будто на сцене два музыканта.

Играют на акустической гитаре со стальными струнами: они громче и ярче нейлона. Большой палец ведёт басовую линию, остальные — мелодию.

С чего начинают на гитаре в этом стиле:

Освоить перебор на трёх аккордах, держа ровную долю большим пальцем. Добавить простую мелодию на верхних струнах поверх баса. Подключить перкуссию — удары ладонью по корпусу на сильную долю. Разобрать короткую пьесу целиком и записать себя на телефон.

Стальные струны поначалу режут кожу. Мозоли формируются за две-три недели, и после этого акустические модели перестают казаться жёсткими.

Рок и электрогитара: перегруз, эффекты, пауэр-аккорды

Рок — самый популярный стиль игры на гитаре у взрослых гитаристов. Электрогитара прощает слабый нажим, а перегруженный звук делает даже простые аккорды убедительными.

База этого стиля — пауэр-аккорды из пары нот и ритмическая игра плектром. Дальше подключаются приёмы, которые дают узнаваемое звучание:

глушение ладонью для плотного ритма;

подтяжки и вибрато в соло;

педали эффектов: перегруз, дилей, реверб;

звукосниматели разного типа — от них зависит характер звука.

Электрогитары несхожи не только внешне. Синглы дают прозрачную подачу, хамбакеры — плотный и густой, поэтому выбор инструмента напрямую связан с жанром.

Один из самых частых вопросов новичка — нужен ли дорогой комбоусилитель. На старте хватает недорогого моделирующего процессора: в нём есть все нужные эффекты для домашней практики.

Блюз и джаз на гитаре: подача, которую сложно подделать

Блюз на гитаре строится на пентатонике, подтяжках и слайдах. Технически он проще джаза, но требует чувства ритмического рисунка: одни и те же ноты в блюзе звучат по-разному в зависимости от подачи.

Блюзовые приёмы, которые осваивают первыми:

подтяжка струны на полтона с точным попаданием в высоту;

слайды между соседними ступенями;

двенадцатитактовый квадрат — основа большинства блюзовых песен;

игра с паузами: в блюзе тишина работает не хуже нот.

Джаз на гитаре идёт дальше: там появляются септаккорды, замены и свинговый ритм. Джазовые музыканты обычно играют на полуакустических гитарах — они дают тёплое звучание без лишней резкости.

Для взрослого ученика джаз — стиль второго-третьего года. Без базовой гармонии и уверенного знания грифа он превращается в механическое заучивание аппликатур.

Техника звукоизвлечения на гитаре: медиатор, пальцы, бой

Правая кисть на гитаре определяет, к какому стилю игры относится звук. Один и тот же аккорд в бое, переборе и с плектром слышен как три разные партии.

Три базовых способа звукоизвлечения на гитаре:

Бой. Удары по всем струнам, основа дворового и поп-репертуара. Арпеджио. Пальцевая игра, где каждому пальцу отведена своя струна. Плектр. Переменный штрих вниз-вверх, обязателен для рока и метала.

Медиаторы бывают разной толщины. Тонкие плектры удобны для боя и аккомпанемента, толстые — для соло и риффов, где нужен контроль над каждой нотой.

Пальцевая игра и плектр не исключают друг друга. Многие гитаристы совмещают: плектр держат между большим и указательным, а остальными пальцами берут верхние струны.

Техника левой кисти и работа с грифом гитары

Левая кисть на гитаре отвечает за высоту и чистоту. Основные проблемы новичка — дребезг и зажатая кисть, и оба решаются постановкой.

Что смотрят на первых пробах в первую очередь:

большой палец лежит на задней стороне грифа, а не обхватывает его сверху;

пальцы ставятся у ладового порожка, а не на середину лада;

кисть не выворачивается, запястье остаётся прямым;

баррэ берётся ребром указательного пальца, а не подушечкой.

Знание нот на грифе гитары приходит постепенно. Сначала гитарист запоминает расположение аккордов, потом — ступени, и только затем свободно перемещается по всему инструменту.

Как выбрать стиль игры на гитаре и инструмент под него

Какой стиль игры на гитаре выбрать, подсказывает музыка, которую вы слушаете чаще всего. Логика простая: берите тот жанр, песни из которого хочется играть уже сейчас.

Ориентиры по гитарам:

классика и романсы — классическая гитара с нейлоном;

авторская песня, поп, фингерстайл — акустические модели со стальными струнами;

рок, метал, современные аранжировки — электрогитара с комбоусилителем;

блюз — подойдёт и акустика, и электрогитара;

бас-партии в составе — бас-гитара, отдельный инструмент со своей техникой.

Начинающих часто отговаривают от электрогитары «сначала научись на акустике». Это миф: техника на электрогитаре ставится не хуже, а мотивация выше, если играешь любимый жанр с первого месяца.

