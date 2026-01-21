Главная » Статьи

Сервисы Apple столкнулись с перебоями в работе

В настоящее время наблюдаются сбои в работе App Store, iTunes Store и Apple TV, сообщает страница статуса систем Apple. Пользователи могут сталкиваться с проблемами при доступе к магазинам приложений и медиа-контента, а также с перебоями в работе Apple TV. Функция Apple TV Channels также недоступна, что может мешать использованию сервисов и совершению покупок.

По информации Apple, сбои начались в 00:48 по московскому времени. Впоследствии к проблемам добавились сбои в iWork для iCloud, Xcode Cloud и Apple Maps Traffic. Информация о восстановлении работы сервисов будет обновляться.

