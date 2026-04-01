В The Sims 4 любой игрок может изменить черты характера и черты лица уже созданного персонажа. Это изменение доступно несколькими способами: через чит-коды, которые открывают полное редактирование героя, точечными командами в консоли или легально, через магазин наград. В этом гайде мы разберем все методы. Перед тем как начать, рекомендуем проверить актуальность вашей версии игры, например, в официальном магазине игр для ПК.

Способ 1: С помощью чит-кодов (самый быстрый и простой способ)

Использование чит-кодов — самый быстрый способ изменить сима. Весь процесс занимает меньше минуты и не требует от игрока накопления внутриигровых ресурсов. Ниже — пошаговая инструкция, которая работает на всех платформах (PC/Mac).

Шаг 1: Активация консоли и режима разработчика

Нажмите Ctrl + Shift + C, чтобы открыть консоль читов. В строке ввода напечатайте testingcheats true и нажмите Enter. Система подтвердит активацию режима разработчика сообщением в верхней части экрана. Без этого шага ни один последующий код работать не будет.

Шаг 2: Использование кода cas.fulleditmode для полного редактирования

После активации режима разработчика введите в той же консоли cas.fulleditmode и нажмите Enter. Этот код снимает ограничения стандартного редактора и открывает полный доступ к CAS (Режиму Создания Персонажа) для уже живущего в игровом мире сима. Без этого кода часть параметров внешности и характера будет недоступна для редактирования.

Затем закройте консоль и, зажав клавишу Shift, кликните левой кнопкой мыши по персонажу. В появившемся контекстном меню выберите пункт «Изменить в СП».

Шаг 3: Прямое изменение черт характера и лица в CAS

После входа в CAS становятся доступны все вкладки редактора. Во вкладке с характером кликните по любой из трёх ячеек черт — откроется полный список для выбора. Здесь же находятся возрастные черты, включая детские и подростковые.

Во вкладках внешности доступно редактирование черт лица: форма глаз, носа, подбородка, скул, губ. Все изменения вступают в силу сразу после выхода из CAS с сохранением.

Использование чит-кодов для изменения черт характера в Симс 4 (метод для продвинутых)

Если нужно добавить или убрать конкретную черту без полного входа в CAS, используйте точечные команды через консоль. Сначала активируйте testingcheats true, затем введите нужный чит-код:

traits.equip_trait [ID_черты] — добавить черту активному симу;

traits.remove_trait [ID_черты] — удалить конкретную черту;

traits.clear_traits — полностью очистить все черты персонажа.

Команды применяются к симу, выбранному в данный момент. ID черты вводится на английском языке точно так, как указано в официальных списках. Ниже — таблица с наиболее популярными командами.

Действие Команда Добавить черту «Весёлый» traits.equip_trait Cheerful Добавить черту «Активный» traits.equip_trait Active Добавить черту «Гений» traits.equip_trait Genius Добавить черту «Дружелюбный» traits.equip_trait Outgoing Добавить черту «Растяпа» traits.equip_trait Goofball Добавить черту «Задира» traits.equip_trait Mean Добавить черту «Злой» traits.equip_trait Evil Добавить черту «Книжный червь» traits.equip_trait Bookworm Добавить черту «Умственная одарённость» traits.equip_trait MentallyGifted Добавить черту «Творческая одарённость» traits.equip_trait CreativelyGifted Удалить черту «Злой» traits.remove_trait Evil Удалить черту «Задира» traits.remove_trait Mean Очистить все черты traits.clear_traits

Изменение черт характера Сима в Симс 4 без кодов

Для тех, кто предпочитает играть без читов, в Симс 4 есть легальный способ. Механика проста: персонаж должен получать баллы счастья (Satisfaction Points), выполняя прихоти и достигая этапов жизненной цели. Накопленные баллы можно потратить в магазине наград на специальное зелье, которое и позволяет провести изменение черт характера. Этот процесс требует времени, но полностью вписывается в геймплей.

