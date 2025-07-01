Регистрация бизнеса: Россия vs Англия

Что проще — открыть ООО в России или LTD в Великобритании? Разбираемся в деталях.

Открыть собственное дело — идея, с которой рано или поздно сталкивается большинство активных людей. Кто-то хочет запустить онлайн-магазин, кто-то — открыть студию, кафе или начать консультировать как фрилансер. Но прежде чем появится первый клиент, нужно сделать важный шаг: зарегистрировать бизнес официально.

Вроде бы всё просто. Но на практике именно регистрация бизнеса — первая бюрократическая точка отсечения. Кто-то бросает всё уже на этом этапе, потому что «слишком сложно», «непонятно», «не получится без юриста» или «не люблю связываться с налоговой».

В этой статье мы сравниваем, как устроена регистрация бизнеса в России и Великобритании — двух странах, где процессы, казалось бы, похожи, но на деле различаются кардинально.

Как регистрируют бизнес в России

В России у предпринимателя есть два основных пути:

Зарегистрироваться как ИП — индивидуальный предприниматель

— индивидуальный предприниматель Открыть ООО — общество с ограниченной ответственностью

Регистрация ИП — самый простой путь. Документы можно подать онлайн через сайт ФНС или через «Госуслуги». При подаче в электронном виде госпошлина не взимается, а срок рассмотрения — 3 рабочих дня. Из документов потребуется только заявление и копия паспорта.

ООО — немного сложнее:

устав

решение о создании (или протокол собрания учредителей)

заявление по форме Р11001

квитанция об оплате госпошлины (4 000 рублей)

Если подавать документы онлайн с электронной подписью, можно обойтись без визита в налоговую. Но на практике многие всё равно прибегают к помощи юристов.

Что может пойти не так?

Отказ в регистрации из-за малейшей ошибки

Долгий процесс открытия банковского счёта

Сложности для иностранцев (переводы, личное присутствие)

Как регистрируют бизнес в Великобритании

В Англии самые популярные формы:

Sole trader — аналог ИП

— аналог ИП Private Limited Company (LTD) — аналог ООО

Регистрация доступна через сайт gov.uk и занимает 2–24 часа. Процесс полностью онлайн, стоимость — £12.

Для регистрации LTD нужны:

Название компании

Юридический адрес в Великобритании

Директор и акционер (можно один и тот же человек)

SIC-код (вид деятельности)

Регистрация доступна иностранцам. Не требуется визит в страну, не нужен британский банк. Можно воспользоваться услугами агентов за небольшую плату.

Сравнительная таблица

Параметр Россия (ИП / ООО) Великобритания (Sole / LTD) Срок регистрации 3 рабочих дня 2–24 часа Язык документов Русский Английский Электронная регистрация Да, с ЭЦП Да, без ЭЦП Стоимость 0–4000 ₽ £12 Нужен ли юрист Часто да Редко Банковские блокировки Высокий риск Минимальные Иностранцам Сложно Просто

Подводные камни

В России:

Блокировки счетов

Ошибки в уставных документах

Сложности с ЭЦП

В Великобритании:

Язык и интерфейс — только английский

Нужен виртуальный адрес

Штрафы за несвоевременную отчётность

Если судить только по удобству регистрации, Великобритания выигрывает — всё прозрачно, быстро, доступно онлайн. В России тоже стало проще, но уровень бюрократии и риски на старте всё ещё выше.

Тем не менее обе страны предоставляют возможности для предпринимателей. Главное — понимать правила игры и быть готовым к их особенностям.