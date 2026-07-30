Российский ИИ: «Маракуйя» представила сервис для анализа документов и генерации контента

На российском рынке появился новый сервис на базе искусственного интеллекта «Маракуйя». Платформа работает без VPN, принимает оплату российскими банковскими картами и позволяет одновременно анализировать неограниченное количество файлов в запросе. Разработчики позиционируют сервис как российскую альтернативу зарубежным ИИ-платформам, доступ к которым из России ограничен, включая ChatGPT, Claude или DeepSeek, а также как решение для пользователей, которым возможностей большинства чат-ботов недостаточно для серьезной работы с документами.

Регистрация занимает несколько секунд. Для этого достаточно открыть сайт maracuya.ru, зарегистрироваться по электронной почте или через аккаунт Яндекс, VK, OK, Mail, получить бесплатный месяц доступа и задать первый вопрос или загрузить документы. Позже оплатить подписку можно будет любой картой российского банка, через СБП или T-Pay, а отключить автопродление подписки можно в любой момент в личном кабинете, самостоятельно и без обращения в поддержку.

По словам разработчиков, ключевая особенность «Маракуйи» заключается в возможности работать с большим количеством документов одновременно — практически с любым. Пользователь может загрузить неограниченное количество файлов, включая договоры, финансовые отчеты, презентации, таблицы, исследования, учебные материалы и другие документы. После этого сервис автоматически добавляет их в векторную базу данных, после чего может сопоставлять данные между всеми документами, выявлять противоречия и использовать полученный контекст для создания новых результатов: отчетов, заключений, презентаций, статей, инструкций, коммерческих предложений или других рабочих материалов. Пользователю не придется вручную переносить информацию из десятков файлов и каждый раз заново объяснять контекст модели: чат помнит все переписки и все предыдущие диалоги, а агенты всегда имеют доступ к добавленным ранее файлам.

Например, пользователь загружает договор и финансовые отчеты за последние три года, и просит свести ключевые цифры в эксель файл. Сервис отвечает, например: срок 12 месяцев, сумма 480 000 рублей, штраф за просрочку 0,1% в день, а в расчете найдено расхождение. «Маракуйя» не пересказывает документ, а сопоставляет данные из разных файлов и находит нестыковки, выполняя работу, на которую у человека уходят часы, а иногда и недели. Такой сценарий работы одновременно с большим количеством документов недоступен для голосовых ассистентов и большинства чат-ботов.

Платформа поддерживает форматы PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT и LaTeX. Помимо анализа документов сервис умеет генерировать тексты, документы, изображения и видео; создавать персональных ИИ-агентов под конкретные задачи, работать с несколькими моделями искусственного интеллекта в одном интерфейсе, выбирать модель в зависимости от сложности задачи, использовать собственные API-ключи пользователя на старших тарифах, а также доступен через браузер и в приложениях для Windows и macOS.

Сервис «Маракуйя» ориентирован и на специалистов, которые регулярно работают с документами: юристов, бухгалтеров, предпринимателей, маркетологов, аналитиков, преподавателей и студентов, и на обычных пользователей, которым нужен быстрый чат с ИИ. Платформа является полноценной заменой зарубежным ИИ-сервисам: подписка в рублях, работа без VPN и абсолютная приватность данных и исходного кода. Также «Маракуйя» стремится стать полностью соответствующей нормативным требованиям и быть разрешенной к использованию в государственных структурах, медицинских организациях, военных ведомствах и в работе депутатского корпуса: везде, где применение зарубежного ИИ строго под запретом.

Разработчики заявляют о планах расширять возможности работы с документами, повышать качество генерации изображений и видео и добавлять новые модели ИИ. Учитывая, что спрос на российскую нейросеть с нормальной оплатой и доступом без VPN только растет, ниша выбрана точно: инструменты, которые снимают барьеры, а не создают новые.