План на 10 уроков игры на гитаре: что реально успеть

Десять уроков — это примерно два с половиной месяца при графике раз в неделю. За этот срок взрослый ученик проходит базу игры на гитаре выбранного направления.

Занятия 1–2. Посадка, постановка рук, первые три аккорда на гитаре, ровная доля.

Посадка, постановка рук, первые три аккорда на гитаре, ровная доля. Занятия 3–4. Смена аккордов без пауз, базовый бой или арпеджио по стилю.

Смена аккордов без пауз, базовый бой или арпеджио по стилю. Занятия 5–6. Баррэ и первая песня целиком в нужном темпе.

Баррэ и первая песня целиком в нужном темпе. Занятия 7–8. Техника звукоизвлечения выбранного жанра: медиатор, глушение или пальцевая игра.

Техника звукоизвлечения выбранного жанра: медиатор, глушение или пальцевая игра. Занятия 9–10. Разбор второй песни и запись себя для анализа ошибок.

Между ними нужна практика по двадцать минут в день. Без неё десять уроков растянутся на пятнадцать, и дело не в способностях, а в частоте повторений.

Как правильно начать: частые сценарии

Существует несколько типичных сценариев, с которых взрослые начинают учиться. Каждый имеет свои сложности, однако все они рабочие.

Рассмотрим три варианта обучения игре на гитаре:

Самостоятельно по видео. Дешёвый путь, но сложность в том, что ошибки постановки никто не поправит.

Дешёвый путь, но сложность в том, что ошибки постановки никто не поправит. Индивидуальный формат. Быстрее всего: педагог подбирает программу под ваш жанр и темп.

Быстрее всего: педагог подбирает программу под ваш жанр и темп. Мини-класс. Дешевле индивидуальных, помогает мотивация: рядом такие же взрослые ученики.

Отзывы учеников показывают: те, кто совмещает работу с педагогом и самостоятельную практику, доходят до первой песни быстрее. Педагог задаёт направление, а ежедневные двадцать минут дома закрепляют результат.

С помощью записи на телефон можно контролировать себя между встречами. Звуковые огрехи, которые не слышны во время игры, на записи заметны сразу — это часть нормальной работы любого музыканта.

Например, ученик разбирает риф и уверен, что играет ровно. Запись показывает плавающий темп — и дальше он работает с метрономом. Такой цикл самоконтроля помогут выстроить на первой же встрече.

Частые ошибки взрослых новичков на гитаре

Главная ошибка на гитаре — браться за несколько стилей сразу. Техники игры в них разные, и внимание распыляется вместо того, чтобы закрепить одну базу.

Что мешает на гитаре чаще всего:

гонка за темпом раньше, чем поставлен чистый звук;

игра без метронома, из-за чего доли плывут;

слишком высокая посадка струн на дешёвом инструменте — отсюда дребезг;

попытка учить ноты и табулатуры одновременно без системы;

занятия раз в неделю по два часа вместо ежедневных коротких подходов.

Ещё один миф — что возраст мешает. Взрослые проходят базу увереннее детей за счёт осознанности: они понимают задачу и не тратят время на то, чтобы усидеть на месте.

Метал, панк и другие направления игры на гитаре

За пределами пяти базовых стилей есть направления, куда взрослые ученики приходят осознанно. Они требуют скорости и выносливости, но строятся на тех же элементах.

Что входит в этот набор гитарных направлений:

Панк. Быстрый бой, три аккорда, минимум техники — отличный старт для группы.

Быстрый бой, три аккорда, минимум техники — отличный старт для группы. Метал. Пониженный строй, глушение и высокая скорость правой руки.

Пониженный строй, глушение и высокая скорость правой руки. Кантри и фолк. Переборы, открытые струны, разнообразные ритмические рисунки.

Переборы, открытые струны, разнообразные ритмические рисунки. Академические произведения. Пьесы для гитары соло, где важна чистота исполнения.

Отдельно стоит тремоло — приём быстрого повтора одной ноты. Его используют и в классических композициях, и в металле, только техника исполнения разная: пальцами или плектром.

Известные гитарные партии из этих жанров удобны для разбора: они компактные и повторяются, поэтому результат слышен уже через неделю освоения.

Гитарные инструменты, усилители и настройка

Гитарные модели делятся на три типа: классические, акустические и электрогитары. К ним добавляются струнные родственники — укулеле и бас-гитара.

Что нужно на старте, кроме самого инструмента:

тюнер или программа для телефона — настройка занимает минуту;

усилители или моделирующий процессор, если выбрана электрогитара;

наборы струн нужного калибра, обычно тонкие для новичка;

метроном: его же функцию выполняют бесплатные программы.

