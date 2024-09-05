Спонсорская лицензия в Великобритании: что нужно знать и как получить?

Спонсорская лицензия в Великобритании — это ключевой инструмент для компаний, желающих нанимать иностранных работников из-за пределов Великобритании. Эта лицензия позволяет работодателям привлекать таланты со всего мира, соблюдая при этом миграционные законы страны. В данной статье https://imperiallegal.com/ru/media/articles/sponsorship-licence-in-the-uk-how-to-obtain-and-what-is-it-for мы рассмотрим, что такое спонсорская лицензия, как ее получить, какие требования нужно выполнить, а также какие обязанности она накладывает на работодателя.

Что такое спонсорская лицензия?

Спонсорская лицензия (Sponsor Licence) — это разрешение, которое выдается Министерством внутренних дел Великобритании (Home Office) компаниям, желающим нанимать иностранных граждан на работу. Эта лицензия необходима для спонсирования сотрудников по различным визовым категориям, таким как Skilled Worker (Ранее Tier 2), Global Talent, и другие. Компании, обладающие такой лицензией, включаются в реестр спонсоров и получают право выдавать сертификаты спонсорства (Certificate of Sponsorship, CoS), которые позволяют иностранным работникам подать заявку на визу.

Зачем нужна спонсорская лицензия?

Спонсорская лицензия важна для компаний, стремящихся привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа. Вот основные причины, по которым работодатели в Великобритании получают эту лицензию:

Расширение кадрового потенциала: В некоторых секторах экономики существует дефицит специалистов. Спонсорская лицензия позволяет компаниям привлекать талантливых работников из других стран, что способствует развитию бизнеса.

В некоторых секторах экономики существует дефицит специалистов. Спонсорская лицензия позволяет компаниям привлекать талантливых работников из других стран, что способствует развитию бизнеса. Повышение конкурентоспособности: Нанимая лучших специалистов, компании могут укрепить свои позиции на рынке и повысить свою конкурентоспособность.

Нанимая лучших специалистов, компании могут укрепить свои позиции на рынке и повысить свою конкурентоспособность. Официальное трудоустройство иностранных работников: Лицензия позволяет нанимать иностранных работников легально, соблюдая все миграционные законы и правила.

Как получить спонсорскую лицензию?

Процесс получения спонсорской лицензии в Великобритании включает несколько ключевых шагов:

1. Подготовка к подаче заявки

Прежде чем подавать заявку, компания должна убедиться, что она соответствует всем требованиям, установленным Министерством внутренних дел. Для этого необходимо:

Определить, какая категория лицензии необходима (например, Skilled Worker или Temporary Worker).

Убедиться, что в компании есть необходимые системы и процессы для выполнения обязанностей спонсора.

Назначить ответственных лиц (Key Personnel), которые будут заниматься вопросами спонсорства.

2. Подача заявки

Заявка на получение спонсорской лицензии подается онлайн через сайт Министерства внутренних дел Великобритании. В заявке необходимо указать информацию о компании, тип лицензии и назначить ответственных лиц. Также потребуется оплатить сбор за подачу заявки, который зависит от типа лицензии и размера компании.

3. Предоставление подтверждающих документов

После подачи заявки компания должна предоставить пакет подтверждающих документов. Эти документы могут включать:

Свидетельство о регистрации компании.

Банковские выписки для подтверждения финансовой состоятельности.

Документы, подтверждающие наличие системы учета и отчетности.

Перечень необходимых документов может варьироваться в зависимости от типа лицензии и деятельности компании.

4. Ожидание решения

После подачи заявки и предоставления всех необходимых документов Министерство внутренних дел рассматривает заявку и проводит проверку компании. Этот процесс может занять до 8 недель. В некоторых случаях возможен выездной аудит компании для проверки соответствия требованиям.

Обязанности обладателей спонсорской лицензии

После получения спонсорской лицензии компания обязана соблюдать ряд требований и обязанностей:

1. Ведение учета и отчетности

Компания должна вести точный учет всех сотрудников, находящихся в Великобритании на основании спонсорства, и предоставлять регулярные отчеты в Министерство внутренних дел. Это включает в себя отслеживание рабочих часов, отпуска и изменения в трудовом статусе.

2. Соблюдение миграционных правил

Компания обязана соблюдать все миграционные законы Великобритании и немедленно сообщать о любых нарушениях, таких как отсутствие сотрудника на работе без уважительной причины или прекращение трудовых отношений.

3. Обновление данных

Если в компании происходят изменения (например, смена руководства или адреса), они должны быть своевременно внесены в реестр спонсоров.

4. Поддержание хорошей репутации

Компания должна поддерживать хорошую репутацию в глазах Министерства внутренних дел, демонстрируя, что она способна выполнять свои обязанности как спонсор.

Последствия несоблюдения обязанностей

Несоблюдение обязанностей может привести к аннулированию спонсорской лицензии. В таком случае компания теряет право нанимать иностранных работников, а сотрудники, находящиеся в стране по спонсорству этой компании, могут быть вынуждены покинуть Великобританию. Кроме того, нарушение миграционных законов может повлечь за собой штрафы и другие санкции.

Спонсорская лицензия — это важный инструмент для компаний в Великобритании, которые хотят привлекать иностранных специалистов. Получение лицензии требует тщательной подготовки и соблюдения всех установленных правил. Однако, если компания готова выполнять все обязательства, спонсорская лицензия открывает доступ к широкому спектру квалифицированных кадров и способствует успешному развитию бизнеса на международном уровне.