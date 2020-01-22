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Современные Сканеры штрих кода

22.01.2020 04:56

Штрих-коды можно повсеместно встретить в наше время на упаковках товаров, в случаях, когда упаковка отсутствует, штрих код наносится непосредственно на само изделие.

Штрих-код и его назначение

Штрих код представляет собой графический рисунок, состоящий из чередующихся полосок чёрного и белого цвета. Таким образом шифруется важная информация об стране производителе, самом продукте. Считать подобную информацию помогают сканеры штрих кода. Полученная таким способом информация передаётся на:

  • POS-терминалы;
  • кассовые аппараты;
  • компьютеры.

Штрих код попадает на изделия и упаковки в процессе производства товара. Сканеры штрих кода значительно облегчают процесс учёта товаров на складах, в магазинах, в сфере услуги в других организациях, где требуется получить быструю информацию об изделии.

На рынке имеется множество видов считывателей кода, которые отличаются по:

  • типу исполнения;
  • виду считывателя;
  • способу подключения.

Виды сканеров

По типу:

  • Лазерные
  • Ручные
  • Имиджевые
  • Стационарные

Ручной сканер отличается своей компактностью. Он имеет совсем небольшие размеры и вес. Оператор при работе с данным устройством не напрягает руку и соответственно практически не устаёт. Подобные сканеры активно используются в местах, где не требуется большая скорость считывания информации, например в магазинах. Стоимость этого устройства невелика.

Стационарный сканер. Устанавливается в определённом месте. К этому устройству изделие подносит оператор. Прибор осуществляет сканирование в разных плоскостях. Такие сканеры штрих кода способны считывать загрязнённый или испорченный штрих-код. Встраиваемый сканер является подвидом стационарного. Его можно встретить в кассовых аппаратах.

Лазерный сканер Самые распространённые типы считывателей. Собирают информацию с изделия с помощью луча лазера. Почти не ограничены дальностью работы, имеют высокую производительность.

Имиджевый сканер. Считывают информацию с изделий находясь от них на большом расстоянии. Одновременно со сбором информации могут проводить фотографирование.

В зависимости от потребностей заказчика им могут быть выбраны проводные или беспроводные сканеры штрих кода. Последние имеют специальные разъёмы для подключения к оборудованию, осуществляющему приём.

Последние модели сканеров способны определять различные типы штрих-кодов, которые могут придерживаться разных стандартов. Они имеют специальные настройки, которые можно изменять в зависимости от используемых стандартов.

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