Станция Лайт 2 с Алисой: примеры, как умная колонка становится другом для ребёнка

Станция Лайт 2 представлена в двух версиях: с часами и без.

Умные колонки Яндекса давно полюбились взрослым, но всё чаще их можно увидеть и в детских комнатах. Яндекс внимательно относится к маленьким пользователям: учитывает их интересы, делает интерфейсы понятными и, что особенно важно для родителей, надёжно фильтрует контент.

Станция Лайт 2 — это продолжение линейки Лайт: самые яркие, компактные и при этом доступные колонки Яндекса. Они отлично подходят на роль первой умной колонки для ребёнка — дома, на даче или в качестве подарка.

Колонка, которая радует внешне

Станция Лайт 2 сразу привлекает внимание дизайном. У неё шесть цветов, включая тёмно-серый — универсальный вариант, который подойдёт к любому интерьеру и понравится подросткам. Остальные цвета — яркие и «детские», так что колонку легко выбрать под вкусы ребёнка.

У модели есть LED-экран с часами и глазками — Алиса буквально «оживает», подмигивает и реагирует на голос. При этом существует и более бюджетная версия без часов, если хочется сэкономить.

Корпус покрыт приятным софт-тач материалом: колонка не скользит в руках и её удобно переносить из комнаты в комнату.

Отдельное удовольствие — набор наклеек в комплекте. Ребёнок может украсить колонку, превратив её в робота, котика или придумать свой образ. Это превращает устройство в личную вещь, а не просто гаджет.

Для Лайт 2 Яндекс придумал внешний аккумулятор. С ним колонку можно брать на дачу или перемещать по квартире — заряда хватает на 3–4 часа музыки или общения с Алисой. Единственный минус — он не идёт в комплекте.

Чем интересна Алиса в Станции Лайт 2

Главное в колонке — конечно, навыки Алисы. Она разговаривает с ребёнком простым языком, отвечает на вопросы и помогает в повседневных мелочах. Вот несколько примеров, когда Лайт 2 может быть полезна детям.

1. Музыка для детей — безопасно и с умом

— Алиса, включи песню из мультика Три кота

Алиса включает детскую музыку и строго следит за контентом. Для родителей это несколько спокойных минут на кофе, а для детей постарше — доступ к современным песням и трендам, под которые можно потанцевать.

Лайт 2 — идеальный первый гаджет для ребенка.

2. Сказки и детские подкасты

— Алиса, поставь сказку про Колобка

Классические сказки, современные истории, детские подкасты — колонка отлично подходит для спокойного вечера или подготовки ко сну.

3. Вопросы обо всём на свете

— Алиса, мне подарили хомяка, как за ним ухаживать?

— Алиса, какая планета самая холодная?

Алиса знает много про природу, науку, космос, животных и, конечно, динозавров. Она объясняет сложные вещи простыми словами, чтобы ребёнку было понятно и интересно.

4. Управление умным домом

Станция Лайт 2 поддерживает устройства умного дома по Wi-Fi.

— Алиса, я легла в кровать, выключи свет

Колонка легко управляет умной лампочкой в детской — ребёнку не нужно вставать, чтобы погасить свет.

5. Напоминания и школьные дела

— Алиса, напомни положить пластилин на урок труда

Алиса может разбудить утром под любимую песню, напомнить про тетради, дневник или сменку и помочь ребёнку быть более самостоятельным.

Вау-фишка: Алиса понимает эмоции

Впервые именно в Станции Лайт 2 появилась система эмоционального синтеза. Алиса анализирует не только слова, но и эмоции в голосе. Она умеет радоваться вместе с ребёнком, поддержать, если что-то не получилось, и ответить более мягко в сложный момент.

Станция Лайт 2 — это не просто детская колонка с Алисой, а настоящий друг и собеседник. Она яркая, кастомная, с наклейками и разными цветами, оптимальной мощностью 6 Вт, безопасным контентом и умными функциями для детской комнаты.