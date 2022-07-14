Объединенные Арабские Эмираты известны не только своим привлекательным туристическим направлением, но и качественным и разнообразным шопингом. Город Дубай оправданно считается столицей шопинга на территории всего Ближнего Востока. Без преувеличения можно сказать, что в этом городе можно найти и приобрести абсолютно все: начиная от сувениров, текстиля, косметики и заканчивая ювелирными украшениями и одеждой от мировых брендов. Дубай относится к зоне беспошлинной торговли, именно поэтому ценник на товары здесь ниже, нежели в других больших городах мира. В первую очередь шопинг начинается с выбора путевки. Помочь заказать тур в Дубай https://poedem.kz/country/uae/dubai может туристическая компания «Poedem». Для того чтобы ваш тур прошел увлекательно и подарил вам море положительных эмоций и качественных покупок, мы подготовили гид по шопинг туру в Дубае.

Какие сувениры и подарки привезти из Дубая?

Купить путевку в Эмираты – это прекрасный повод сделать по-настоящему ценный подарок себе и своим близким. Задаетесь вопросом какой сувенир привезти из Дубая? Мы подготовили рейтинг самых популярных подарков с Ближнего Востока:

Ювелирные украшения и драгоценности. Дубай просто пестрит разнообразием изделий из золота. Если вы отправились в тур за покупками, обязательно подберите для себя ювелирное изделие. Восточное золото известно своим высоким качеством и насыщенным цветом. Помимо ювелирных изделий, также можно купить различные статуэтки, посуду, традиционные восточные сувениры и дизайнерские украшения с драгоценными камнями.

Парфюм. Арабские духи славятся своими чувственными ароматами. Изготавливается парфюмерия на основе эфирных масел без использования спиртового состава. Именно поэтому духи имеют такой стойкий и изысканный аромат.

Одежда и текстильные изделия. Натуральный шелк и кашемир – такого высокого качества продукции более нигде не встретить. Неплохим презентом станет домашнее платье и другая традиционная одежда.

Арабский кофе и кофейная утварь. Особо популярен кофейный напиток с добавлением кардамона. Восточный кофейник Далла – это символ ОАЭ, нередко туристы приобретают его в качестве памятного подарка.

Восточные сладости. Пахлава, щербет, финики рахат-лукум, нуга, шоколад из верблюжьего молока отлично подойдут в качестве сладкого презента.

Ковры. На прилавках местных торговых точек и центров можно увидеть лучшие работы восточных мастеров. Если вы отправляетесь в Дубай конкретно за приобретением ковра, советуем взять путевку на декабрь.

Популярные рынки Дубая

Приобрести тур в Дубай стоит как минимум, чтобы познакомиться с традиционными рынками. Вдоль побережья залива Дубай-Крик размещены национальные базары, которые удивляют большим разнообразием товаров.

Золотой рынок (район Deira) знаменит среди туристов и местного населения. Сотни торговцев предлагают изысканные ювелирные украшения, драгоценные камни, антикварную продукцию и прочее. Если вы решили купить украшение, помните, что на базаре принято торговаться.

Парфюмерный рынок (район Deira). Находиться в нескольких шагах от золотого рынка. Нигде вы не встретите такого изобилия парфюма и эфирных масел, как на этом базаре. Насыщенные, яркие и пряные ароматы никого не смогут оставить равнодушным.

Старый рынок специй (район Deira). В этом месте вы окунетесь в аромат пряностей и благовоний. Все, что на рынке предоставляется на продажу, можно и нужно попробовать на вкус.

Рынок текстиля (район Bur Dubai). На прилавках представлены различные виды натуральных тканей, национальные костюмы, одежда и обувь.

Знаменитые торговые центры Дубая

Прославленные на весь мир торговые комплексы Дубая, помимо бутиков и магазинов, могут порадовать посетителей большим количеством других развлечений – от массовых праздников до спортивных тренировок. Если вы приобрели тур в Дубай, обязательно посетите такие центры:

Dubai Mall. Крупнейший всемирный торговый комплекс. Побывав в нем, как и пополнить свой гардероб, так и посетить огромный океанариум. Четырёхуровневый водопад – еще одна визитная карточка ТЦ.

Dubai Marina Mall. В этом современном ТК насчитывается около 150 бутиков самых известных брендов.

Mall of the Emirates. На просторах этого центра можно увидеть сотни бутиков и фирменных магазинов, кинокомплекс, парк развлечений, рестораны и фудкорты. Самая популярная достопримечательность ТЦ – горнолыжный курорт «Ski Dubai». Если вы никогда не видели зимний парк отдыха посреди пустыни, скорее спешите приобрести тур в ОАЭ.

Подводя итоги, стоит отметить, что Дубай – это современный центр мирового шопинга. Приобрести путевку в этот увлекательный город обязательно стоит, так как масштабы торгово-развлекательных комплексов, торговых кварталов и рынков не оставят равнодушным никого. А для того чтобы шопинг-отпуск запомнился и подарил незабываемые впечатления, лучше заказать тур в Дубай у https://poedem.kz/country/uae/dubai. Наши сотрудники с удовольствием подберут для вас интересные туры, места для шопинга.