Настройка гитары — первое, чему учат на уроках. Инструмент, который не строит, портит слух: ученик привыкает к фальши и потом не слышит её в своей игре.

В музыкальной школе обычно есть инструменты для проб. Это позволяет сравнить нейлон, сталь и электрогитару до покупки — и выбрать не по совету продавца, а по своим ощущениям.

Сколько теории нужно для своего стиля игры на гитаре

Музыкальная теория пугает взрослых сильнее техники. На практике для старта достаточно небольшого набора знаний.

Базовый минимум для гитариста выглядит так:

Названия и расположение аккордов, которые используются в выбранном жанре. Понятие тональности — чтобы подбирать песни и не путаться в аккордах. Ритмические длительности: четверти, восьмые, паузы. Строение гаммы и пентатоники для импровизации.

Теории ровно столько, сколько нужно для практики. Глубже в гармонию уходят те, кто хочет создавать свои композиции и аранжировки, — обычно это второй год практики.

Примеры удобно брать из песен, которые уже разучены. Разбор знакомого произведения показывает, как элементы теории работают в реальной музыке, и запоминается лучше сухих определений.

Особенности стилей: что следует понять до старта

У каждого направления есть свои правила и рамки, и понять их стоит до покупки инструмента. Некоторые особенности видны только на практике.

На что следует обратить внимание:

аккордовые последовательности в каждом жанре строятся по своей логике;

оборудование отличается: року нужен усилитель, классике — только сам инструмент;

изучение репертуара в джазе занимает больше времени, чем в поп-музыке;

в составе гитара работает вместе с басом и ударными, и это добавляет требований к ритму.

Музыкальная среда вокруг гитары тоже влияет. Если рядом есть студия и музыканты, играющие на барабанах и басу, прогресс идёт быстрее: совместная игра на гитаре задаёт дисциплину лучше любых правил.

Использование чужого опыта экономит время. Статьи, разборы и уникальные наработки преподавателей помогают обойти типичные ловушки — например, неправильную настройку бриджа, из-за которой инструмент не строит.

В музыкальной школе вы сможете попробовать несколько направлений за пару месяцев и выбрать собственного фаворита. Это хорошо работает для тех, кому сложно определиться сразу.

Частые вопросы о стилях игры на гитаре

Сколько стилей можно вести одновременно?

Один. Техники игры в этих жанрах несхожи, и параллельное обучение замедляет обе линии. Второй стиль подключают через полгода.

Чем отличаются гитарные модели одного типа?

Породой дерева, мензурой и звукоснимателями. На слух разница заметна даже у пары акустических гитар одной ценовой категории.

С какого стиля начинать взрослому?

С того, чью музыку вы слушаете. Технически легче всего стартовать с боя на акустической гитаре или пауэр-аккордов на электрогитаре.

Можно ли играть рок на классической гитаре?

Частично. Нейлоновые струны не дают нужного звучания и не работают с перегрузом, но разобрать риффы для понимания структуры на ней можно.

Обязательно ли знать ноты?

Для классики — да. В роке, блюзе и фингерстайле достаточно табулатур и схем аккордов, хотя ноты расширяют возможности.

Чем фингерстайл непохож на обычное арпеджио?

В арпеджио играется аккомпанемент, в фингерстайле — полноценная аранжировка: бас, мелодия и ритм одновременно.

Сколько стоит инструмент для старта?

Рабочая акустическая гитара начинается примерно от 12 тысяч рублей, комплект с электрогитарой и процессором — от 25 тысяч. Совсем дешёвые модели плохо строят.

Нужны ли педали эффектов новичку?

Нет. Основные эффекты есть в любом моделирующем процессоре, а отдельные педали покупают, когда уже понятен свой почерк.

Можно ли научиться по видео самостоятельно?

Базовые аккорды — да. Постановку рук лучше показать педагогу хотя бы несколько раз: ошибки в технике потом переучиваются месяцами.

Коротко о главном

Стили игры на гитаре отличаются инструментом, техникой правой руки и ритмом, но опираются на общую базу. Классическая школа ставит звукоизвлечение, фингерстайл учит независимости кисти, рок даёт драйв, блюз и джаз — работу с гармонией.

Взрослому ученику разумнее выбрать один стиль под любимую музыку и первый курс держаться его. База переносится на другие направления без потерь, а мотивация от игры знакомых песен сохраняется.

Об авторе

Алексей Бумагин, педагог по гитаре в школе Арт-Фа. Специализация: гитара, электрогитара, укулеле.

Опыт в музыке: 13 лет, преподавательский стаж: 5 лет. Образование: Школа электрогитары. Ведёт занятия со взрослыми и подростками, работает с постановкой рук, техникой звукоизвлечения и разбором репертуара.

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