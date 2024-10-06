Разработка сайта интернет-магазина: тренды в веб-дизайне

Электронная коммерция — это сегмент современного бизнеса, который стремительно набирает обороты. Продажи посредством торговых площадок в сети стирают территориальные границы, позволяют расширить клиентскую базу и прибыль. В этом сегменте отмечается конкуренция, поэтому нужно привлечь внимание аудитории. Решающим фактором становится сайт, так как он привлекает внимание потенциальных покупателей. Он должен быть удобным и понятным, но при этом стильно оформленным в плане веб-дизайна.

Веб-дизайн не стоит на месте. Из года в год появляются тенденции, которые делают торговые площадки в сети интереснее. В этой статье мы поговорим о трендах в сфере дизайна в этом сезоне.

Правильный выбор цветового решения

Если предстоит разработка сайта интернет магазина, то при подготовке эскиза обратите внимание на цветовое оформление. В текущем году популярными считаются яркие и красочные переходы. Они делают интерфейс площадки более динамичным. Если говорить о цветовых сочетаниях, то на пике популярности дизайн 80-ых и 90-ых годов. Стоит также рассмотреть сложные переходы между цветами, градиенты, включающие 3 и более тонов. Они могут использоваться не только при оформлении целых блоков, но и небольших элементов:

заголовков;

карточек;

кнопок.

Интерактивы для пользователей

При разработке веб-сайтов стоит использовать инструменты для пользователей, например, разнообразные интерактивы. Анимированные переходы или скроллинг повысят презентабельность сервиса. Сделать будущий сайт запоминающимся помогут взаимодействия с мышью или сенсорным экраном. Но анимационные вставки должны нести смысловую нагрузку, сочетаться с контентом, отражать специфику сайта и направленность.

Подчеркнуть уникальность будущего сайта помогут разнообразные коллажи. Они создают ощущение тактильности. Если оформляется сайт будущего интернет-магазина с женской одеждой, аксессуарами, то можно создать подборку коллажей в виде вырезок из журнала с презентацией модных новинок. Можно создавать готовые образы, используя товары из каталога.

Красивый и удобный интернет-магазин — это преимущество для бизнеса, так как он открывает новый канал продаж, становится визитной карточкой компании и повышает узнаваемость торговой марки.