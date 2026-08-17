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Сервопривод MG90S Servo 2.8кг/см 6В (TianKongRC): полный обзор

Автор На чтение 4 мин Опубликовано

Сервопривод MG90S Servo 2.8кг/см 6В (TianKongRC): полный обзор, модели и сферы применения

В мире радиоуправляемых моделей, робототехники и дроностроения есть детали, которые незаметны на первый взгляд, но именно они обеспечивают точность, маневренность и функциональность устройства. Одна из таких ключевых деталей — сервопривод. И сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и универсальных представителей этого класса — MG90S Servo 2.8кг/см 6В от бренда TianKongRC.

Сервопривод MG90S — это миниатюрный, но высокопроизводительный электромеханический привод, предназначенный для точного позиционирования различных подвижных элементов. Его главная особенность — металлический редуктор, который обеспечивает высокую надежность и долговечность по сравнению с пластиковыми аналогами (например, знаменитым SG90).

Несмотря на свои скромные размеры — всего 22.8 x 12.2 x 28.5 мм и вес около 12–13 грамм — этот сервопривод способен развивать впечатляющий крутящий момент. При питании от 6 Вольт он выдает до 2.8 кг/см, что делает его отличным выбором для небольших, но нагруженных механизмов.

Сервопривод MG90S Servo 2.8кг/см 6В (TianKongRC): полный обзор

Основные технические характеристики MG90S:

  • Рабочее напряжение: 4.8 ~ 6 В DC
  • Крутящий момент: 2.0 кг/см (при 4.8 В), 2.8 кг/см (при 6 В)
  • Скорость: 0.11 с/60° (при 4.8 В), 0.09 с/60° (при 6 В)
  • Угол поворота: Стандартно 180° (встречаются модификации на 90° и 270°)
  • Тип редуктора: Металлический
  • Тип управления: Аналоговое, PWM-сигнал
  • Рабочая температура: от -25°C до +70°C

Какие модели MG90S существуют?

На рынке представлено несколько модификаций сервопривода MG90S, которые отличаются, в первую очередь, углом поворота и некоторыми конструктивными особенностями. Это позволяет подобрать идеальный вариант для конкретной задачи.

  • MG90S (стандартный, 180°): Это самая распространенная версия. Она обеспечивает поворот выходного вала в диапазоне 180 градусов. Идеально подходит для большинства задач: поворот рулевых поверхностей, управление створками шасси, наведение камер и создание роботизированных манипуляторов.
  • MG90S (90°): Версия с ограниченным углом поворота. Такие сервоприводы часто используются там, где требуется особо точное позиционирование в небольшом секторе, например, в некоторых системах стабилизации подвесов или специализированных механизмах.
  • MG90S 360° (непрерывного вращения): Это модифицированная версия, в которой удален механический упор и изменена электроника. Такой сервопривод вращается непрерывно, как электродвигатель, но при этом сохраняет возможность управления скоростью и направлением с помощью ШИМ-сигнала. Она отлично подходит для создания колесных платформ роботов или приводов конвейеров.

Сферы применения MG90S

Универсальность MG90S делает его желанным компонентом в самых разных областях — от любительских поделок до серьезных инженерных проектов.

Сервопривод MG90S Servo 2.8кг/см 6В (TianKongRC): полный обзор

В квадрокоптерах и дронах

В мире БПЛА этот сервопривод нашел широкое применение. Его легкость и компактность критически важны для летательных аппаратов, где каждый грамм на счету.

  • Поворотные механизмы FPV-камер: MG90S позволяет управлять наклоном или поворотом камеры прямо во время полета, обеспечивая пилоту наилучший обзор.
  • Системы сброса груза: С его помощью можно создать механизм, который открывает замок или сбрасывает полезную нагрузку по команде с пульта.
  • Управление створками шасси или другими подвижными элементами: Для дронов-трансформеров или моделей со сложной механикой.

В робототехнике и DIY-проектах

MG90S — это один из самых популярных сервоприводов для образовательной робототехники и проектов на базе Arduino и Raspberry Pi.

  • Роботизированные манипуляторы (руки): Несколько таких сервоприводов позволяют собрать функциональную руку-хвататель, способную перемещать небольшие предметы.
  • Приводы колес и гусениц: Версия на 360° идеально подходит для создания колесных и гусеничных роботизированных платформ.
  • Поворотные платформы (Pan/Tilt): Для установки датчиков, ультразвуковых дальномеров или камер, чтобы сканировать пространство.

В радиоуправляемых моделях (RC)

Это классическая сфера применения для MG90S. Его устанавливают в:

  • Самолеты и планеры: Для управления рулями высоты, направления и элеронами.
  • Вертолеты: Для управления циклическим шагом или хвостовым винтом (в небольших моделях).
  • Автомодели: Для поворота передних колес (рулевое управление) или переключения передач в моделях с трансмиссией.

Преимущества сервопривода MG90S

Почему же стоит выбрать именно MG90S от TianKongRC для своих проектов? Вот его ключевые преимущества:

  • Металлический редуктор: Это главный козырь. Металлические шестерни обеспечивают высокую износостойкость и позволяют передавать большой крутящий момент без риска срыва зубьев, в отличие от пластиковых аналогов.
  • Высокое соотношение мощность/вес: При весе всего 13 грамм он выдает 2.8 кг/см, что является отличным показателем для микро-сервоприводов.
  • Доступная цена: MG90S предлагает отличное соотношение цены и характеристик, что делает его доступным как для начинающих, так и для профессионалов.
  • Широкая распространенность и совместимость: Он работает со стандартными PWM-контроллерами, совместим с Arduino, Raspberry Pi, Pixhawk и большинством RC-приемников.

Где купить сервопривод MG90S?

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