Магазин наград и зелья для изменения черт

Нужный предмет называется «Зелье перековки» (Re-Traiting Potion). Его можно найти в магазине наград, который открывается по клику на иконку подарка на панели стремлений сима. Стоимость зелья — 5 000 баллов счастья. После того как герой выпьет его, он получит новый набор случайных черт; предсказать результат заранее невозможно.

Зелье перековки в магазине наград позволяет изменить черты характера легальным способом

Советы: как быстро заработать баллы счастья?

Накопить 5 000 баллов реально за несколько игровых дней, если сосредоточиться на правильных действиях:

Выполняйте ежедневные прихоти сима — каждая приносит от 25 до 50 баллов.

Продвигайтесь по этапам жизненной цели: крупные этапы дают значительные бонусы.

Выполняйте праздничные традиции — каждая выполненная традиция добавляет 100 баллов к накоплению.

Поддерживайте персонажа в позитивном эмоциональном состоянии — счастливый сим чаще получает прихоти.

Как изменить черты лица персонажа в Симс 4?

Черты лица меняются тем же способом, что и черты характера: через код cas.fulleditmode. После ввода команды и перехода в CAS через Shift+клик становятся доступны все параметры внешности: форма глаз, носа, губ, скул, подбородка, телосложение, тон кожи, прически. Редактировать внешний вид можно у любого сима — включая персонажей-NPC. Альтернативный путь без консоли: взаимодействие с зеркалом или шкафом через опцию «Изменить внешность», но в этом случае полный набор опций для редактирования черт лица может быть недоступен.

Рекомендации по изменению черт для оптимальной игры

Правильный выбор черт напрямую влияет на геймплей: скорость прокачки навыков, нужные эмоции и карьерный рост. Мы рекомендуем подбирать черты под конкретную жизненную цель или профессию, чтобы играть эффективнее. Ниже — таблица с примерами синергии для популярных направлений.

Карьера / Стремление Рекомендуемые черты Почему это работает Писатель / Журналист Творческий, Книжный червь, Одиночка Творческое вдохновение ускоряет навык письма; книжный червь повышает скорость чтения и продаж книг; одиночка снижает потребность в общении, освобождая время для работы. Тайный агент Внимательный, Харизматичный, Логичный Внимательность формирует нужное настроение для миссий; харизма и логика — обязательные навыки для повышений на обеих ветках карьеры. Шеф-повар / Кулинар Гурман, Вдохновлённый, Перфекционист Вдохновение ускоряет прокачку кулинарии до высоких уровней; гурман повышает качество блюд; перфекционист добавляет бонус к мастерству.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли изменить скрытые или детские черты характера?

Да. Код cas.fulleditmode открывает полный редактор CAS для персонажа любого возраста — включая детей, подростков и малышей. Скрытые черты, полученные за прохождение жизненного пути (например, черты оборотня или русалки), удаляются командой traits.remove_trait [название_черты]. Для полной очистки всех черт сразу используйте traits.clear_traits. Оба кода работают только после предварительной активации testingcheats true.

Что делать, если чит-коды не работают?

Следуйте этому алгоритму:

Откройте консоль через Ctrl+Shift+C (только в режиме жизни, не в режиме строительства). Убедитесь, что первой командой введено именно testingcheats true — без неё остальные коды не выполняются. Проверьте раскладку клавиатуры: консоль принимает только латиницу, без пробелов в начале строки. Отключите моды и пользовательский контент (папка Mods): конфликты с CC — частая причина отказа читов. Удалите файл localthumbcache.package из папки игры и перезапустите. Убедитесь, что версия игры актуальна: некоторые старые коды требуют мода Tmex AllCheats после обновлений.

Влияет ли смена черт на жизненную цель персонажа?

Нет. Смена черт характера не сбрасывает и не изменяет выбранную жизненную цель, а прогресс по ней сохраняется полностью — независимо от метода: через зелье или чит-коды. Важный нюанс: бонусная черта, полученная за завершение жизненной цели, закрепляется навсегда. Её можно удалить командой traits.remove_trait, но это никак не повлияет на текущий или будущий прогресс по целям. Механика черт и система жизненных целей в игре полностью независимы друг от друга.