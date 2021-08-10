Разработка веб-сайтов

Пандемия коронавируса и последовавшие за ней ограничения бизнеса по работе в офлайне привели к тому, что большинство предприятий начали переводить свою деятельность на онлайн рынок. Увеличение числа коммерческих проектов привело к росту конкуренции на интернет-рынке.

В этих условиях только тщательно разработанный с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и целевой аудитории веб-сайт, при условии грамотной поисковой оптимизации и продвижения, имеет шансы выйти в ТОП-10 и добиться успеха на цифровом рынке.

Заказать разработку интернет-проектов любых типов можно на сайте digital-агентства https://wunder-digital.uz/uslugi/web-razrabotka/.

Одностраничные продающие сайты-лендинги.

Корпоративные сайты для перевода работы компании в удаленный формат.

Интернет-магазины для расширения коммерческой деятельности и эффективных продаж в условиях короновирусных ограничений.

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Продвижение сайтов и интернет маркетинг

Высокая конкуренция на цифровом рынке вынуждает компании увеличивать расходы на рекламу.

В зависимости от реальных условий и текущего состояния бизнеса могут быть наиболее целесообразны к применению те или иные стратегии и тактики интернет-маркетинга.

SEO-оптимизация и продвижение в поисковых системах для контентных проектов.

Контекстная реклама для быстрой продажи товаров во время сезонного всплеска спроса.

Social Media Marketing для работы с целевыми аудиториями в социальных сетях.

Заказать услуги поискового продвижения и интернет-маркетинга можно в веб-агентстве на странице услуг wunder-digital.uz/uslugi/.

Преимущества индивидуальной разработки сайтов

Во-первых, представители поисковых систем неоднократно заявляли, что типовые ресурсы, похожие как близнецы, отныне не будут иметь высоких позиций в результатах поиска по запросам, поскольку не являются сайтами для людей, помогающими посетителям решать проблемы и задачи.

Вторым преимуществом индивидуальной разработки становится то, что проектирование интернет-магазина или сервисного сайта с учетом особенностей коммерческой деятельности и специфики потребительского поведения целевой аудитории позволяет резко повысить конверсию.

Сайты индивидуальной разработки не только лучше продвигаются в поиске, но и генерируют больше продаж для бизнеса.