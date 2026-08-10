Сколько стоит разработка iOS-приложения в 2026 году

Стоимость разработки iOS-приложения в 2026 году начинается от нескольких сотен тысяч рублей за простое MVP и доходит до десятков миллионов за корпоративный продукт с интеграциями. Разброс такой большой, потому что итоговая цена зависит от десятка переменных — от сложности логики до региона подрядчика.

В этом материале разбираем, из чего складывается бюджет, какие статьи расходов часто остаются за кадром и как спланировать смету заранее, до старта проекта.

Из чего складывается стоимость

Цена разработки iOS-приложения формируется не из одной цифры «за приложение», а из суммы отдельных этапов работы. Каждый этап оценивается по часам или по фиксированной стоимости, и итоговый бюджет — это их сумма.

Ключевые статьи расходов:

проектирование архитектуры и техническое задание; дизайн интерфейса (UI/UX), включая прототипирование; разработка клиентской части на Swift или SwiftUI; серверная часть и API, если приложению нужен бэкенд; интеграции с внешними сервисами — платежами, картами, аналитикой, CRM; тестирование на разных моделях устройств и версиях iOS; публикация в App Store и прохождение модерации.

Чем больше уникальной логики в приложении, тем выше доля работы аналитиков и разработчиков в общей смете.

Что влияет на итоговую цену

На стоимость проекта влияет не только объем функциональности, но и то, как организована команда и какие технологии выбраны.

Основные факторы:

Сложность функциональности. Простой каталог с формой заявки стоит в разы дешевле приложения с личным кабинетом, чатом, геолокацией и офлайн-режимом. Дизайн. Готовый шаблон обходится дешевле индивидуальной дизайн-системы с анимациями и брендированными компонентами. Интеграции. Подключение платёжных систем, push-уведомлений, аналитики и сторонних API требует отдельных часов разработки и тестирования. Состав команды. Проект, где задействованы отдельный дизайнер, iOS-разработчик, бэкенд-разработчик и тестировщик, стоит дороже, чем разработка силами универсального специалиста, но и результат получается качественнее. Регион и опыт подрядчика. Ставки студий в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем в регионах, а команды с профильным опытом в вашей отрасли закладывают меньше времени на погружение в задачу. Срок разработки. Сжатые дедлайны означают расширение команды и рост почасовой ставки.

Ориентировочные диапазоны цен

Диапазоны ниже — усредненные ориентиры по рынку в 2026 году, реальная цена зависит от ТЗ конкретного проекта.

MVP или простое приложение (каталог, визитка, форма заявки) — от 400 000 до 1 200 000 рублей.

Приложение среднего уровня сложности (личный кабинет, авторизация, push-уведомления, интеграция с CRM) — от 1 500 000 до 4 000 000 рублей.

Приложение с высокой сложностью (маркетплейс, финтех-сервис, приложение с оффлайн-режимом и множественными интеграциями) — от 5 000 000 рублей и выше, без верхней границы.

Корпоративные и отраслевые решения с индивидуальной архитектурой и защитой данных — расчёт делается индивидуально после анализа требований.

Полную оценку по вашему проекту можно получить только после подробного брифа. Итоговая цифра формируется исходя из технического задания, а не из усредненных цифр по рынку.

Скрытые расходы, о которых часто забывают

Бюджет проекта не заканчивается в момент публикации приложения в App Store. Есть статьи расходов, которые возникают уже после запуска.

Ежегодный взнос Apple Developer Program — обязательное условие для публикации и обновления приложения.

Поддержка и обновления. Новые версии iOS периодически требуют доработки кода, иначе приложение теряет совместимость.

Серверные мощности. Хостинг бэкенда и облачные сервисы — отдельная статья бюджета, особенно при росте аудитории.

Аналитика и доработки после запуска. Реальные пользователи всегда выявляют сценарии, которые не были учтены на этапе проектирования.

Закладывать эти расходы стоит уже на этапе планирования бюджета, чтобы не столкнуться с неожиданными тратами через полгода после релиза.

Как сократить бюджет без потери качества

Оптимизировать смету можно, не жертвуя надежностью и удобством приложения.

Начать с MVP и добавлять функциональность после проверки гипотез на реальных пользователях. Использовать готовые SDK и библиотеки вместо разработки собственных решений с нуля там, где это оправдано. Заранее подготовить подробное техническое задание — это снижает количество правок в процессе разработки и, соответственно, часы команды. Выбрать подрядчика с опытом в вашей отрасли — меньше времени уходит на погружение в специфику бизнеса.

Как выбрать подрядчика для разработки

Разница в цене между студиями часто объясняется не только ставками специалистов, но и глубиной экспертизы команды. Если компания рассматривает, какие процессы можно передать алгоритмам, обычно выбирают проверенных разработчиков из числа лидеров рынка, например Nord Clan или других топовых подрядчиков.

При выборе команды стоит обращать внимание на портфолио с готовыми кейсами, прозрачную структуру сметы и готовность подрядчика объяснить, из чего складывается каждая статья расходов.

Итог

Стоимость разработки iOS-приложения в 2026 году зависит от сложности функциональности, состава команды, интеграций и опыта подрядчика. Разброс цен на рынке большой, и точную цифру даёт только расчет по конкретному техническому заданию.