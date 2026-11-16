За более чем столетнюю историю Национальной хоккейной лиги одни команды становились чемпионами несколько раз подряд, другие годами лидировали в регулярном сезоне, но так и не могли завоевать главный трофей. Некоторые клубы построили целые хоккейные династии, успех которых до сих пор остаётся ориентиром для новых поколений игроков.

Титулованность клуба определяется не одним показателем. Помимо Кубка Стэнли, значение имеют победы в регулярном чемпионате, конференциях и дивизионах. Рассмотрим наиболее успешные команды НХЛ, их главные достижения и рекорды, а также разберёмся, насколько справедливо сравнивать клубы разных эпох.

Какие титулы и трофеи разыгрываются в НХЛ?

В НХЛ существует несколько командных наград, каждая из которых отражает определённые достижения клуба.

Кубок Стэнли (Stanley Cup) — главный трофей североамериканского хоккея, который в современной НХЛ получает победитель плей-офф. Впервые был разыгран в 1893 году, ещё до основания лиги.

Президентский кубок (Presidents’ Trophy) — награда команде с лучшим результатом регулярного чемпионата. Вручается с сезона-1985/86.

Титулы победителей конференций — достижения команд, выходящих в финал Кубка Стэнли. В современной НХЛ победителю Восточной конференции вручается приз принца Уэльского, а Западной — приз Кларенса Кэмпбелла.

Победы в дивизионах — первые места в дивизионах по итогам регулярного сезона. Показывают стабильность команды на протяжении чемпионата.

Эти награды имеют разную значимость. Кубок Стэнли остаётся главным достижением, однако количество чемпионств не всегда отражает текущую силу команды. Даже если ставка на спорт связана с матчем многократного обладателя трофея, при оценке шансов важнее учитывать результаты последних встреч, состав и форму игроков.

При составлении исторического рейтинга нельзя просто складывать все награды. Например, Президентский кубок появился только в 1986 году, а структура конференций и дивизионов неоднократно менялась. Поэтому основным критерием титулованности остаются чемпионства, а остальные достижения позволяют дополнить общую картину.

Самые титулованные клубы НХЛ за всю историю

Наиболее успешные клубы НХЛ отличаются не только количеством трофеев, но и продолжительностью чемпионских периодов. Одни команды добивались успеха в нескольких поколениях, другие сосредоточили почти все победы в пределах одного десятилетия.

Монреаль Канадиенс

«Монреаль Канадиенс» — рекордсмен по количеству Кубков Стэнли. Клуб завоевал 24 трофея, значительно опередив остальных участников лиги.

Самый успешный период пришёлся на середину XX века. С 1956 по 1960 год «Монреаль» выиграл пять Кубков подряд, установив рекорд продолжительности чемпионской серии. В 1976–1979 годах команда добавила ещё четыре титула подряд.

За клуб выступали Морис Ришар, Жан Беливо, Ги Лафлёр, Анри Ришар и Патрик Руа. Последнее чемпионство состоялось в 1993 году, когда «Канадиенс» победили «Лос-Анджелес Кингз».

Историческое превосходство «Монреаля» связано прежде всего с успехами в плей-офф. При этом клуб ни разу не выигрывал Президентский кубок, который появился уже после завершения его главных чемпионских эпох.

Торонто Мэйпл Лифс

«Торонто Мэйпл Лифс» занимает второе место по количеству Кубков Стэнли. Франшиза завоевала 13 титулов, включая победы под прежними названиями «Торонто Аренас» и «Торонто Сент-Патрикс».

Наиболее успешными стали 1940-е и 1960-е годы. Команда дважды выигрывала три Кубка подряд: в 1947–1949 и 1962–1964 годах.

Последнее чемпионство «Торонто» датируется 1967 годом. Несмотря на продолжительную серию без титулов, клуб остаётся одним из лидеров НХЛ по историческим достижениям.

Детройт Ред Уингз

«Детройт Ред Уингз» — самый титулованный американский клуб НХЛ. Команда выиграла 11 Кубков Стэнли и шесть Президентских кубков.

Первые чемпионства пришлись на 1936 и 1937 годы. В 1950-х «Детройт» с Горди Хоу стал одной из сильнейших команд лиги, а в конце 1990-х пережил новую эпоху успехов.

Сергей Фёдоров, Стив Айзерман и Никлас Лидстрём помогли клубу выиграть Кубки в 1997 и 1998 годах. Затем последовали чемпионства в 2002 и 2008 годах.

«Детройт» выделяется тем, что успешно выступал и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Шесть Президентских кубков подтверждают его продолжительное доминирование в разные сезоны.

Бостон Брюинз

«Бостон Брюинз» завоевал шесть Кубков Стэнли и неоднократно становился лучшей командой регулярного чемпионата.

