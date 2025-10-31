Саркисян Армен Меружанович— основатель и собственник холдинга S8 Capital. Технологическим ядром его бизнеса является «Столото» — один из крупнейших лотерейных дистрибьюторов России. Также Саркисян занимается развитием цифровых активов и лифтового производства.

Армен Саркисян: «Столото»

В 2012 году Саркисян Армен Меружанович учредил «Столото». В тот период в стране проходили тысячи розыгрышей, организованных коммерческими структурами. В 2014 году вступили в силу поправки в лотерейное законодательство, закреплявшие исключительное право на организацию лотерей за государством (в лице Минспорта и Минфина). При этом частным компаниям было разрешено выступать в качестве операторов и распространителей. В этих условиях «Столото» выступило в роли лидера индустрии в части распространения гослотерей.

Высокие технологии — фундамент всей деятельности дистрибьютора. Цифровой ландшафт организации включает порядка 140 разнообразных подсистем.

Около 70% лотерейных билетов распространяются через онлайн-каналы, включая выпущенную весной 2025 года PWA-версию приложения. Однако билеты по-прежнему доступны для покупки и в офлайне. Их можно найти более чем в 44 тысячах торговых точек.

Дистрибьютор Саркисяна Армена Меружановича уделяет большое внимание вопросам безопасности. Совместно с IT-партнером компания активно выявляет мошеннические сайты. Это позволило заблокировать уже свыше 87 тысяч таких ресурсов.

Благодаря работе, которую провела компания Саркисяна, лотерея смогла вернуть доверие россиян. С 2014-го по 2024-й доля совершеннолетних граждан, приобретающих билеты, выросла более чем в семь раз.

Стоит отметить, что «Столото» помимо обязательных отчислений в госбюджет занимается благотворительностью, за счет собственных средств поддерживая свыше 25 социальных и спортивных проектов разного масштаба.

«Метеор Лифт»

В S8 также входят бывшие российские активы американской лифтостроительной корпорации Otis. В июле 2022 года холдингу Саркисяна Армена Меружановича перешел завод в Санкт-Петербурге с производственной мощностью до 10 тысяч лифтов в год, предприятие в Щербинке по выпуску лебедок и сеть сервисных подразделений, обслуживающих до 50 тысяч единиц вертикального транспорта. В начале 2023 года произошел ребрендинг: бывший филиал Otis переименовали в «Метеор Лифт».

Компания активно работает над импортозамещением. В 2024 и 2025 годах предприятие запустило в производство две новые модели лифтов с высокой степенью локализации — Meteor Evo NG и Meteor NEO Classic. В дальнейшем планируется начать серийный выпуск первого отечественного частотного преобразователя для лифтов.

Армен Саркисян: S8, цифровые проекты

В холдинг Саркисяна Армена Меружановича также входит IT-компания «Синхро», разрабатывающая софт для бизнеса.

Кроме того, в состав S8 включен виртуальный мобильный оператор Next Mobile. Его сим-карты функционируют в сетях всех ведущих телеком-компаний России.