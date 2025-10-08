Сегодня цифровизация — это не только внедрение новых технологий, но и фундаментальная перестройка подхода к управлению. Система управления цифровизацией позволяет компаниям интегрировать ИТ-решения в стратегическое и операционное управление, создавая условия для устойчивого роста и конкурентных преимуществ.

Экспертный взгляд: как управлять цифровизацией системно

Эффективная цифровизация управления бизнесом и организацией требует не только внедрения технологий, но и выстраивания управленческой модели. Здесь важно сочетание стратегического и операционного подхода:

Стратегическое управление цифровизацией Компания должна определить приоритетные направления цифровой трансформации: финансы, операционные процессы, HR, клиентский сервис или производственные системы. Без стратегической рамки проекты цифровизации превращаются в разрозненные инициативы. Управление проектами цифровизации Цифровизация невозможна без грамотного проектного менеджмента: постановка целей, контроль сроков и бюджета, управление изменениями. Здесь используются системы управления цифровой трансформацией, которые позволяют видеть картину целиком. Управление рисками и эффектами Важно учитывать не только стоимость внедрения, но и долгосрочные эффекты: рост производительности, сокращение издержек, повышение прозрачности процессов. Для этого внедряется система мониторинга и анализа ROI цифровых проектов. Организационные изменения Цифровизация — это всегда трансформация процессов и ролей. Меняется структура ответственности, формируются новые команды, внедряются цифровые технологии корпоративного управления и системы коммуникаций.

Таким образом, цифровизация — это не просто ИТ-проект, а комплексный процесс управленческих изменений, требующий вовлечения руководства и персонала на всех уровнях.

Цифровая трансформация как этап развития

Цифровизация управления — это не разовая инициатива, а системный процесс, который ведет к цифровой трансформации всей организации. Она включает:

перестройку бизнес-моделей;

внедрение технологий анализа больших данных;

использование искусственного интеллекта для прогнозирования;

переход к гибким методологиям управления.

Именно поэтому сегодня всё чаще говорят о цифровизации управления и цифровой трансформации как о едином процессе.

Диаграмма Ганта в системе управления ADVANTA

Управление организацией в условиях цифровизации

Компании, которые внедряют цифровые практики, получают ряд преимуществ: прозрачность управления и отчетности, ускорение процессов согласования и реализации решений, повышение эффективности работы проектных и операционных команд, а также рост гибкости и способности адаптироваться к изменениям рынка.

Заключение

Цифровизация в сфере управления — новая парадигма менеджмента. Системы управления цифровизацией помогают компаниям внедрять инновации комплексно: от бизнеса и корпоративного управления до управления персоналом и проектами. Такой подход обеспечивает стратегическую устойчивость и открывает новые горизонты развития.

Источник: Система управления проектами ADVANTA