Особенно успешными были 1970-е годы, когда клуб с Бобби Орром и Филом Эспозито дважды выиграл главный трофей. Последний Кубок Стэнли «Бостон» завоевал в 2011 году.

Отдельное место в истории команды занимает сезон-2022/23. «Брюинз» установили рекорд НХЛ, одержав 65 побед в регулярном чемпионате, и выиграли Президентский кубок. Однако уже в первом раунде плей-офф уступили «Флориде Пантерз».

Этот сезон стал одним из наиболее показательных примеров того, что выдающиеся результаты регулярного чемпионата не гарантируют победу в Кубке Стэнли.

Чикаго Блэкхокс

«Чикаго Блэкхокс» выиграл шесть Кубков Стэнли. Три из них пришлись на XXI век, когда команда пережила одну из самых успешных эпох в своей истории.

В 2010, 2013 и 2015 годах «Чикаго» становился чемпионом благодаря сильному составу во главе с Джонатаном Тэйвзом, Патриком Кейном и Данканом Китом.

Особенно примечательно, что три чемпионства были завоёваны в условиях потолка зарплат. Сохранять конкурентоспособный состав на протяжении нескольких сезонов в такой системе значительно сложнее.

Эдмонтон Ойлерз

«Эдмонтон Ойлерз» — одна из самых результативных команд в истории НХЛ. С 1984 по 1990 год клуб выиграл пять Кубков Стэнли, став символом атакующего хоккея 1980-х.

В составе «Ойлерз» выступали Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яри Курри и Пол Коффи. Команда регулярно проводила результативные матчи и устанавливала рекорды по количеству заброшенных шайб. Такой стиль делал интересными не только исходы встреч, но и хоккей ставки на тотал шайб.

Четыре чемпионства «Эдмонтон» завоевал с Гретцки, а пятый Кубок выиграл уже после его перехода в «Лос-Анджелес Кингз».

Главное достижение «Ойлерз» — способность сохранить чемпионский уровень на протяжении нескольких сезонов, несмотря на изменения состава.

Питтсбург Пингвинз

«Питтсбург Пингвинз» выиграл пять Кубков Стэнли. Его чемпионская история связана с двумя поколениями выдающихся хоккеистов.

В 1991 и 1992 годах клуб стал чемпионом благодаря Марио Лемьё и Яромиру Ягру. Впоследствии лидерами команды стали Сидни Кросби и Евгений Малкин.

«Питтсбург» выиграл Кубок в 2009 году, а затем дважды подряд становился чемпионом в 2016 и 2017 годах. Это сделало клуб первым в эпоху потолка зарплат, кому удалось защитить чемпионский титул.

Нью-Йорк Айлендерс

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает особое место в истории НХЛ благодаря четырём Кубкам Стэнли подряд.

С 1980 по 1983 год команда с Майком Босси, Брайаном Троттье и Денисом Потвеном неизменно выигрывала плей-офф. Кроме того, «Айлендерс» установили рекорд североамериканского профессионального спорта, одержав 19 побед подряд в сериях плей-офф.

С тех пор ни одному клубу НХЛ не удалось повторить серию из четырёх чемпионств подряд.

Нью-Йорк Рейнджерс

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл четыре Кубка Стэнли. Первые три титула команда завоевала в 1928, 1933 и 1940 годах.

Следующего чемпионства пришлось ждать 54 года. В 1994 году клуб с Марком Мессье и Брайаном Личем победил «Ванкувер Кэнакс» в финальной серии.

При этом «Рейнджерс» добивались значительных успехов в регулярном чемпионате. Четыре Президентских кубка делают клуб одним из лидеров по количеству этих наград.

Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон Кэпиталз» не входит в число лидеров по количеству Кубков Стэнли, но заслуживает внимания благодаря результатам регулярных чемпионатов.

Клуб трижды выигрывал Президентский кубок: в 2010, 2016 и 2017 годах. При этом долгие годы команда не могла добиться аналогичного успеха в плей-офф.

Первый Кубок Стэнли «Вашингтон» завоевал в 2018 году. Главной звездой команды стал Александр Овечкин, который получил приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи».

История «Кэпиталз» показывает, что регулярное лидерство и чемпионство в плей-офф — разные достижения, которые не всегда совпадают по времени.

Какие клубы выиграли больше всего Кубков Стэнли?

Кубок Стэнли остаётся главным критерием исторической титулованности клубов НХЛ. Победа в плей-офф требует не только высокого уровня игры, но и способности выдерживать несколько напряжённых серий против сильнейших соперников.

Рейтинг действующих клубов НХЛ по количеству Кубков Стэнли:

Монреаль Канадиенс — 24. Торонто Мэйпл Лифс — 13. Детройт Ред Уингз — 11. Бостон Брюинз — 6. Чикаго Блэкхокс — 6. Эдмонтон Ойлерз — 5. Питтсбург Пингвинз — 5. Нью-Йорк Рейнджерс — 4. Нью-Йорк Айлендерс — 4. Нью-Джерси Дэвилз — 3. Колорадо Эвеланш — 3. Тампа-Бэй Лайтнинг — 3.

