Советы по выбору спортивной обуви

Правильно подобранная обувь поможет избежать травм, улучшить результаты и наслаждаться любимым видом спорта. Магазин обуви https://trendzone.ru/ предлагает широкий выбор мужских и женских кроссовок известных брендов. Вам остается только выбрать вариант под свои предпочтения и потребности.

Определите цель

Первый шаг – определить, для какого вида спорта вы покупаете экипировку. Разные направления требуют разных характеристик, например:

Для бега нужна легкая и эластичная обувь с высокими амортизационными свойствами и хорошим сцеплением с поверхностью. Идеально, если в подошве есть воздушные подушки или гелевые элементы в области пятки и носка, чтобы смягчать удары при беге. Идеальный верх – из дышащего материала, чтобы предотвратить перегрев и потливость ног.

Для ходьбы по неровной местности потребуется жесткая и прочная модель с высокой шнуровкой, которая защитит и зафиксирует голеностопный сустав. Подошва – рифленая и влагоустойчивая, чтобы не скользить по грунту или камням. Верх – из водонепроницаемого материала, чтобы не промокать в дождь или снег.

Для тенниса следует выбирать модели с идеальной посадкой по ноге, чтобы ничего не мешало резким движениям и поворотам. Верх таких кроссовок или туфель делают из натуральной кожи или качественного синтетического материала, который принимает форму ноги. Подошва – с зигзагообразным протектором, обеспечивающим хорошее сцепление с кортом без прилипания к грунту. Задник должен быть укрепленным и изогнутым таким образом, чтобы пятка не опускалась слишком низко при движении.

С другими видами спорта правило то же – выделить главные качества и выбирать обувь, которая удовлетворит запрос.

Подберите размер

Второй шаг – подбор правильного размера. Тесная обувь – это мозоли, потертости и нарушение кровообращения. Слишком свободная спровоцирует скольжение стопы внутри, что опасно травмами при занятиях.

Как правило, между пальцами ног и носком требуется 0,5-1 см свободного пространства. Ширина должна соответствовать ширине стопы, а не сжимать ее и не болтаться на ней. Шнуровка – лучше регулируемая, чтобы можно было подогнать кроссовок под форму ноги и не испытывать неудобств.

Сравните цену и качество

Фирменная обувь стоит дороже, но это оправдано качеством и долговечностью. Такие кроссовки изготавливаются из прочных, но легких материалов, имеют продуманный дизайн и эргономичную форму, подходят для занятий спортом и не вызывают раздражения или других неудобств. Однако не всегда стоит переплачивать за бренд или модную расцветку, если они не влияют на функциональность. Выбирайте вариант с оптимальным соотношением цены и качества.