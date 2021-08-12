Sitemap: что это и каким бывает?

Sitemaps — простой файл, в котором указывается информация про страницы веб-сайта. Файл открывает возможности для индексации ресурса: оценка контента, время последнего обновления, частота изменений, а также важность конкретных URL относительно другого контента. Sitemaps помогает ресурсу правильно индексироваться в поисковой системе, поэтому проверка сайтмап — обязательное условие для поисковой оптимизации сервиса. Сегодня мы кратко расскажем про основные виды сайтмап, требования к файлу, а также возможные ошибки.

Sitemaps: что это и зачем это нужно?

Sitemap — файл с URL-адресами ресурса и соответствующими метаданными о каждом. Настройка карты сайта открывает вам новые возможности:

сортировка адресов по приоритету;

определение новых URL, которые больше остальных нуждаются в индексации;

время изменений;

быстрая и точная индексация без упущения какой-либо страницы.

При этом, специалист может столкнуться с другими проблемами. Технические неполадки могут мешать правильной индексации URL, а некоторые страницы могут восприниматься поисковым роботом как недостаточно качественные, что дает повод не индексировать их.

Разновидности карты сайта

Традиционно, когда составляем сайт мап для сайта, мы говорим про формат XML, однако разновидность Sitemap намного больше. В частности, самые популярные виды карт сайта:

XML Sitemap — текстовый документ, в котором указывается перечень всех страниц с указанием приоритета для индексации. Перед документом ставится только одна задача — сделать индексацию еще быстрее. Особенно это касается только созданных или обновленных URL-адресов. HTML Sitemap ориентирован не на поискового робота, а на пользователя. По сути, это меню или структура ресурса, которая помогает посетителю сайта быстрее найти нужную ему страницу. При этом, этот вид карт сайта также помогает индексации и уменьшает глубину URL. Image Sitemap также встречается и заточена карта сайта исключительно под изображения. Принцип ее работы такой же, как в первом формате. Лучшее решение для тех, кому прежде всего важно ранжироваться в поиске по картинкам. Video Sitemap такой же формат, как и с картинками, но различия есть. С этим видом карты можно прописать больше информации про отдельные URL. Например, вы можете указать срок актуальности видео или ограничения для какой-то аудитории. Файл индекса — это тоже сайтмап, но скорее карта для карт. Это справочный файл, в котором указывается информация про другие сайтмапы. Используют его только в том случае, если сайт нуждается в нескольких сайтмапах.

Проверка сайтмапа, вне зависимости от вида, необходима для точной индексации ресурса. Начинающие специалисты нередко совершают ошибки при его настройке и проверке, поэтому советуем обращаться к специалистам. В компании Brander специалисты точно знают, каким должен быть сайтмап, чтобы облегчить сканирование всех страниц на вашем ресурсе.