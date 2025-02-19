Ремонт квартиры от застройщика: плюсы и минусы

При выборе подходящей квартиры будущему владельцу предстоит определиться с типом ремонта, предлагаемого застройщиком. Как правило, возможны 3 варианта отделки: черновая, предчистовая и чистовая. Также в продаже представлена недвижимость без отделки.

Квартиры без отделки

В такой квартире установлены оконные блоки, входные двери и точки подключения коммуникационных систем.

К плюсам жилья относится:

Невысокая цена. При покупке можно сэкономить до 10–15%;

Возможность создать пространство с учетом личных предпочтений.

К минусам следует отнести:

Необходимость самостоятельного проведения ремонта или с привлечением бригады специалистов;

Заселиться в новое жилье можно будет только спустя 3–6 месяцев;

Значительные расходы.

Квартиры с черновой отделкой

В таком жилье проложены коммуникации, установлены межкомнатные перегородки, а также радиаторы отопления. В них произведена заливка полов, выполнено оштукатуривание стен в черновом варианте.

Квартиры с предчистовой отделкой

Этот вариант отделки включает заливку стяжек полов, оштукатуривание и шпатлевку стен и потолков, установку инженерных коммуникаций (труб, электрики, вентиляции), радиаторов отопления, монтаж откосов на окнах и подоконниках.

Основное преимущество подобной отделки – это экономия времени и денег. Больший объем трудоемких и грязных работ выполнен силами застройщика. Собственнику предстоит только финишная отделка.

При этом имеется и ряд недостатков. Цена одного «квадрата» выше на 8-10 тысяч росс. рублей по сравнению с черновым вариантом. К тому же, перепланировка жилого пространства будет сложной и нерентабельной.

Квартиры с чистовой отделкой

В случае с этим вариантом уже выполнены все ремонтные и отделочные работы. Реализован этап предчистовой отделки, поклеены обои, уложена плитка в санузле и на кухне, полы покрыты ламинатом, линолеумом и плиткой, установлены межкомнатные двери, подключена сантехника и плита. В такую квартиру можно заселяться сразу после получения ключей.

К минусам жилья с готовым ремонтом:

Невозможность обустройства пространства под себя.

Цена за «квадрат» площади выше на 20-25 тысяч росс. рублей по сравнению с вариантом без отделки.

Какую квартиру от застройщика выбрать

Черновая отделка подойдет тем, для кого предпочтительна перепланировка жилья, а также тем, кто покупает недвижимость на будущее. К примеру, для детей или с целью инвестирования средств. Предчистовую отделку выбирают, если планируют создать пространство по своему вкусу и реализовать индивидуальный дизайнерский проект. Но наиболее оптимальный вариант – это отделка под ключ. Такая недвижимость уже готова для проживания или сдачи в аренду. Без сомнения, большинство арендаторов предпочтут снять квартиру именно с чистовой отделкой.