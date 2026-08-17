Сервопривод MG90S Servo 2.8кг/см 6В (TianKongRC): полный обзор, модели и сферы применения

В мире радиоуправляемых моделей, робототехники и дроностроения есть детали, которые незаметны на первый взгляд, но именно они обеспечивают точность, маневренность и функциональность устройства. Одна из таких ключевых деталей — сервопривод. И сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и универсальных представителей этого класса — MG90S Servo 2.8кг/см 6В от бренда TianKongRC.

Сервопривод MG90S — это миниатюрный, но высокопроизводительный электромеханический привод, предназначенный для точного позиционирования различных подвижных элементов. Его главная особенность — металлический редуктор, который обеспечивает высокую надежность и долговечность по сравнению с пластиковыми аналогами (например, знаменитым SG90).

Несмотря на свои скромные размеры — всего 22.8 x 12.2 x 28.5 мм и вес около 12–13 грамм — этот сервопривод способен развивать впечатляющий крутящий момент. При питании от 6 Вольт он выдает до 2.8 кг/см, что делает его отличным выбором для небольших, но нагруженных механизмов.

Основные технические характеристики MG90S:

Рабочее напряжение: 4.8 ~ 6 В DC

4.8 ~ 6 В DC Крутящий момент: 2.0 кг/см (при 4.8 В), 2.8 кг/см (при 6 В)

2.0 кг/см (при 4.8 В), Скорость: 0.11 с/60° (при 4.8 В), 0.09 с/60° (при 6 В)

0.11 с/60° (при 4.8 В), Угол поворота: Стандартно 180° (встречаются модификации на 90° и 270°)

Стандартно 180° (встречаются модификации на 90° и 270°) Тип редуктора: Металлический

Металлический Тип управления: Аналоговое, PWM-сигнал

Аналоговое, PWM-сигнал Рабочая температура: от -25°C до +70°C

Какие модели MG90S существуют?

На рынке представлено несколько модификаций сервопривода MG90S, которые отличаются, в первую очередь, углом поворота и некоторыми конструктивными особенностями. Это позволяет подобрать идеальный вариант для конкретной задачи.

MG90S (стандартный, 180°): Это самая распространенная версия. Она обеспечивает поворот выходного вала в диапазоне 180 градусов. Идеально подходит для большинства задач: поворот рулевых поверхностей, управление створками шасси, наведение камер и создание роботизированных манипуляторов.

Это самая распространенная версия. Она обеспечивает поворот выходного вала в диапазоне 180 градусов. Идеально подходит для большинства задач: поворот рулевых поверхностей, управление створками шасси, наведение камер и создание роботизированных манипуляторов. MG90S (90°): Версия с ограниченным углом поворота. Такие сервоприводы часто используются там, где требуется особо точное позиционирование в небольшом секторе, например, в некоторых системах стабилизации подвесов или специализированных механизмах.

Версия с ограниченным углом поворота. Такие сервоприводы часто используются там, где требуется особо точное позиционирование в небольшом секторе, например, в некоторых системах стабилизации подвесов или специализированных механизмах. MG90S 360° (непрерывного вращения): Это модифицированная версия, в которой удален механический упор и изменена электроника. Такой сервопривод вращается непрерывно, как электродвигатель, но при этом сохраняет возможность управления скоростью и направлением с помощью ШИМ-сигнала. Она отлично подходит для создания колесных платформ роботов или приводов конвейеров.

Сферы применения MG90S

Универсальность MG90S делает его желанным компонентом в самых разных областях — от любительских поделок до серьезных инженерных проектов.

В квадрокоптерах и дронах

В мире БПЛА этот сервопривод нашел широкое применение. Его легкость и компактность критически важны для летательных аппаратов, где каждый грамм на счету.

Поворотные механизмы FPV-камер: MG90S позволяет управлять наклоном или поворотом камеры прямо во время полета, обеспечивая пилоту наилучший обзор.

MG90S позволяет управлять наклоном или поворотом камеры прямо во время полета, обеспечивая пилоту наилучший обзор. Системы сброса груза: С его помощью можно создать механизм, который открывает замок или сбрасывает полезную нагрузку по команде с пульта.

С его помощью можно создать механизм, который открывает замок или сбрасывает полезную нагрузку по команде с пульта. Управление створками шасси или другими подвижными элементами: Для дронов-трансформеров или моделей со сложной механикой.

В робототехнике и DIY-проектах

MG90S — это один из самых популярных сервоприводов для образовательной робототехники и проектов на базе Arduino и Raspberry Pi.

Роботизированные манипуляторы (руки): Несколько таких сервоприводов позволяют собрать функциональную руку-хвататель, способную перемещать небольшие предметы.

Несколько таких сервоприводов позволяют собрать функциональную руку-хвататель, способную перемещать небольшие предметы. Приводы колес и гусениц: Версия на 360° идеально подходит для создания колесных и гусеничных роботизированных платформ.

Версия на 360° идеально подходит для создания колесных и гусеничных роботизированных платформ. Поворотные платформы (Pan/Tilt): Для установки датчиков, ультразвуковых дальномеров или камер, чтобы сканировать пространство.

В радиоуправляемых моделях (RC)

Это классическая сфера применения для MG90S. Его устанавливают в:

Самолеты и планеры: Для управления рулями высоты, направления и элеронами.

Для управления рулями высоты, направления и элеронами. Вертолеты: Для управления циклическим шагом или хвостовым винтом (в небольших моделях).

Для управления циклическим шагом или хвостовым винтом (в небольших моделях). Автомодели: Для поворота передних колес (рулевое управление) или переключения передач в моделях с трансмиссией.

Преимущества сервопривода MG90S

Почему же стоит выбрать именно MG90S от TianKongRC для своих проектов? Вот его ключевые преимущества:

Металлический редуктор: Это главный козырь. Металлические шестерни обеспечивают высокую износостойкость и позволяют передавать большой крутящий момент без риска срыва зубьев, в отличие от пластиковых аналогов.

Это главный козырь. Металлические шестерни обеспечивают высокую износостойкость и позволяют передавать большой крутящий момент без риска срыва зубьев, в отличие от пластиковых аналогов. Высокое соотношение мощность/вес: При весе всего 13 грамм он выдает 2.8 кг/см, что является отличным показателем для микро-сервоприводов.

При весе всего 13 грамм он выдает 2.8 кг/см, что является отличным показателем для микро-сервоприводов. Доступная цена: MG90S предлагает отличное соотношение цены и характеристик, что делает его доступным как для начинающих, так и для профессионалов.

MG90S предлагает отличное соотношение цены и характеристик, что делает его доступным как для начинающих, так и для профессионалов. Широкая распространенность и совместимость: Он работает со стандартными PWM-контроллерами, совместим с Arduino, Raspberry Pi, Pixhawk и большинством RC-приемников.

Где купить сервопривод MG90S?

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