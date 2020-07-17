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Расчетный счет для индивидуального предпринимателя

17.07.2020 09:43

Открытие расчётного счёта не является обязательным условием для индивидуальных предпринимателей, так как законом не возбраняется использовать банковские карты и счета физических лиц. Однако для ведения полноценного бизнеса всё-таки стоит воспользоваться возможностями сервиса сравнение рейтинга банков от PODELU.RU, на котором представлены все те банковские учреждения, которые сотрудничают в данном направлении с физическими лицами.

В каких случаях предпринимателю может потребоваться расчётный счёт

Личный счёт не приспособлен для безналичных расчетов и приема электронных платежей посредством Сети интернет и через терминалы. Только по безналу возможно заключать сделки на крупные суммы, участвовать в тендерах и госзакупках. Далеко не каждая компания будет сотрудничать в том случае, если для сделок на крупную сумму придется разделить платежи и заключить сразу несколько договоров вместо одного. Кроме того, расчёты наличными являются невыгодными, так как в этом случае взимается 2% комиссии за обналичку.

Преимущества использования РКО

Наличие расчётного счёта позволяет сформировать положительный имидж индивидуального предпринимателя. Кроме того, таким образом он может увеличить свои шансы на получение кредитов на дальнейшее развитие.

В последнее время безналичные расчёты становятся все популярнее в большинстве сфер бизнеса. Действуют они бессрочно, до тех пор, пока предприниматель сам не пожелает их закрыть и нет предоставит официальное заявление по этому поводу.

Расчетный счет для индивидуального предпринимателя

Расчётный счёт является депозитным, на остаток суммы всегда начисляется процент, который будет выше, чем тот, что работает в рамках личного счёта. Таким образом гораздо удобнее хранить крупные суммы, тем самым с помощью процентов компенсируя стоимость обслуживания банка.

Зачастую налоговая не признаёт расходы, оплаченные с личного счёта, и если предприниматель пользуется упрощенкой или работает по общей системе, то ему придётся приложить все усилия для того, чтобы доказать, что его расходы непосредственно связаны бизнесом. Сделать это зачастую бывает сложно даже в судебном порядке.

Открыть расчётный счёт можно в любой момент непосредственно после регистрации ИП. Многие делают это только несколько развив свой бизнес, когда переходят на онлайн-платежи и подключают банковские терминалы. Расчётный счёт не привязан к адресу прописки предпринимателя, равно как и к месту ведения деятельности. Уведомлять о его открытии никого не нужна, если речь не идет о сотрудничестве с иностранными банками.

Как выбрать подходящий банк для открытия расчётного счёта

Выбор банковского учреждения зависит от специфики конкретного бизнеса, изначально предприниматель должен понять, нужно ли ему касса или работа будет осуществляться исключительно по безналу, как часто будут сниматься деньги и потребуется ли в процессе деятельности терминал оплаты. Именно по этим критериям определяется подходящий банк для открытия расчётного счёта. Портал «Поделу» предлагает ИП и ООО удобный калькулятор РКО и сравнение разных предложений для предпринимателей об ведущих банков.

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