Ультразвуковая мойка снимает загрязнения там, где щётка и растворитель бессильны: в глухих отверстиях, резьбе, капиллярах, на хрупких поверхностях. Кавитация работает одинаково во всех ваннах, а вот сами ванны различаются сильно, и аппарат, выбранный не под свою задачу, либо не отмывает, либо стоит намного дороже необходимого.

По каким критериям сравнивают

Рабочий объём и размер корзины: деталь должна погружаться целиком, с запасом по уровню жидкости, а корзина — выдерживать вес партии и не звенеть о стенки.

Мощность излучателей и её отношение к объёму: слабая ванна на большом баке лишь греет воду, и кавитации в толще раствора не хватает для мойки.

Частота: низкая бьёт по грязи жёстче и годится для грубых стальных деталей, высокая работает деликатнее и подходит тонким поверхностям и электронике.

Нагрев и его регулировка: тёплый раствор отмывает заметно лучше холодного, а без термостата мощная ванна перегревает жидкость и деликатные детали.

Исполнение бака и слива: нержавеющая ванна с краном слива живёт на производстве годами, бытовой лоток без слива — месяцами, и менять раствор в нём мучение.

Из чего выбирать

Промышленная ультразвуковая ванна выпускается в линейке от настольных аппаратов на пару литров до встроенных в линию систем. Разумнее смотреть каталог ультразвуковых ванн не по цене, а по пяти вариантам ниже. Разделены они по задаче, под которую аппарат берут: у каждого своя сильная и слабая сторона, и дорогие ошибки случаются на границах между соседними.

Вариант 1. Компактная лабораторная ванна

Настольный аппарат на единицы литров для подготовки посуды, очистки мелких деталей и инструментов. Сильная сторона — цена и место: помещается на столе, включается в розетку, осваивается за десять минут. Слабая — объём и мощность: крупную деталь в неё не положить, а толстый слой масла и нагара она берёт медленно. В лаборатории такой аппарат обычно живёт рядом с мойкой и работает каждый день понемногу.

Вариант 2. Ванна среднего объёма для мойки деталей

Аппарат на десятки литров с корзиной и нагревом — основной вариант для участка мойки деталей в ремонте и на производстве. Сильная сторона — универсальность: форсунки, подшипники, крепёж, узлы топливной аппаратуры моются партиями. Слабая — габарит и питание: на столе ей уже тесно, а мощному нагревателю нужна своя линия. Именно этот класс чаще всего и имеют в виду, говоря о мощной ультразвуковой ванне для производства.

Вариант 3. Большая ванна для узлов и агрегатов

Напольная ёмкость от сотни литров, куда целиком уходит корпус редуктора или блок. Сильная сторона — размер: то, что раньше мыли вручную часами, отмывается за цикл. Слабая — цена владения: сотни литров моющего раствора надо греть, фильтровать и утилизировать, и без продуманного слива и фильтрации аппарат простаивает. Перед покупкой стоит посчитать не цену ванны, а цену цикла — раствор, электричество, утилизация.

Вариант 4. Деликатная ванна для плат и оптики

Аппарат с повышенной частотой и регулировкой мощности — для электроники, оптики, ювелирных и точных деталей. Сильная сторона — бережность: ультразвуковая ванна для очистки печатных плат снимает флюс, не тронув компоненты, а линзы и мелкую механику отмывает без царапин, которые оставляет любая ручная чистка. Слабая — узость: с грубой грязью на стальных деталях высокочастотный режим справляется хуже дешёвой низкочастотной ванны, так что универсальным такой аппарат не назовёшь.

Вариант 5. Ванна в составе моечной линии

Секция ультразвука внутри многостадийной мойки: предочистка, ультразвук, ополаскивание, сушка. Сильная сторона — поток: детали идут корзинами по расписанию, качество не зависит от оператора. Слабая — проект: это уже не покупка аппарата, а инженерная задача с привязкой к воде, канализации и вентиляции, и переносить такую линию при переезде дорого.

Кому какой вариант подходит

Лаборатории и мастерской с мелкими деталями хватает первого варианта; участку мойки деталей в ремонте и на производстве нужен второй; тяжёлым агрегатам — третий; электронике и оптике — четвёртый; серийному производству со сменным потоком — пятый. Если задача на границе двух вариантов, надёжнее брать старший по объёму и мощности: запас по ванне не мешает никогда, а его нехватка означает вторую покупку.

Последний совет касается раствора, о котором при выборе аппарата забывают чаще всего. Кавитация усиливает моющее средство, но не заменяет его: под каждый тип загрязнения — масло, нагар, флюс, полировальная паста — подбирается своя химия, и часть выигрыша в цене ванны легко потерять на неподходящем растворе. Поэтому вместе с аппаратом стоит сразу спросить у поставщика, чем мыть именно вашу грязь и как утилизировать отработанное.