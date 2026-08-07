Кинозал в цокольном этаже собрали за неделю: проектор под потолком, экран во всю стену, семь колонок, сабвуфер в углу, кабели заложили ещё на стадии отделки. Первый вечер с фильмом заканчивается недоумением. Диалоги тонут, взрывы гудят так, что дребезжит стекло в двери, а тихие сцены приходится выкручивать громче. В салоне эти же колонки играли совсем иначе.

Почему то же оборудование в комнате звучит по-другому?

Звук, который слышит человек в кресле, только наполовину приходит от колонки напрямую. Вторая половина складывается из отражений от стен, пола, потолка и мебели. Они возвращаются с задержкой в единицы миллисекунд, накладываются на прямой сигнал и меняют его. Часть частот усиливается, часть гасится.

Сильнее всего это заметно на басе. Низкие волны длиннее самой комнаты, поэтому между параллельными стенами они складываются в стоячие волны: в одной точке зала гул давит на уши, а в двух метрах от неё бас пропадает. Ни колонка, ни сабвуфер тут ни при чём, так ведёт себя помещение.

С диалогами история другая. Центральный канал отвечает за речь, и если он играет тише боковых или задержан относительно них, мозг перестаёт собирать голос в одну точку. Формально звук есть, а разобрать слова трудно.

Что вообще настраивают после монтажа?

Монтаж звукового и светового оборудования заканчивается на том, что всё повешено, подключено и включается: колонки на кронштейнах, проектор на потолке, светильники и подсветка ступеней заведены на выключатели. Дальше начинается работа с сигналом, и глазом она не видна.

Инженер измеряет микрофоном, что происходит в точке прослушивания на каждой частоте. По этим замерам он выравнивает уровни каналов между собой, выставляет задержки по фактическому расстоянию до кресел, задаёт частоту раздела между колонками и сабвуфером, гасит эквалайзером те резонансы помещения, которые поддаются подавлению. Отдельно проверяется видеотракт: геометрия картинки, яркость, цветовая температура, чтобы белый на экране оставался белым, а не уходил в синеву.

Свет в зале настраивают тем же заходом. Яркость подсветки сводят к уровню, при котором она не бликует на экране, а сценарии освещения привязывают к режимам просмотра, чтобы свет гас и поднимался сам, а не по отдельному выключателю.

Пусконаладка и есть этот этап, между «включилось» и «работает так, как задумано». В смете он идёт отдельной строкой от монтажа, потому что требует другого инструмента и другого специалиста.

А картинку разве тоже настраивают?

Проектор из коробки настроен на демонстрацию в магазине: яркость выкручена, цвета усилены, чтобы аппарат выделялся на витрине среди соседей. В затемнённом зале эти настройки работают против зрителя. Кожа на лицах уходит в оранжевый, зелень травы отдаёт кислотой, а в тёмных сценах пропадают детали, потому что чёрный подрезан.

Инженер выставляет режим под конкретный экран и уровень затемнения, сводит цветовую температуру к опорному белому и проверяет, что в тенях остаётся градация. Работа идёт по измерительному прибору, а не на глаз: зрение подстраивается под картинку за пару минут и перестаёт замечать сдвиг оттенка.

Можно ли обойтись автокалибровкой ресивера?

Автоматическая калибровка встроена почти в каждый ресивер и делает часть работы: определяет расстояния, выставляет базовые уровни, снимает грубую характеристику. Для гостиной с телевизором этого хватает.

В выделенном зале у неё есть предел. Микрофон из комплекта измеряет в одной точке, а кресел обычно несколько. Алгоритм не знает, где стоит диван, а где проход, и старается выровнять всё сразу. Резонанс на сорока герцах он подавит вместе с полезным басом, а провал от отражения потолка попробует поднять усилением, хотя поднимать там нечего: провал держит геометрия комнаты.

Есть и третий путь. Оставить как есть и привыкнуть. Он работает ровно до того вечера, когда заказчик услышит правильно настроенный зал у знакомых.

Как понять, что настройка нужна именно вам?

Первый признак виден по пульту. Вы прибавляете на диалогах, убавляете на экшене, и так весь фильм.

Второй касается баса. Из соседней комнаты его слышно лучше, чем из своего кресла. Значит, вы сидите там, где низкие частоты гасят друг друга.

Третий проявляется при пересадке. Пересели на метр вбок, и картина изменилась: соседние кресла звучат по-разному.

Четвёртый относится к изображению. Лица на экране отдают краснотой или зеленью, а тёмные сцены превращаются в чёрный прямоугольник, где ничего не разобрать.

Ни один из этих признаков не говорит о неисправности. Все они говорят о том, что тракт не согласован с помещением.

Что меняется после наладки?

Тот же зал в цоколе после замеров и настройки перестаёт требовать пульта. Речь садится в центр экрана. Бас становится тише по ощущению и при этом плотнее, потому что из него убрали гудящий резонанс. Разница между креслами сглаживается, и крайние места перестают быть худшими.

Оборудование при этом остаётся прежним. Меняются задержки, уровни, точка раздела и несколько полос эквалайзера — то, что нельзя купить в коробке и что не появляется само после монтажа.