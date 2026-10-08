У Xiaomi десятки похожих по цене и характеристикам смартфонов, но внутри они устроены по-разному. Для владельца это важно: одинаковая поломка может потребовать совершенно разного объема разборки, а значит — времени, риска и стоимости работы.

Мы сравнили пять популярных моделей разных поколений: Redmi Note 3, Pocophone F1, Redmi Note 9 Pro, Mi 11 и Redmi Note 14 Pro 5G. Это не официальный рейтинг Xiaomi. Итоговый балл — наша оценка конструкции по пяти критериям: доступ к батарее, сложность замены экрана, способ вскрытия корпуса, модульность внутренних узлов и доступность документации и запчастей. Самый большой вес получили батарея и дисплей как наиболее типичные ремонты.

В чем преимущество старого POCO

Pocophone F1 хорошо показывает, что возраст смартфона не всегда означает плохую ремонтопригодность. Его пластиковая задняя крышка держится в основном на клипсах, поэтому для входа внутрь не нужно прогревать большой клеевой шов. У батареи есть вытяжные язычки, а экран не находится в самом конце длинной цепочки разборки. Для массового ремонта это заметное преимущество.

Redmi Note 9 Pro почти догоняет его, но задняя крышка в нем приклеена. Для ремонта необходим нагрев, очистка старого клея и повторная герметизацию. Зато батарея и экран остаются относительно доступными.

Почему Redmi Note 3 не победил, хотя iFixit дал ему 8/10

У Redmi Note 3 действительно удачная модульность: задняя часть снимается сравнительно просто, батарея доступна, разъем зарядки вынесен на отдельную плату. Но дисплейный модуль находится глубоко и для его замены приходится разбирать почти весь аппарат. В нашем индексе экран весит больше, чем в старых общих оценках, потому что разбитый дисплей — один из самых частых реальных ремонтов.

Флагман сложнее среднего Redmi

Mi 11 — самый показательный пример. iFixit оценивал его ремонтопригодность в 4/10. Внутри много модульных компонентов и используется обычный Phillips, но изогнутый AMOLED повышает риск при разборке. Еще важнее то, что для доступа к встроенному сканеру отпечатка нужно снимать весь дисплей. Получается парадокс: дорогой флагман технически модульный, но несколько ключевых операций требуют более рискованной работы.

Redmi Note 14 Pro 5G занимает середину. По конструкции он не стал радикально проще старых Redmi: крышка приклеена, батарея тоже фиксируется клеем, а до экрана нужно снять несколько компонентов. Зато у новых моделей появилось то, чего почти не было у старых: официальная программа Xiaomi Self-Repair в Европе, оригинальные детали и сервисная документация. Например, для Note 14 Pro 5G в официальном магазине доступны дисплейный модуль, задняя крышка и другие запчасти.

Что из этого полезно владельцу

Ремонтопригодность нельзя определить по цене телефона или году выпуска. Иногда старый POCO конструктивно удобнее нового флагмана, а новая модель выигрывает не разборкой, а доступностью оригинальных деталей.

Перед ремонтом важнее всего выяснить точную модификацию смартфона и конкретный узел. В каталоге ремонта Xiaomi можно сравнить типовые работы по моделям: сложность замены батареи, экрана, разъема или платы сильно различается даже внутри одной марки.

Наш вывод: наиболее удачная конструкция — та, где часто заменяемые детали доступны независимо друг от друга. В этой выборке лучше всего с этим справляются Pocophone F1 и Redmi Note 9 Pro. Mi 11 проигрывает не из-за количества деталей, а из-за того, что дорогой изогнутый дисплей сам становится препятствием для части ремонтов.