Различные методы определения версии Ubuntu, подходящие как для новичков, так и для опытных энтузиастов Linux

Ubuntu выпускает версии дважды в год, в апреле и октябре, а версии с долгосрочной поддержкой (LTS) появляются каждые два года. Версии LTS, ориентированные на стабильность, а не на эксперименты, поддерживаются около пяти лет. Номера версий имеют формат «год.месяц» (ГГ.ММ), например, 13.04, 14.10, 16.04. О том, как узнать версию ubuntu, описано ниже. Каждой версии также присвоено кодовое имя, например, Lucid Lynx. На сегодняшний день самая актуальная версия — 20.04.

Для тех, кто хочет определить свою версию Ubuntu, доступно несколько методов:

Команды терминала.

Простая команда: cat /etc/issue, чтобы быстро определить версию Ubuntu.

Установка приложений в Ubuntu

Переход на Linux, особенно на Ubuntu, может вызвать проблемы с доступностью и установкой приложений.

Для решения этой проблемы представлен тщательно подобранный список бесплатных приложений для Ubuntu, отвечающий различным потребностям пользователей:

Chromium: установить этот браузер с открытым исходным кодом в качестве альтернативы Firefox с помощью команды sudo apt install chromium-browser.

Stacer: оптимизировать производительность системы с помощью этого удобного оптимизатора, выполнив команды для установки.

GIMP: исследовать возможности графического дизайна с помощью этого редактора изображений с открытым исходным кодом, который можно загрузить с официального сайта или через терминал.

OpenShot, Shotcut: легко редактировать видео с помощью этих видеоредакторов с открытым исходным кодом, устанавливаемых с помощью простых команд.

Spotify: слушать музыку через специальное приложение Spotify, установив его с помощью предоставленной команды.

Unity Tweak Tool: легко настраивать внешний вид рабочего стола Ubuntu, установив этот инструмент через терминал.

VLC: улучшать воспроизведение медиа с помощью VLC, поддерживающего различные аудио- и видеоформаты, устанавливаемого через терминал или пакет Snap.

Double Commander: эффективно управлять файлами с помощью этого двухпанельного файлового менеджера с обширной поддержкой плагинов.

Timeshift: защищать свою систему с помощью этого инструмента резервного копирования, позволяющего создавать и восстанавливать снимки состояния.

Atom, Simplenote, Shutter, TeamViewer: установить эти приложения для редактирования кода, создания заметок, создания снимков экрана и доступа к удаленному рабочему столу, используя предоставленные команды.

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