RuSender: обзор сервиса email-рассылок для малого бизнеса

Email-рассылки остаются одним из самых рентабельных каналов в маркетинге — и для работы с ними нужен правильный инструмент. RuSender — российский сервис, который за несколько лет вырос в зрелую платформу для малого и среднего бизнеса. Разберём, что он умеет, сколько стоит и кому подходит.

Что такое RuSender

Платформа специализируется именно на email: без SMS, без мессенджеров, без CRM — только письма, но зато хорошо. Это принципиальный выбор разработчиков: не пытаться охватить всё, а сделать один канал по-настоящему удобно.

Целевая аудитория — малый и средний бизнес, интернет-магазины, онлайн-школы, сервисные компании и все, кому нужен простой инструмент для регулярных рассылок без глубокого погружения в технические детали.

Ключевые возможности

Конструктор писем. В RuSender доступны два режима работы с письмами: блочный конструктор с drag-and-drop и WYSIWYG-редактор для тех, кто работает с HTML-макетами. В блочном редакторе есть ИИ-элементы: написание текстов, исправление ошибок, смена стиля, генерация изображений. Готовые шаблоны охватывают типичные сценарии: акции, новости, welcome-письма, транзакционные уведомления.

Управление базой. Импорт контактов из файлов или других сервисов, ручное добавление, сегментация по тегам и условиям. Валидатор адресов помогает очистить базу от неактивных и невалидных адресов до отправки — это напрямую влияет на доставляемость.

Сегментация и персонализация. Рассылка по всей базе — это прошлое. RuSender позволяет выделять сегменты по любым параметрам и отправлять письма с личным обращением и динамическим контентом. Персонализированные письма открывают значительно чаще.

A/B-тестирование. Можно тестировать разные варианты темы, содержания или CTA на части базы, автоматически отправить победителя остальным. Инструмент простой, но для большинства задач малого бизнеса достаточный.

Аналитика. Отчёты по каждой рассылке: доставляемость, открываемость, клики, карта кликов, отписки. Данных достаточно, чтобы отслеживать динамику и принимать решения об улучшениях.

API и SMTP. Для технических интеграций — отправка транзакционных писем из CMS, CRM или собственных сервисов через API или SMTP. Есть подробная документация с примерами на популярных языках программирования.

Формы подписки. Конструктор форм позволяет создавать формы с нуля или на базе готовых шаблонов, встраивать их на сайт, настраивать всплывающие окна и виджеты.

Тарифы

Бесплатный план — до 500 контактов и 2 000 писем в месяц. Это не урезанная демо-версия: доступны все основные функции, включая конструктор писем, сегментацию, аналитику и формы подписки. Для небольшого бизнеса или тестирования платформы — более чем достаточно.

Платный тариф Premium начинается от 990 рублей в месяц, стоимость зависит от количества активных контактов. Принципиальная деталь: в тарифе учитываются только контакты, по которым реально отправляются рассылки — хранить в аккаунте можно неограниченно.

Тариф uCombo от 1 390 рублей включает линейку смежных продуктов компании для онлайн-бизнеса — удобно, если вы уже используете другие сервисы экосистемы.

Отдельные тарифы — для работы через API и SMTP с бесплатным стартовым уровнем на 100 отправок.

Плюсы

Простой и чистый интерфейс без перегруза функциями. Щедрый бесплатный план для старта. Блочный редактор с ИИ-помощником. Российская инфраструктура: серверы в РФ, оплата рублями, данные не покидают страну. Высокая скорость доставки и попадание в папку «Входящие», а не в спам — за счёт прямого взаимодействия с антиспам-службами.

Минусы

Триггерные рассылки (автоматические цепочки по действию пользователя) находились в разработке на момент написания обзора — для сложных сценариев автоматизации возможностей пока меньше, чем у зрелых платформ. Небольшой набор готовых интеграций. Техподдержка на бесплатном тарифе — только через базу знаний.

Кому подходит

RuSender оптимален для тех, кто хочет запустить регулярные рассылки без избыточной сложности: информационные письма, акции, дайджесты, приветственные серии. Если вы только начинаете с email-маркетингом или переходите с иностранного сервиса, ставшего недоступным, — платформа закрывает базовые и средние задачи хорошо. Для крупного ритейла с товарными рекомендациями и сложными триггерными цепочками потребуются более специализированные решения.

Итог

RuSender — честный продукт без лишних претензий. Он не пытается конкурировать с корпоративными платформами автоматизации маркетинга и не нагружает интерфейс функциями, которые нужны единицам. Для малого и среднего бизнеса, которому важны простота запуска, российская инфраструктура и предсказуемая рублёвая стоимость — это одно из лучших решений на отечественном рынке. Бесплатный старт позволяет проверить всё без обязательств: зарегистрируйтесь, загрузите базу и отправьте первую рассылку прежде, чем принимать решение о платном тарифе.