В подсчёте учитываются достижения франшиз под прежними названиями. Рейтинг показывает количество завоёванных Кубков, а не результаты регулярного чемпионата.

Среди клубов с меньшим количеством титулов выделяются «Флорида Пантерз», выигравшая Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах, и «Каролина Харрикейнз», завоевавшая второй трофей в 2026 году.

Лидеры НХЛ по Президентским кубкам

Президентский кубок вручается с сезона-1985/86 команде с лучшим результатом регулярного чемпионата. В отличие от Кубка Стэнли, эта награда отражает успешность на дистанции всего сезона.

Лидеры по количеству Президентских кубков:

Детройт Ред Уингз — 6. Победы в 1995, 1996, 2002, 2004, 2006 и 2008 годах.

Бостон Брюинз — 4. Победы в 1990, 2014, 2020 и 2023 годах.

Нью-Йорк Рейнджерс — 4. Победы в 1992, 1994, 2015 и 2024 годах.

Колорадо Эвеланш — 4. Победы в 1997, 2001, 2021 и 2026 годах.

Вашингтон Кэпиталз — 3. Победы в 2010, 2016 и 2017 годах.

«Детройт» остаётся рекордсменом по количеству Президентских кубков. Его преимущество особенно примечательно тем, что команда также входит в число лидеров по чемпионствам в плей-офф.

Однако успехи регулярного сезона не всегда продолжаются в матчах на выбывание. Даже обладатель Президентского кубка может завершить выступление уже в первом раунде.

Самые успешные клубы НХЛ в конференциях и дивизионах

Победы в конференциях и дивизионах дополняют историю чемпионских достижений. Они особенно показательны для клубов, которым удавалось сохранять высокие результаты на протяжении нескольких сезонов.

«Детройт Ред Уингз» неоднократно выигрывал Центральный дивизион в 1990-х и 2000-х годах. В 1995 году команда завоевала приз Кларенса Кэмпбелла, выйдя в финал Кубка Стэнли, а затем повторила это достижение в 1997, 1998 и 2002 годах. В 2008 году «Детройт» снова выиграл Западную конференцию и завершил сезон чемпионством.

«Питтсбург Пингвинз» выигрывал Восточную конференцию в 2008, 2009, 2016 и 2017 годах. Три из этих четырёх выходов в финал завершились победой в Кубке Стэнли. Клуб также неоднократно занимал первое место в Атлантическом и Столичном дивизионах.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» трижды подряд становилась победителем Восточной конференции в 2020, 2021 и 2022 годах. Два первых финала завершились чемпионством. Кроме того, в сезоне-2018/19 «Тампа» выиграла Атлантический дивизион и Президентский кубок, набрав 128 очков.

«Флорида Пантерз» трижды подряд выходила в финал Кубка Стэнли в 2023–2025 годах, дважды завоевав главный трофей. В сезоне-2021/22 клуб также выиграл Атлантический дивизион и Президентский кубок.

Эти примеры показывают, что регулярные победы в дивизионах, выходы в финал конференции и чемпионства в плей-офф отражают разные стороны успешности клуба. При этом прямое сравнение исторических титулов конференций затруднено: назначение соответствующих трофеев и структура лиги неоднократно менялись.

Можно ли сравнивать титулы клубов разных эпох?

Количество чемпионств позволяет определить наиболее успешные команды в истории НХЛ, однако условия борьбы за трофеи существенно изменились.

В эпоху «Оригинальной шестёрки», с 1942 по 1967 год, в НХЛ выступало всего шесть команд. «Монреаль», «Торонто» и «Детройт» завоевали значительную часть своих титулов именно в этот период.

После расширения лиги в 1967 году конкуренция постепенно усиливалась. Появлялись новые клубы, менялись форматы чемпионата и плей-офф, увеличивалось количество претендентов на Кубок Стэнли.

Ещё одним важным изменением стало введение потолка зарплат в сезоне-2005/06. Он ограничил расходы клубов на составы и усложнил длительное доминирование одной команды.

Поэтому пять Кубков «Эдмонтона» в 1980-х, три чемпионства «Чикаго» в 2010-х и исторические рекорды «Монреаля» нельзя оценивать исключительно по количеству трофеев. Каждое достижение необходимо рассматривать с учётом уровня конкуренции, правил и особенностей своей эпохи.

Историческая титулованность показывает масштаб успехов клуба, а результаты регулярных чемпионатов, победы в конференциях и продолжительность успешных серий помогают составить более полное представление о его месте в истории НХЛ.