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Регистрация бизнеса: Россия vs Англия

Автор На чтение 3 мин Опубликовано

Что проще — открыть ООО в России или LTD в Великобритании? Разбираемся в деталях.

Регистрация бизнеса: Россия vs Англия

Открыть собственное дело — идея, с которой рано или поздно сталкивается большинство активных людей. Кто-то хочет запустить онлайн-магазин, кто-то — открыть студию, кафе или начать консультировать как фрилансер. Но прежде чем появится первый клиент, нужно сделать важный шаг: зарегистрировать бизнес официально.

Вроде бы всё просто. Но на практике именно регистрация бизнеса — первая бюрократическая точка отсечения. Кто-то бросает всё уже на этом этапе, потому что «слишком сложно», «непонятно», «не получится без юриста» или «не люблю связываться с налоговой».

В этой статье мы сравниваем, как устроена регистрация бизнеса в России и Великобритании — двух странах, где процессы, казалось бы, похожи, но на деле различаются кардинально.

Как регистрируют бизнес в России

В России у предпринимателя есть два основных пути:

  • Зарегистрироваться как ИП — индивидуальный предприниматель
  • Открыть ООО — общество с ограниченной ответственностью

Регистрация ИП — самый простой путь. Документы можно подать онлайн через сайт ФНС или через «Госуслуги». При подаче в электронном виде госпошлина не взимается, а срок рассмотрения — 3 рабочих дня. Из документов потребуется только заявление и копия паспорта.

ООО — немного сложнее:

  • устав
  • решение о создании (или протокол собрания учредителей)
  • заявление по форме Р11001
  • квитанция об оплате госпошлины (4 000 рублей)

Если подавать документы онлайн с электронной подписью, можно обойтись без визита в налоговую. Но на практике многие всё равно прибегают к помощи юристов.

Что может пойти не так?

  • Отказ в регистрации из-за малейшей ошибки
  • Долгий процесс открытия банковского счёта
  • Сложности для иностранцев (переводы, личное присутствие)

Как регистрируют бизнес в Великобритании

В Англии самые популярные формы:

  • Sole trader — аналог ИП
  • Private Limited Company (LTD) — аналог ООО

Регистрация доступна через сайт gov.uk и занимает 2–24 часа. Процесс полностью онлайн, стоимость — £12.

Для регистрации LTD нужны:

  • Название компании
  • Юридический адрес в Великобритании
  • Директор и акционер (можно один и тот же человек)
  • SIC-код (вид деятельности)

Регистрация доступна иностранцам. Не требуется визит в страну, не нужен британский банк. Можно воспользоваться услугами агентов за небольшую плату.

Сравнительная таблица

Параметр Россия (ИП / ООО) Великобритания (Sole / LTD)
Срок регистрации 3 рабочих дня 2–24 часа
Язык документов Русский Английский
Электронная регистрация Да, с ЭЦП Да, без ЭЦП
Стоимость 0–4000 ₽ £12
Нужен ли юрист Часто да Редко
Банковские блокировки Высокий риск Минимальные
Иностранцам Сложно Просто

Подводные камни

В России:

  • Блокировки счетов
  • Ошибки в уставных документах
  • Сложности с ЭЦП

В Великобритании:

  • Язык и интерфейс — только английский
  • Нужен виртуальный адрес
  • Штрафы за несвоевременную отчётность

Если судить только по удобству регистрации, Великобритания выигрывает — всё прозрачно, быстро, доступно онлайн. В России тоже стало проще, но уровень бюрократии и риски на старте всё ещё выше.

Тем не менее обе страны предоставляют возможности для предпринимателей. Главное — понимать правила игры и быть готовым к их особенностям.

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