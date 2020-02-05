Рекламные наклейки: основные особенности, виды и способы изготовления

Печатная реклама является одной из самых эффективных и доступных. Поэтому многие владельцы хотят заказать наклейки в целях продвижения своего бизнеса. Они привлекают внимание потребителей и популяризируют продукцию.

Виды наклеек

Владельцы бизнеса могут выбрать для себя любой вид наклеек. Они бывают такими:

полноцветные любых форм и размеров;

на прозрачной пленке;

на самоклеящейся бумаге;

зеркальные;

на металлизированной или голографической пленке.

Отдельно стоит упомянуть об объемных наклейках. Они имеют, так называемую, линзочку из смолы, которая делает изображение более объемным и выпуклым. Такая наклейка выглядит более презентабельно, чем плоская или бумажная. При этом технология ее изготовления простая и доступная, поэтому не требуется больших материальных вложений даже при печати больших тиражей. Стоит отметить и тот факт, что полимерное покрытие увеличивает срок службы наклейки. Со временем она не теряет своей яркости и насыщенности под воздействием влаги, солнечных лучей и других негативных факторов внешней среды.

Требования к рекламным наклейкам

Лучше всего заказать услуги оперативной полиграфии и изготовление наклеек у профессионалов. Тогда они будут максимально эффективно выполнять свои основные функции. Требования к качественным наклейкам следующие:

должны иметь яркий дизайн, который будет привлекать внимание аудитории;

должны содержать четкую и красочную картинку;

должны содержать емкий текст или фразу, которая должна быть простой для запоминания;

должны быть стойкими к негативным факторам внешней среды, чтобы сохранять свой привлекательный внешний вид как можно дольше.

Особое внимание при разработке наклеек следует уделить их размерам, уровню яркости, контрастности. Важно учитывать и поверхность, на которую они в дальнейшем будут перенесены.

Способы печати

Заказать изготовление наклеек можно в компании «Первый супермаркет полиграфии». По этой ссылке https://super-print.com.ua/buklety/ там также можно заказать печать буклетов. Компания использует различные методы печати. Офсетная печать используется для изготовления наклеек на самоклеящейся основе из бумаги. Она имеет множество преимуществ, среди которых:

оперативность работ;

возможность печатать большие тиражи;

четкость и детализированность картинки.

Популярным способом является трафаретная печать. Она позволяет получить яркие и контрастные наклейки. В том числе можно наносить белую краску на черный фон. Также часто используется цифровая печать. Она особенно выгодна при изготовлении наклеек небольшими тиражами.